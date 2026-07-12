Кто станет лауреатом?

Ожидание закончилось: финал 18-го Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна, перенесенный с мая из-за ситуации в сфере безопасности, состоится 3–9 сентября 2026 года в Тель-Авиве и пройдёт в Тель-Авивском музее искусств и в зале «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

Шесть финалистов, вышедших в заключительный этап: Станислав Корчагин — Россия, Филипп Лынов — Россия, Дмитрий Юдин — Россия, Владислав Хандогий — Беларусь, Роман Федюрко — Украина, Чинхён Пак — Южная Корея.

Камерный этап финала пройдёт 4-5 сентября в Тель-Авивском музее искусств, где конкурсанты сыграют фортепианные трио вместе со скрипачкой Саидой Бар-Лев и виолончелистом Хилелем Цори.

Оркестровый этап финала, в рамках которого участники исполнят фортепианные концерты, пройдёт 3 и 5 сентября с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» под управлением дирижера Авнера Бирона, а 7 и 8 сентября — в зале «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве с Израильским филармоническим оркестром под управлением маэстро Йоэля Леви.

Церемония награждения и концерт победителей пройдут 9 сентября в зале «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве.

Ариэль Коэн, художественный руководитель Международного конкурса пианистов имени Артура Рубинштейна отмечает: «После периода неопределённости мы рады и горды тем, что подводим конкурс к его кульминации. Шесть финалистов, дошедших до этого этапа, — выдающиеся музыканты, и мы ожидаем недели волнующих выступлений высочайшего художественного уровня. Финал — это момент, когда талант, упорство и музыкально-сценическая индивидуальность встречаются на сцене», — добавляет Коэн. — Шесть финалистов уже доказали свои возможности на предыдущих этапах конкурса, и теперь перед ними — величайшая возможность: выступить рядом с двумя ведущими оркестрами Израиля и побороться за одну из самых престижных наград в мире фортепианного искусства».

Все этапы конкурса будут транслироваться в прямом эфире на сайте конкурса: arims.org.il

Жюри конкурса в этом году вновь возглавляет известный пианист и педагог, профессор Арье Варди.

Состав жюри: Марта Аргерих, Даниэль Баренбойм, Ефим Бронфман, Акико Эби, Тайсир Элиас, Иэн Фаунтин, Павел Гилилов, Йохевед Каплински, Элла Милх-Шериф, Пётр Палечны и Су Джан Син.

Этапы финала и их даты:

Камерный этап финала — 6 участников, 4 и 5 сентября, Тель-Авивский музей искусств

Оркестровый этап финала с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» — 6 участников, 3 и 5 сентября, Тель-Авивский музей искусств

Оркестровый этап финала с Израильским филармоническим оркестром — 6 участников, 7 и 8 сентября 2026 года, зал «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив

Церемония награждения и концерт победителей с оркестром «Израильская Камерата. Иерусалим» — 9 сентября 2026 года, зал «Гейхал ха-Тарбут» имени Чарльза Бронфмана, Тель-Авив.

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Конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна был основан в 1974 году по инициативе Якова (Яши) Быстрицкого, после того как Рубинштейн согласился дать конкурсу своё имя. Его цель заключалась в том, чтобы соединить имя и художественное наследие Артура Рубинштейна с культурной жизнью Израиля.

Конкурс устанавливает особенно высокие стандарты и предоставляет международную сцену для развития карьеры молодых и талантливых пианистов. Задача жюри — отобрать пианистов высочайшего уровня, обладающих интеллектуальной зрелостью, способностью к эмоциональному выражению, владением разными стилями и индивидуальностью, выделяющей их среди остальных участников.

Фортепианный конкурс имени Артура Рубинштейна — один из ведущих в мире конкурсов пианистов. Победа в нем открывает двери для выступлений в важных мировых залах и является прекрасной стартовой точкой для сольной карьеры. Многие из победителей этого конкурса стали международными звездами.

С момента создания конкурса году по инициативе Якова Быстрицкого в сотрудничестве с Артуром Рубинштейном, возглавлявшим жюри первых двух конкурсов, организация и динамика подобных конкурсов в мире существенно изменились. В свое время конкурс Артура Рубинштейна был одним из немногих международных музыкальных конкурсов в мире. Сегодня практика таких конкурсов стала повсеместной. Тем не менее, конкурсу имени Артура Рубинштейна на протяжении уже более чем полувека удалось сохранить уникальный характер, стиль и главное — ту неповторимую и узнаваемую ауру, которая позволяет находить новые молодые таланты, формировать новое поколение музыкантов.

Конкурс за эти годы получил полное признание профессиональных музыкантов. За прошедшие годы было проведено семнадцать конкурсов; в них приняли участие около семисот пианистов, из которых около шестидесяти стали лауреатами. Всего членами жюри были более двухсот всемирно известных музыкантов (напомним такие имена, как Марта Аргерих, Пнина Зальцман, Дмитрий Башкиров, Элисо Вирсаладзе, Лазарь Берман, Владимир Крайнев); общий призовой фонд составил более полумиллиона долларов; сотни волонтеров помогали и помогают конкурсу, не говоря уже о многочисленных зрителях, поддерживающих музыкантов на всех трех этапах.

Билеты, приобретённые на этапы финала в мае, действительны на мероприятия, которые состоятся в сентябре.

Подробности и заказ билетов: arims.org.il или Eventim *9066

Сайт конкурса — https://arims.org.il

Страница в фейсбуке на русском языке — https://www.facebook.com/ArthurRubinsteinPianoCompetition

Иллюстрации и фотографии предоставлены ассоциацией Конкурса Артура Рубинштейна.

Все фото © Йоэль Леви

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