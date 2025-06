Галерея Corridor Contemporary – новое помещение и новая выставка

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Заглавная иллюстрация – Alec Demarco, In the Bush, 2025 Oil Paint and Oil Sticks on Canvas,182.9 x 213.4 cm. Image Courtesy of the Artist

Галерея Corridor Contemporary открывает новое пространство в Неве-Цедек — и запускает международную выставку и уникальную художественную библиотеку.

Торжественное открытие:

Четверг, 12 июня 2025 года, с 19:00

Адрес: ул. Шабази 39, Неве-Цедек, Тель-Авив

Corridor Contemporary — одна из старейших и ведущих галерей современного искусства в Израиле — расширяет свою деятельность и открывает новое выставочное пространство в самом сердце живописного квартала Неве-Цедек на улице Шабази. Галерея, долгие годы работавшая на территории отеля David InterContinental в Тель-Авиве, теперь создаёт дополнительную площадку, которая станет уникальным культурным центром города.

В новом пространстве будут проходить сменные выставки современных художников — как из Израиля, так и со всего мира, с особым вниманием к проектам, которые ранее представлялись галереей на международных арт-ярмарках.

Помимо основного выставочного зала, появятся ещё два пространства:

Художественная библиотека , где будут представлены избранные новые издания от ведущих мировых издательств в области искусства — Phaidon и Taschen. Эти книги, являющиеся произведениями искусства сами по себе, будут доступны для ознакомления, превращая пространство в точку пересечения визуального и интеллектуального контента.

Зал видеоарта, где будут демонстрироваться работы современных художников, работающих с медиумом видео.

Торжественное открытие нового пространства состоится в рамках презентации групповой выставки, на которой впервые в Израиле будет представлено творчество американского художника Алека де Марко, а также избранные работы израильских художников, представленных Corridor Contemporary на ведущих международных ярмарках в течение последнего года.

«Там, где сходятся крайности»

Куратор: Ариэль Ром

Участники: Асаф Гам ха-Коэн, Нирит Текле, Эдит Бен Гида, Алек де Марко, Алехандро Гольдберг

Выставка объединяет пятерых художников, работающих на разных краях художественного поля, которых объединяет стремление к неуловимому и пребывание в хрупкой, промежуточной зоне — там, где зарождается новый язык. Проект приглашает зрителей в лиминальное пространство — пространство перехода, вечного движения между мирами, материалами и идеями. Это территория, где края перестают быть границами и превращаются в области диалога, возможностей и открытой интерпретации.

Алек де Марко

Американский художник (род. 1989, Вашингтон, США) представляет на выставке новую серию работ. Его экспрессивная, спонтанная живопись сочетает элементы народного искусства, средневековой книжной иллюстрации и граффити. Детство в индустриальном городке сформировало его художественное восприятие — любовь к ярким цветам и дерзким линиям. Его произведения балансируют на грани между абстракцией и фигурацией, наполнены энергией и страстью.

Алехандро (Алекс) Гольдберг

Художник (род. 1967, Мексика; живёт и работает в Иерусалиме), исследует напряжение между простотой и сложностью, сочетая высокую живопись и намеренно наивную эстетику. На выставке представлены фигуративные работы, отсылающие к детскому искусству, и абстрактные полотна, посвящённые поствоенному взгляду — напряжённые, пустынные пространства, отголоски мира, пережившего потрясение. В «Где сходятся края» его работы становятся точкой встречи между взрослым и детским взглядом, между яркостью и размышлением, между интуицией и культурной памятью.

Асаф Гам ха-Коэн

Художник (род. 1977), работает с фотографией, цифровыми медиа и концептуальными образами. Исследует пересечения физического и виртуального пространства, идентичности и коллективной памяти. В экспозиции представлены две ключевые серии:

A Certainty of Uncertainty — исследование городской среды сквозь призму метавселенной, где границы между физическим и цифровым размыты, рождая “мета-город”, который постоянно переопределяется.

Переселенцы — фотосерия, переосмысляющая знаменитый «Завтрак гребцов» Ренуара: элегантные парижане заменены на израильтян, ставших переселенцами из-за войны, и на местных жителей Индии, куда они временно эмигрировали.

Эдит Бен Гида

Художница и татуировщица (род. 1984), живёт в Тель-Авиве. Работает на пересечении традиционного и технологического. Специализируется на реалистической масляной живописи и рисунке углём. Её искусство исследует встречу между человеческим и искусственным, предлагая новую интерпретацию красоты, идентичности и сюрреализма. На выставке представлены миниатюрные масляные портреты-драгоценности и рисунки углём. Живопись создаётся в 7–8 слоях, что придаёт образам почти сверхъестественное свечение. Некоторые образы созданы в сотрудничестве с ИИ.

Нирит Текле

Художница (род. 1985 в деревне Кунзила, Эфиопия; живёт в Тель-Авиве). Создаёт мощную, графичную фигуративную живопись, выходящую за пределы традиционного жанра. В её работах — почти монументальные женские образы, обладающие силой, тяжестью и выразительной материальностью. На выставке представлены новые работы, где женские фигуры становятся не просто эфиопо-израильскими образами, а аллегориями цвета, тела и культурной репрезентации.

📅 Выставка будет открыта до 31 июля 2025 года

📍 Галерея Corridor Contemporary, ул. Шабази 39, Неве-Цедек, Тель-Авив

🕒 Часы работы:

Воскресенье–четверг: 11:00–19:00

Пятница: 10:00–15:00

🌐 www.corridorcontemporary.com