«Фортепианные блуждания».

Вечером в четверг 28 декабря в Музее Иланы Гур в Старом Яффо пройдет предновогодний концерт при участии джазового фортепианного трио пианиста Гилада Хацава, которое выступит программой «Обращение к истокам – вслед за джазовыми гигантами Бэдом Пауэллом, Телониусом Монком, Джоном Колтрейном и другими».

Это будет вечер чистого традиционного джаза и оригинальных аранжировок Гилада Хацава. Надеемся, что мы сможем привнести хоть немного предновогоднего настроения в эти тяжелые дни.

Интеллектуальная способность джаза, способность этой музыки раскрыть скрытые грани человеческой души, удивляли людей в 20-м веке, поражают и сегодня. По сей день музыка гигантов жанра будоражат эмоции и воображение слушателей, привнося драйв страстей, конвульсивный бибоп, джазовый экзистенциализм и мистерию джазовой культуры.

Трио джазового пианиста Гилада Хацава (Гилад Хацав – фортепиано; Йонатан Леви — контрабас, Эламар Кадош – ударные), энергичного под стать его возрасту, исполнит на сей раз в рамках зимней сессии серии джазовых концертов в Музее Иланы Гур в старом Яффо традиционный джаз, оригинальные авторские произведения и аранжировки джазовых стандартов из американского джазового сборника в честь джазовых гигантов Бада Пауэлла, Монка, Колтрейна и других.

Джаз этого трио захватывает с самого начала. И не только из-за его музыкальной изобретательности, но из-за разнообразия стилей и ритмов, благодаря мелодиям, постепенно раскрывающими свою структуру, благодаря взаимодействию трио и музыкальному мастерству.

Гилад Хацав и его музыканты не впервые выступают в Музее Иланы Гур, и хорошо известны любителям жанра благодаря различным проектами и по многим выступлениям как в Израиле, так и в гастрольных турне по Европе и Японии. Гилад Хацав – не только джазовый пианист, не только джазовый композитор и преподаватель музыки, а еще и пропагандист джазовой музыки в Израиле: он инициировал такие мероприятия, связанные с израильским джазом, как выступления для ЮНЕСКО по случаю Международного дня джаза в Израиле (2015 – 2017 гг..), и как концерты для ряда независимых джазовых циклов в с участием ведущих составов, в том числе и в тель-авивских джазовых клубах «Harash» в квартале Флорентин и «Шапель».

Гилад Хацав также выпустил уже три альбома, посвященных джазу Ближнего Востока Jazz from the Middle to East, которые были изданы им на независимом лейбле, и были выпущены также и в Японии. С 2011 года его трио выступает в ряде известных в израильском джазовом мире клубов, а также проводит мастер-классы по всему миру – в Германии, Франции, Англии, Нью-Йорке и т.д.

Гилад Хацав начал играть на фортепиано в возрасте 6 лет, продолжил свое образование на музыкальном отделении школы искусств имени Телмы Елин и уже в старших классах сочинял и аранжировал музыку а также записывал играл с профессиональными рок-группами. Он изучал звукорежиссеру в колледже Иорданской долины, а затем композицию и джаз в Иерусалимской музыкальной академии, которую с отличием окончил в 2006 году. Его сочинения и аранжировки всегда получали теплые отзывы педагогов и коллег-музыкантов.

Музей Иланы Гур в Старом Яффо.

28 декабря 2023 года, четверг, 19:00.

Гилад Хацав – фортепиано;

Йонатан Леви — контрабас

Эламар Кадош – ударные.

Цена билета на вечер – 70 шекелей.

Страница мероприятия на русском языке – https://www.facebook.com/events/1834874160259111

Страница мероприятия на иврите – https://www.facebook.com/events/907954626921919

Заказ билетов: https://www.ilanagoormuseum.org/product/gilad-chatsav-trio-at-the-ilana-goor-museum/

Сайт Гилада Хацава: https://gilad.bandcamp.com/

Канал в ютьюб: https://www.youtube.com/channel/UCWzbYVgnSitAMUv1uSEi5pQ

Facebook https://www.facebook.com/Giladmusic/

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

Сайт музея – https://www.ilanagoormuseum.org

Страница музея в фейсбуке на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa

Фотографии – © Peter Vit , © Yoel Levy, © Victor List – предоставлены Гиладом Хацавом.