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Tel Aviv Global

Галерея Corridor Contemporary – новое помещение и новая выставка

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Alec Demarco, In the Bush, 2025 Oil Paint and Oil Sticks on Canvas,182.9 x 213.4 cm. Image Courtesy of the Artist

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Заглавная иллюстрация  – Alec Demarco, In the Bush, 2025 Oil Paint and Oil Sticks on Canvas,182.9 x 213.4 cm. Image Courtesy of the Artist 

Галерея Corridor Contemporary открывает новое пространство в Неве-Цедек — и запускает международную выставку и уникальную художественную библиотеку.

Торжественное открытие:
Четверг, 12 июня 2025 года, с 19:00
Адрес: ул. Шабази 39, Неве-Цедек, Тель-Авив

Corridor Contemporary — одна из старейших и ведущих галерей современного искусства в Израиле — расширяет свою деятельность и открывает новое выставочное пространство в самом сердце живописного квартала Неве-Цедек на улице Шабази. Галерея, долгие годы работавшая на территории отеля David InterContinental в Тель-Авиве, теперь создаёт дополнительную площадку, которая станет уникальным культурным центром города.
В новом пространстве будут проходить сменные выставки современных художников — как из Израиля, так и со всего мира, с особым вниманием к проектам, которые ранее представлялись галереей на международных арт-ярмарках.

Помимо основного выставочного зала, появятся ещё два пространства:

  • Художественная библиотека, где будут представлены избранные новые издания от ведущих мировых издательств в области искусства — Phaidon и Taschen. Эти книги, являющиеся произведениями искусства сами по себе, будут доступны для ознакомления, превращая пространство в точку пересечения визуального и интеллектуального контента.

  • Зал видеоарта, где будут демонстрироваться работы современных художников, работающих с медиумом видео.

Торжественное открытие нового пространства состоится в рамках презентации групповой выставки, на которой впервые в Израиле будет представлено творчество американского художника Алека де Марко, а также избранные работы израильских художников, представленных Corridor Contemporary на ведущих международных ярмарках в течение последнего года.

«Там, где сходятся крайности»

Куратор: Ариэль Ром
Участники: Асаф Гам ха-Коэн, Нирит Текле, Эдит Бен Гида, Алек де Марко, Алехандро Гольдберг
Выставка объединяет пятерых художников, работающих на разных краях художественного поля, которых объединяет стремление к неуловимому и пребывание в хрупкой, промежуточной зоне — там, где зарождается новый язык. Проект приглашает зрителей в лиминальное пространство — пространство перехода, вечного движения между мирами, материалами и идеями. Это территория, где края перестают быть границами и превращаются в области диалога, возможностей и открытой интерпретации.

אלק דה מרקו 2024 באדיבות גלריה קורידור

אלק דה מרקו 2024 באדיבות גלריה קורידור

Alec Demarco, Warrior Totem, 2025, Oil Paint and Oil Sticks on Canvas,Courtesy of the Artist קרדיט באדיבות גלריה קורידור

Alec Demarco, Warrior Totem, 2025, Oil Paint and Oil Sticks on Canvas,Courtesy of the Artist קרדיט באדיבות גלריה קורידור

Алек де Марко

Американский художник (род. 1989, Вашингтон, США) представляет на выставке новую серию работ. Его экспрессивная, спонтанная живопись сочетает элементы народного искусства, средневековой книжной иллюстрации и граффити. Детство в индустриальном городке сформировало его художественное восприятие — любовь к ярким цветам и дерзким линиям. Его произведения балансируют на грани между абстракцией и фигурацией, наполнены энергией и страстью.

Alejandro Goldberg, Children Paintings, Installation, 2023, graphite, acrylic and oil on linen,, each diptych 129 x 158 cm, Image Courtesy Shimon Yair Cohen.

Alejandro Goldberg, Children Paintings, Installation, 2023, graphite, acrylic and oil on linen,, each diptych 129 x 158 cm, Image Courtesy Shimon Yair Cohen.

