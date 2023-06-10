Про Анну, Эльзу, кубинских акробатов и волшебный Цирк на льду

Совсем скоро в Израиль приезжает цирк на льду, необыкновенное ледовое шоу, в котором прозвучит музыка из «Холодного сердца» – одного из самых популярных в истории мультипликации фильма. В этом цирковом представление на льду будет новый сюжет и полно секретов, о которых рассказывает Римма Ваксман, генеральный менеджер международного продюсерского агентства «Agenda Production», организовавшего это ледово-цирковое шоу, которое сейчас гастролирует в Испании и в Швейцарии. Римма живет в Берлине, но Израилю совсем не чужая. Во-первых, уже много лет она привозит в Израиль представления в разных стилях и жанрах. А во-вторых, она израильтянка, любит нашу страну и связана с ней множеством родственных нитей. Так что мы начинаем разговор с этого.

– Рима, вы из алии семидесятых годов?

– Мы репатриировались из Украины в 1972 году. Я закончила Тель-Авивский университет по специальности музыковедение и ивритская литература. С 1986 года живу в Германии, создала агентство Аgenda Production, но вся наша семья находится в Израиле, и у меня израильский паспорт. Так что да, я – израильтянка.

Наше последнее любимое детище – это Международное музыкально-цирковое шоу на льду по мотивам мультипликационных фильмов из дилогии «Холодное сердце», изначально постановка Московского цирка на льду, его художественного руководителя Юлии Плащинский.

– Ваше представление – не повторение мультфильма?

– Нет, мы не повторяли сюжет «Холодного сердца». Зачем? Кто хочет посмотреть фильм – просто посмотрит. Кроме того, поставлен отличный бродвейский мюзикл по мотивам «Холодного сердца -1», и он успешно идет в разных странах. Но мы единственные, кто использовал музыку из обоих фильмов, и, в особенности, саундтрек «Холодного сердца 2». Мы хотели поставить необычное цирковое шоу на льду с музыкой и героями «Холодного сердца», но с новым сюжетом. И главное, нам было очень интересно объединить фигуристов, акробатов, оригинальный видеоряд и саундтрек – и создать гала-спектакль, новую версию в жанре цирка на льду.

– Как сочетаются цирк и фигурное катание?

– Цирк на льду родился еще в 1960-х годах. Сегодня в этом жанре работают несколько коллективов. С Юлией Плащинской за последние 6 лет мы поставили в жанре цирка на льду «Снежную королеву», «Алису в стране чудес», «Щелкунчика», «Белоснежку и семь гномов» и «Принцессу цирка». Часть из этих спектаклей показывались в Израиле.

– А как в проект «Холодное сердце» на льду попали кубинские акробаты?

– Мы всегда хотели совместить артистов на коньках с цирковыми артистами. Идеально для этого подошли акробаты Национального цирка Кубы. Дело в том, что мы работаем с кубинцами 19 лет. Наше совместное с ними шоу «Ночи в Гаване» было номинировано как лучшее шоу в Германии. И мы подумали: было бы интересно интегрировать кубинских акробатов в нашу ледовую историю. Кубинская цирковая школа основана на базе традиционного цирка, но у них есть свои уникальные номера, с которыми они выступали на международных цирковых фестивалях. Мы вплели эти номера в сюжетную линию, например, акробаты стали троллями.

– Но как акробаты держатся? Ведь дело происходит на скользком льду? И вообще, откуда берется лед?

– Дело в том, что этот искусственный лед, созданный в Германии – уникальный материал. Если по нему ходить, он не скользит. А если кататься на коньках – скользит. Это чудо. Такой лед и дал нам возможность соединить все вместе. И мы продолжаем экспериментировать на этом льду: сейчас хотим совместить коньки и классический балет на пуантах.

– Во всех залах, где пройдут гастроли, будет установлен этот лёд?

– Да, он уже куплен нашими партнерами, компанией FGK. Он собирается как пазл и превращает театральный зал в ледовую арену. Израильтяне уже видели ледовые шоу на этом льду, но впервые на нем появятся акробаты.

– На какой возраст рассчитано шоу?

– Мы уже 2 года ездим с этим шоу по Европе, побывали в разных городах и регионах. Там зрители видели все. Наши конкуренты – Disney on Ice, цирк Дю Солей, так что мы должны держать мировой уровень, чтобы выделиться. В Европе на семейное представление иногда идут пять взрослых – родители, бабушки, дедушки – и один ребенок. Всем пятерым должно быть интересно! А в некоторых местах, например, на курортах, на наши шоу цирка на льду приходят люди пенсионного возраста. И они получают огромное удовольствие! Так что наше шоу, и я могу сказать не примерно, а точно, подходит всем от 2 до 120 лет.

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Цирк на льду для всей семьи с хитами из анимационного фильма «Холодное сердце»:

28 июля – Кирьят-Моцкин, «Гейхал ха-Театрон», 17:00

29 июля – Беэр-Шева, Синема-Сити Беэр-Шева, 11:00

30 июля – Ашкелон, «Гейхал ха-Тарбут», 17:30

31 июля – Нетания, «Гейхал ха-Тарбут» 17:30

1 августа – Рамат ха-Шарон, Синема-Сити Глилот Рамат а-Шарон – City Hal, 17:30

2 августа – Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут», 17:00

4 августа – Модиин, «Гейхал ха-Тарбут», 17:00

5 августа, Кармиэль, Гейхал ха-Тарбут», 11:30

7 августа – Герцлия, Центр сценических искусств, 13:30; 17:00

8 августа – Иерусалим, «Театрон Иерушалаим», 17:00

9 августа – Реховот, «Бейт ха-ам – Гейхал ха-Тарбут», 17:30

10 августа – Ор-Акива, «Гейхал ха-Тарбут», 17:00

11 августа – Хайфа, «Аудиториум», 17:00

Заказ билетов: https://fgk.kassa.co.il/announce/75009

Ссылка на видео – https://www.facebook.com/FGKproductionltd/videos/249749880785373

Вcе фотографии (© Agenda Production) предоставлены организаторами гастролей – компанией FGK Production https://www.facebook.com/FGKproductionltd