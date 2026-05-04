Мюзикл на льду с хитами из Frozen I & II – лето 2026

С 29 июля по 11 августа в крупнейших залах страны пройдут гастроли международного проекта — мюзикла на льду с хитами из анимационной дилогии «Холодное сердце» (Frozen).

В основе спектакля лежит синтез жанров: фигурного катания, акробатики и вокального мастерства. Эта постановка — не попытка пересказать мультфильм, а самостоятельное художественное полотно, созданное профессионалами мирового уровня.

Немалое внимание уделяется технической стороне. Спектакль проходит на уникальном синтетическом льду, разработанном в Германии. Это высокотехнологичный материал, который превращает обычную театральную сцену в ледовую арену за считанные часы. Для израильских залов это важное решение: оно сохраняет акустику помещения, обеспечивая при этом полноценное скольжение. Такая технология позволяет артистам выполнять сложнейшие пируэты в непосредственной близости от зрителя, что создает эффект сопричастности, недоступный на стадионах.

История Анны и Эльзы давно признана критиками одной из самых глубоких в современной анимации. Решение сценаристов отойти от классического противостояния «добра и зла» в пользу исследования отношений двух сестер, история о том, как сестринская любовь растапливает «замерзшее сердце», становится метафорой того, как надо не бояться самих себя; историей о том, как обычный человек без магических способностей может изменить судьбу благодаря храбрости и верности близким и как можно победить внутренний холод, рожденный тревогой и одиночеством.

Музыка дилогии Frozen стала мировым феноменом. Саундтрек, созданный Робертом Лопезом и Кристен Андерсон-Лопез, побил рекорды чарта Billboard 200. Для израильских гастролей проведена серьезная работа: все ключевые хиты — от триумфальной «Let It Go» до лирической «Do You Want to Build a Snowman» — исполняются израильскими солистами на иврите. Живой вокал придает шоу глубину мюзикла: зрители слышат не запись, а песни, синхронизированные с движениями на льду.

Немецкая компания Agenda Production привозит артистов, прошедших серьезный кастинг и имеющих опыт выступлений на престижных площадках Европы. Это профессионалы, для которых лед — родная стихия. Высокое качество постановки подтверждается аншлагами в Испании, Швейцарии и Германии. Шоу адаптировано для любого возраста. Для самых маленьких — это яркая сказка с любимым Олафом. Для взрослых — возможность оценить мастерство фигуристов и просто насладиться красотой в прохладе зала.

Расписание выступлений:

Кибуц Ифат: 29.07.2026, Гехал ха-Тарбут

Ашдод: 30.07.2026, Центр сценических искусств

Кирьят-Моцкин: 31.07.2026, Гехал ха-Театрон

Хайфа: 01.08.2026, Аудиториум

Герцлия: 02.08.2026, Центр сценических искусств

Иерусалим: 03.08.2026, Театрон Иерушалаим (зал «Шеровер»)

Ришон ле-Цион: 04.08.2026, Гехал Меир ле-Тарбут

Ор-Акива: 05.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Тель-Авив: 06.08.2026, Аудиториум «Смоларш»

Беэр-Шева: 07.08.2026, Центр сценических искусств

Кармиэль: 08.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Ашкелон: 10.08.2026, Гехал ха-Тарбут

Заказ билетов: https://fgk.kassa.co.il/announce/musical-on-ice

Фото: Agenda Production (Germany). Фото предоставлены организаторами гастролей — компанией FGK Production