Легендарный театр Forever Tango выступит в Израиле

Легендарный театр Forever Tango Луиса Браво представит в Израиле всемирно известное шоу, покорившее Бродвей

С 17 декабря 2026 года на сцене Оперного театра Тель-Авива пройдут гастроли знаменитого театра Forever Tango, созданного выдающимся аргентинским музыкантом, виолончелистом и режиссером Луисом Браво.

Forever Tango — это не просто танцевальное представление, а захватывающее путешествие в мир аргентинского танго — страстного, чувственного и невероятно эмоционального искусства, где каждое движение рассказывает историю. Где взгляд, взмах руки, резкий шаг или едва заметный поворот головы способны выразить больше, чем слова.

Forever Tango давно признано мировой сенсацией. Шоу годами собирало аншлаги на Бродвее, было номинировано на престижную театральную премию Tony Award за лучшую хореографию, удостоилось двух призов Drama Desk Award – за лучшую хореографию и лучший мюзикл, а также вошло в число номинантов британской премии Olivier Award и отмечено многими международными театральными наградами.

Особое признание шоу Forever Tango получило в Сан-Франциско, где критики назвали его «лучшим мюзиклом в мире». Здесь Forever Tango выступал 92 недели без перерыва и с тех пор ежегодно возвращается на сцену, неизменно собирая полные залы.



История рождения танго

Шоу Forever Tango рассказывает удивительную историю появления танго в конце XIX века в Аргентине.

Тысячи эмигрантов покидали Европу в поисках новой жизни и прибывали в Буэнос-Айрес с надеждой на лучшее будущее. Но реальность оказалась совсем иной: тесные кварталы бедняков, дешевые трактиры, портовые районы, публичные дома, одиночество, тяжелый труд и постоянная борьба за выживание.

Именно в этой атмосфере родилось танго — музыка тоски, любви, страсти и боли.

Поначалу аргентинское общество считало этот танец непристойным. Однако всё изменилось после того, как представители аргентинской интеллигенции познакомили с танго Париж. Французская публика была покорена новым танцем, и буквально за считанные годы танго завоевало Европу, затем Америку, а позже триумфально вернулось на родину уже как национальная гордость Аргентины.

Так танец, появившийся в барах и портовых кварталах Буэнос-Айреса, превратился в один из самых узнаваемых символов аргентинской культуры.

Музыка, рожденная страстью

В представлениях Forever Tango участвуют 14 всемирно известных танцовщиков в сопровождении танго-оркестра из 11 виртуозных музыкантов (Orquesta típica).

Особое место в его звучании занимает бандонеон — инструмент, без которого невозможно представить себе подлинное аргентинское танго.

Каждый номер создан самими исполнителями в тесном сотрудничестве с Луисом Браво и соединяет традиционную музыку Аргентины с оригинальными композициями.

«Танго — это чувство. Это эмоция, которую ты танцуешь. Это история, которую можно рассказать всего за три минуты. В танго есть страсть и меланхолия, нежность и чувственность, сила и драматизм. Ты танцуешь его с партнером, но одновременно остаешься наедине с самим собой. И всё же танго — это гораздо больше, чем танец. Это музыка, культура и особый образ жизни», — говорит Луис Браво.

Луис Браво

Создатель Forever Tango — не только выдающийся хореограф и режиссер, но и всемирно известный виолончелист.

За свою карьеру он выступал с ведущими симфоническими оркестрами мира, среди которых Филармонический оркестр Лос-Анджелеса, Национальный симфонический оркестр Аргентины, оркестр легендарного театра «Колон» в Буэнос-Айресе и многие другие.

Творческая группа шоу:

Главный исполнитель партии бандонеона — Орасио Ромо

Костюмы — Архемирия Альфонсо

Свет — Луис Браво

Звук — Майк Миллер

Грим — Жан-Люк Дон Вито

Мировой успех

За годы существования Forever Tango его представления посмотрели более десяти миллионов зрителей по всему миру. Неудивительно, что Forever Tango называют самым успешным латиноамериканским театральным проектом в мире. В разное время в шоу принимали участие ведущие исполнители латиноамериканской музыки.

Газета The New York Times написала о нём коротко и емко: «Обязательно к просмотру».

Forever Tango

Оперный театр Тель-Авива

17 декабря 2026 (четверг), 20:00

18 декабря (пятница), 13:00

19 декабря (суббота), 18:00

Билеты в кассе в кассе Оперного театра Тель-Авива:

https://www.israel-opera.co.il/show/forever-tango/

и в кассе «Купат Тель-Авив».

Организаторы гастролей: компания «Ш. Цемах» — Йоав Цемах и Шрага Бар.

Photos: Bianca Tatamiy, Marty Sohl, Jhon Edwin and Duran Ordonez, JOHN DURAN, SERGIO LACEDONIA, Luis Bravo

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting