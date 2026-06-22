Музыкальное шоу на льду «Холодное Сердце» с хитами из «Frozen» 1&2 — лето 2026

С 29 июля по 10 августа в крупнейших залах Израиля пройдут гастроли международного проекта Agenda Production (Германия) — музыкальное шоу на льду «Холодное Сердце» с хитами из анимационных фильм «Frozen» 1&2. Этот ледовый спектакль уже был показан в триумфальном турне по 20 странам Европы, собрав более 1,5 миллиона восторженных зрителей.

В основе спектакля лежит синтез нескольких жанров — живого вокала, фигурного катания и захватывающих цирковых трюков на льду. Это шоу — не попытка пересказать мультфильм, а самостоятельное художественное полотно, созданное специалистами мирового уровня: выдающимися солистами мюзиклов, профессиональными фигуристами и цирковыми артистами.

Немалое внимание уделяется технической стороне. Изюминка представления — огромный LED-экран, который преображает пространство сцены, создавая волшебную атмосферу, где сказочные истории оживают прямо на глазах у зрителей. Более 300 ярких костюмов, оригинальная режиссура и зрелищная хореография вместе с впечатляющими светодиодными декорациями создают волшебное «ледово-музыкальное» зрелище.

Летние каникулы — самое подходящее время для такого подарка детям и всей семье. И действительно: что может быть приятнее в разгар израильской жары, чем погрузиться в зимнюю сказку? Прохладный зал становится спасением от палящего солнца: пока на улице плавится асфальт, внутри зрителей встречает лёд, снежные вихри и сияющие синие кристаллы. Этот контраст — жара за порогом и зима на сцене — сам по себе становится частью волшебства и одним из главных удовольствий летних гастролей «Frozen».

Эльза, Анна, Олаф, Свен и Кристофф проведут зрителей через увлекательное ледовое путешествие для всей семьи. Кульминацией вечера становится номер Эльзы под знаменитую песню «Отпусти и забудь» — захватывающее сочетание фигурного катания, акробатики и сценических эффектов превращает сцену в фантастический мир льда. Будет весело, когда снеговик Олаф в песне «Лето» мечтает о солнце и пляже, или когда Кристофф споет вместе со своим любимым оленем Свеном куплеты «Олени приятней, чем люди».

Музыка дилогии Frozen стала мировым феноменом: знаменитые песни саундтрека отмечены множеством наград, включая премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Для израильской публики все ключевые хиты — «За окном уже сугробы», «Вновь за горизонт», «Где же ты?», «Это моя любовь» и другие — прозвучат на иврите в исполнении местных солистов. Живой вокал придает шоу глубину настоящего мюзикла: дети и родители слышат не запись, а песни, синхронизированные с движениями на льду, и могут подпевать любимым героям на родном языке.

Каждый номер представления — это яркое и незабываемое зрелище, а любимые герои предстают в новом, неожиданном формате, радуя и детей, и взрослых. Это идеальный вариант семейного досуга на каникулах: для самых маленьких — яркая сказка с любимым Олафом, для родителей — возможность оценить мастерство фигуристов и просто отдохнуть в прохладе зала вместе с детьми.

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Расписание выступлений:

Кибуц Ифат: 29.07.2026, Гехал ха-Тарбут

Ашдод: 30.07.2026, Центр сценических искусств

Кирьят-Моцкин: 31.07.2026, Гехал ха-Театрон

Хайфа: 01.08.2026, Аудиториум

Герцлия: 02.08.2026, Центр сценических искусств

Иерусалим: 03.08.2026, Театрон Иерушалаим (зал «Шеровер»)

Ришон ле-Цион: 04.08.2026, Гехал Меир ле-Тарбут

Ор-Акива: 05.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Тель-Авив: 06.08.2026, Аудиториум «Смоларш»

Беэр-Шева: 07.08.2026, Центр сценических искусств

Кармиэль: 08.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Ашкелон: 10.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Заказ билетов: https://fgk.kassa.co.il/announce/musical-on-ice

Фото: Agenda Production (Germany). Фото предоставлены организаторами гастролей — компанией FGK Production