Алехандро (Алекс) Гольдберг

Художник (род. 1967, Мексика; живёт и работает в Иерусалиме), исследует напряжение между простотой и сложностью, сочетая высокую живопись и намеренно наивную эстетику. На выставке представлены фигуративные работы, отсылающие к детскому искусству, и абстрактные полотна, посвящённые поствоенному взгляду — напряжённые, пустынные пространства, отголоски мира, пережившего потрясение. В «Где сходятся края» его работы становятся точкой встречи между взрослым и детским взглядом, между яркостью и размышлением, между интуицией и культурной памятью.

 

 

Asaf Gam Hacohen, The Landlords’ Luncheon, 2025, Still image from video, mounted in a lightbox, 80 x 128 cm. Courtesy of the Artist.

Asaf Gam Hacohen, The Landlords’ Luncheon, 2025, Still image from video, mounted in a lightbox, 80 x 128 cm. Courtesy of the Artist.

Asaf Gam Hacohen, A man resting near the Lisbon Aquarium, 2024 Acrylic glass face mount,120 x 120 cm, Image Courtesy of the Artist

Asaf Gam Hacohen, A man resting near the Lisbon Aquarium, 2024 Acrylic glass face mount,120 x 120 cm, Image Courtesy of the Artist

Асаф Гам ха-Коэн

Художник (род. 1977), работает с фотографией, цифровыми медиа и концептуальными образами. Исследует пересечения физического и виртуального пространства, идентичности и коллективной памяти. В экспозиции представлены две ключевые серии:

  • A Certainty of Uncertainty — исследование городской среды сквозь призму метавселенной, где границы между физическим и цифровым размыты, рождая “мета-город”, который постоянно переопределяется.

  • Переселенцы — фотосерия, переосмысляющая знаменитый «Завтрак гребцов» Ренуара: элегантные парижане заменены на израильтян, ставших переселенцами из-за войны, и на местных жителей Индии, куда они временно эмигрировали.

Edit Ben Gida, Pharaoh’s Muse 4, 2025 Oil on wood, 70 x 50 cm. Image Courtesy of the Artist

Edit Ben Gida, Pharaoh’s Muse 4, 2025 Oil on wood, 70 x 50 cm. Image Courtesy of the Artist

Эдит Бен Гида

Художница и татуировщица (род. 1984), живёт в Тель-Авиве. Работает на пересечении традиционного и технологического. Специализируется на реалистической масляной живописи и рисунке углём. Её искусство исследует встречу между человеческим и искусственным, предлагая новую интерпретацию красоты, идентичности и сюрреализма. На выставке представлены миниатюрные масляные портреты-драгоценности и рисунки углём. Живопись создаётся в 7–8 слоях, что придаёт образам почти сверхъестественное свечение. Некоторые образы созданы в сотрудничестве с ИИ.

 

Nirit TakeleIsraeli, born 1985 At the Heart of the Circle, 2025 Medium Nirit Takele Israeli, born 1985 At the Heart of the Circle, 2025 Paintings, Acrylic on Canvas

Nirit Takele. Israeli, born 1985. At the Heart of the Circle, 2025 Paintings, Acrylic on Canvas

Нирит Текле

Художница (род. 1985 в деревне Кунзила, Эфиопия; живёт в Тель-Авиве). Создаёт мощную, графичную фигуративную живопись, выходящую за пределы традиционного жанра. В её работах — почти монументальные женские образы, обладающие силой, тяжестью и выразительной материальностью. На выставке представлены новые работы, где женские фигуры становятся не просто эфиопо-израильскими образами, а аллегориями цвета, тела и культурной репрезентации.

📅 Выставка будет открыта до 31 июля 2025 года
📍 Галерея Corridor Contemporary, ул. Шабази 39, Неве-Цедек, Тель-Авив
🕒 Часы работы:
Воскресенье–четверг: 11:00–19:00
Пятница: 10:00–15:00
🌐 www.corridorcontemporary.com

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