fbpx
Встречи и лекции

Форум свободной культуры СЛОВОНОВО-2023

By
Posted on

С 12 по 15 июня в Израиле пройдет очередной форум «СловоНово» — уже второй в выездном формате и пятый с момента своего рождения. В Тель-Авиве вновь встретятся деятели искусства, политики, бизнесмены, общественные деятели со всего мира, люди, которым важна судьба культуры в самых разных ее проявлениях.

В прошлом году круглые столы, выставки, творческие встречи, показы фильмов, читки спектаклей на площадках «СловоНово» были прямо или косвенно объединены темой начавшейся войны России против украинского народа. Сегодня эта геополитическая и гуманитарная катастрофа стала постоянным и болезненным фоном нашей жизни. Символично, что «СловоНово» вновь собирает гостей в нашей стране, которая с началом антиукраинской агрессии оказалась точкой притяжения для многих деятелей культуры.

В этом году участниками форума станут Андрей Макаревич, Владимир Сорокин, Виталий Манский, Александр Иличевский, Анна Наринская, Дмитрий Крымов, Анатолий Белый, Михаил Ходорковский, Николай Александров, Анна Русс, Владимир Непевный, Татьяна Вольтская и другие.

«СловоНово» сохраняет традицию сочетания актуальной повестки, привычных форматов и новых начинаний. Важной темой станет разговор о протестном движении в защиту демократии и гражданских свобод, охватившем Израиль в последние месяцы.

Возможность и способность жить, творить, созидать рядом, а иногда и внутри наполненной трагическими событиями реальности, говорить о ней, вдохновляться ею или защищаться от нее словом и делом – именно этому посвящен выездной форум «СловоНово» 2023 года. Форум традиционно проходит на площадках тель-авивского музея АНУ при поддержке фонда НАДАВ.

Билеты: https://showman.co.il/e/slovonovo-israel-2023/

Адрес для заявок на аккредитацию:  bardnext@gmail.com

Related Items:

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.comwww.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.com