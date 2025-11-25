Исследование. Действие. Групповая выставка

Кураторы: Катя Финкельштейн, Вера Гайлис

Mazeh 9, Молодёжный центр Тель-Авива

Даты: 27 ноября – 23 декабря 2025

Открытие: 27.11 в 19:00

Что для нас сегодня означает «безопасное место» после почти двух лет войны?

Мы уверены, что у каждого есть свои моменты, пространства и ситуации, дарящие чувство защищенности — будь то физическое убежище, объятия близкого человека или сила сообщества, которое держит нас вместе.

Выставка и исследовательский проект «Где твоё безопасное место?» выросли из инициативы #MiklatArt, которую совместно запустили Кейт Финкельштейн и Вера Гайлис. Летом 2025 года, во время войны с Ираном, кураторы пригласили художников перенести свои работы прямо в убежища, где они находились. Этот жест стремился преобразовать пространства страха, тревоги и застывшего ужаса в места смысла, надежды и исцеления.

Мы спросили:

Что значит создавать под угрозой?

Какое послание становится важным из глубины укрытия?

За что ты держишься — и что необходимо выпустить наружу?

В эпоху разрывов и неопределённости, когда сирены звучат всё чаще, а тишина становится стратегией выживания, искусство не исчезает — оно трансформируется. Оно укрывается, но продолжает говорить.

Это не традиционная выставка.

Наряду с социальным и урбанистическим измерением проект развивает и исследовательскую линию: совместно с молодёжным центром Mazeh 9 мы пригласили молодых жителей Тель-Авива поделиться историями своих «безопасных мест» — через фотографии, произведения искусства и короткие личные тексты, отражающие то, что значит безопасность для них сегодня.

Собранные материалы, формируют основу для более широкого понимания того, что такое «защищённое пространство» — не только архитектурный стандарт, но и эмоциональный, символический опыт.

Нельзя не отметить, что проект вырос из многолетней работы с традицией искусства в израильских бомбоубежищах — функциональных, холодных, непосредственных пространствах, которые стали важной частью местной идентичности.

Проект объединяет около 80 участников.

Это акт присутствия.

Передача изнутри.

Фрагментированный архив настоящего момента.

Помимо физической выставки, проект включает серию цифровой документации в Instagram (@miklatart, #MiklatArt) — формирующийся визуальный архив художников, общественных инициатив и личных историй, собранных в ходе работы.

Поддержка проекта

Выставка реализована при поддержке Tzedek Centers и молодёжного центра Тель-Авива «Mazeh 9».

Mazeh 9 — Молодёжный дом Тель-Авива

Mazeh 9 — главный, один из семи молодёжных центров города. Центры принадлежат молодёжному подразделению муниципалитета Тель-Авива и поддерживают социальное и культурное предпринимательство среди молодых людей, способствуют разработке молодежной политики и предоставляют услуги и образовательные программы для молодых горожан.

О «Центрах социальной справедливости»

«Centers for Social Justice» — общенациональное общественное движение, состоящее из локальных сообществ, продвигающих равенство, демократию и социальную справедливость в Израиле. Основанное в 2016 году, движение сегодня включает 23 физические центра в 22 городах страны — от Кацрина и Кирьят-Шмоны на севере до Офакима и Нетивота на юге, а также инициативы в смешанных городах, арабских населённых пунктах и сообществах иммигрантов, включая русскоязычных.

Кураторы

Кейт Финкельштейн — независимая художница и кураторка, соосновательница и куратор проекта ANV Biennale. Работает с социальными проектами, создавая связи между художниками, пространством и сообществами. Выпускница British School of Art and Design, докторантка Бар-Иланского университета.

Вера Гайлис — художница, кураторка, организатор культурных проектов и лидер сообщества. Работает на пересечении фотографии, перформанса и общественных инициатив. Пишет критические эссе и академические исследования, развивает образовательные программы для периферийных и иммигрантских художников. Живёт в Тират-Кармель, основательница уличной галереи «Merhav Omanut».

Оригинальные произведения:

Илана Шехтер, Евгения Матвеева, Наталия Налётова, Виола Виттрока, Катя Десненко, Лариса Каплан, Наталия Розенбаум, Мелания × Мириам Полторак, Орна Вайнберг, Авигайль Будилович, Анна Масленников, Рики Бенджамин, Йонатан Леви, Катя Павленко, Белла Липшиц, Тамар Хиршель, Ирена Йоффе, Ширан Мацас, Яэль Шахар, Вера Коняшова, Ева Гершензон, Яна Ноа, Таль Хайят, Эяль Бен-Симон, Эстер Кайе, Шани Кац, Ирина Коротаева, Лена Шифрин, Тамар Альт, Лидия × Игорь Котлярски, Ноам Рон, Лиза Федотова, Люси Башан-Браун, Александра Мишаева.

Истории молодых тель-авивцев:

Бернардо Хидрингтон, Анна Масленников, Оля Штальберг, Дина Скулячёва, Лайла Вайнэрман (Лей Вей), Катерина Чича, Шахар Голан, Ульяна Гальперин, Ноа Амбар-Реге́в, Ор Йона, Дана Симонян, Мария Зайцева, Мария Выбор, Соня Марголина, Рои Коэн Корман, Анастасия Бойченко, Юваль Эзрати, Вера Коняшова, Авив Паглин, Аелет Сфирштейн, Хила Шелег, Ярден Вакнин, Екатерина Хрусталева.

Документация #MiklatArt:

Мила Крейнович, коллектив Шананот, Мария Зандхаус Рапопорт, Ирина Резвякива, Надежда Позинa, Йонатан Мальцев, Александра Кашицына, Наталия Маргиналия, Вероника Артёмьева (НикАрт) × Мири Петров × Лия Хохлов, Адина Виктория, Леа Рааб, Таль и Инбар Джамчи, Анн Рут Факторович, Хен Абришеми, Нира Шварц, Алехина Оксана, Алла Горелик, София Лучинкин, Елена Левинсон, Блима Нехама, Кэти Берман, Алла Духовны.



Публичная программа

27.11, 19:00 — Торжественное открытие 11.11, 19:00 — Арт-воркшоп «Истории твоего безопасного места» и кураторская экскурсия 23.12, 19:00 — Закрытие выставки и лекция Ноама Рона + кураторская экскурсия

На выставку и все мероприятия вход свободный.

Информация для посетителей

Часы работы: воскресенье–четверг, 9:00–22:00

Адрес: Mazeh 9, Тель-Авив

Контакты:

laichtman_v@mail.tel–aviv.gov.il

modern.art.makes.sense@gmail.com