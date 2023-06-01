Форум свободной культуры СЛОВОНОВО-2023

С 12 по 15 июня в Израиле пройдет очередной форум «СловоНово» — уже второй в выездном формате и пятый с момента своего рождения. В Тель-Авиве вновь встретятся деятели искусства, политики, бизнесмены, общественные деятели со всего мира, люди, которым важна судьба культуры в самых разных ее проявлениях.

В прошлом году круглые столы, выставки, творческие встречи, показы фильмов, читки спектаклей на площадках «СловоНово» были прямо или косвенно объединены темой начавшейся войны России против украинского народа. Сегодня эта геополитическая и гуманитарная катастрофа стала постоянным и болезненным фоном нашей жизни. Символично, что «СловоНово» вновь собирает гостей в нашей стране, которая с началом антиукраинской агрессии оказалась точкой притяжения для многих деятелей культуры.

В этом году участниками форума станут Андрей Макаревич, Владимир Сорокин, Виталий Манский, Александр Иличевский, Анна Наринская, Дмитрий Крымов, Анатолий Белый, Михаил Ходорковский, Николай Александров, Анна Русс, Владимир Непевный, Татьяна Вольтская и другие.

«СловоНово» сохраняет традицию сочетания актуальной повестки, привычных форматов и новых начинаний. Важной темой станет разговор о протестном движении в защиту демократии и гражданских свобод, охватившем Израиль в последние месяцы.

Возможность и способность жить, творить, созидать рядом, а иногда и внутри наполненной трагическими событиями реальности, говорить о ней, вдохновляться ею или защищаться от нее словом и делом – именно этому посвящен выездной форум «СловоНово» 2023 года. Форум традиционно проходит на площадках тель-авивского музея АНУ при поддержке фонда НАДАВ.

Билеты: https://showman.co.il/e/slovonovo-israel-2023/

Адрес для заявок на аккредитацию: bardnext@gmail.com