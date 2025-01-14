Георгий Гигашвлили – реситаль в Хайфе 8 февраля – музыкальное событие, которое нельзя пропустить. Георгий Гигашвили – выдающийся молодой грузинский пианист, финалист конкурса имени Артура Рубинштейна 2023 года, любимец публики и феноменальный музыкант – даст реситаль в Хайфе в рамках абонемента Хайфского «Кружка камерной музыки», вернувшегося к своей деятельности после перерыва, вызванного войной.

В программу его реситаля в Хайфе в субботу, 8 февраля в зале «Раппорот» включены произведения Доменико Скарлатти (три сонаты), Мориса Равеля («Отражения»), Людвига ван Бетховена (соната № 30 ми мажор, соч. 109) и Сергея Прокофьева (соната № 6 си мажор, соч. 82).

Билеты по ссылке: https://dvsngent.com/421qJ65 , https://go.kassa.co.il/announce/80626 и https://bit.ly/4gSONN3

Представлять Гигашвили израильским меломаном нет особой нужды, но тем не менее, напомним:

В апреле 2019 года Гигашвили завоевал первую премию на Международном конкурсе пианистов в Виго, когда жюри возглавляла Марта Аргерих. Несколько месяцев спустя он завоевал третью премию и приз зрительских симпатий на 62-м конкурсе имени Бузони. В 2023 году он завоевал вторую премию на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна, а также приз молодого жюри, приз в области камерной музыки и пять из шести призов зрительских симпатий этого конкурса.

Кстати, для любителей стастики: Георгий Гигашвили стал третьим грузинским пианистом, который попал в число победителей конкурса имени Артура Рубинштейна. В 1995 году первое место занял Александр Корсантия, а в 2008 году Хатия Буниатишвили оказалась на третьем месте.

Георгий Гигашвили – один из выдающихся молодых грузинских пианистов. Он успешно проводит концерты как в Грузии, так и за ее пределами: в США, Польше, Испании, Франции и других странах.

Гигашвили сотрудничает с камерными ансамблями и оркестрами, а также принимает участие в фестивалях и мастер-классах по всему миру.

В 2019 году Гигашвили стал лауреатом премии «Цинандали» в номинации «Музыкальное искусство». В 2023 году Гигашвили произвел фурор на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна, получив призовое место.

Родившийся в Тбилиси, Грузия, в 2000 году, Георги учился игре на фортепиано, даже не задумываясь о профессиональной карьере пианиста,увлекаясь грузинским песенным фольклором. Он даже участвовал в грузинском «Голосе» и выиграл конкурс в возрасте тринадцати лет. Тем не менее, он продолжил музыкальное образование в Центральной музыкальной школе для одаренных детей имени Палиашвили и поступил в Тбилисскую государственную консерваторию в класс Реваза Тавадзе.

В 2021 году он получил специальный приз Гортензии Анда-Бюрле на пятнадцатом конкурсе пианистов имени Гезы Анды в Цюрихе; За этим последовало приглашение принять участие в Клавир-Олимпе в Бад-Киссингене в Германии, где он получил первую премию и приз зрительских симпатий. В марте 2023 года Георгий отметил очередной большой успех. Как уже отмечен выше, он завоевал 2-ю премию (серебренная медаль) на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в 2023 м году. Весной 2024 года он получил премию Терренса Джадда и оркестра Халле на международном конкурсе пианистов в Лидсе.

Его дебютный альбом «Meeting my Shadow» вышел в апреле 2023 года на лейбле Alpha Classics. Альбом получил высокую оценку, раскрывая всю музыкальную палитру Гигашвили в исполнении произведений Скарлатти, Бетховена, Скрябина и Мессиана.

В сезоне 2024/2025 Георгий выступит с Бранденбургским государственным оркестром, Мюнхенским симфоническим оркестром, Шотландским симфоническим оркестром BBC, оркестром Халле, а также с оркестром Концертхауса Берлина. Главные события сезона также включают его сольные концерты камерной музыки в Эльбской филармонии в Гамбурге, Гевандхаусе в Лейпциге, Концертхаусе в Вене и в Вигмор-холле в Лондоне.

Георгий сочетает свою карьеру классического пианиста со страстью к электронной и экспериментальной музыке: «Грузинское в моей голове» – это его программа с участием певицы Нини Нуцубидзе, которая соединяет грузинские народные песни с классическими произведениями, например, Шопена или Бартока. А «Serious Music» – это единственный в своем роде сценический эксперимент, где классика встречается с современностью, синтез академической и электронной музыки. Оба проекта, а также мировая премьера собственного сочинения Гигашвили для оркестра, фортепиано и электроники были представлены в рамках его стажировки на Бетховенском фестивале в Бонне в сентябре 2024 года.

С осени 2023 года Георгий учится у Кирилла Герштейна в Высшей школе музыки имени Ханса Эйслера в Берлине; до этого он учился у Нельсона Гернера в Женеве в течение 2 лет. Его поддерживают Фонд Лизы Батиашвили и Фонд Гезы Анды. С 2023 года его также поддерживают stArtacademy Bayer Kultur и фонд «Орфеум» для продвижения молодых солистов. Георгий Гигашвили также был выбран артистом нового поколения BBC 2023-2025 годов и номинирован на премию ECHO Rising Star на сезон 2025/26

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«Кружок камерной музыки» был основан музыкантами-любителями, которые иммигрировали в Эрец-Исраэль в 30-е годы прошлого века из Европы и обосновались в Хайфе, на Кармеле.

Поначалу это были дружеские сходки и музицирование в домашнем кругу, но со временем круг поклонников становился все шире, и в октябре 1949 года музыкальные встречи превратились в постоянные концерты. Так возник «Кружок камерной музыки в Хайфе».

Музыканты начали выступать в «Бейт-ха-Рофе», позже – в зале колледжа Вицо, а после того, как в Хайфе был построен «Аудиториум» и музей имени Феликса Тикотина – концерты перенесли в их более просторные залы.

Концерты «Кружка камерной музыки» пользуются большой популярностью, немалую часть слушателей составляет молодежь и ученики музыкальных школ Хайфы.

В разные годы в составе ансамбля играли известные в Израиле и мире музыканты: Пнина Зальцман, Хаим Тауб, Узи Визель, Йонатан Зак, Жан-Пьер Рампаль, Иерусалимский квартет и другие.

«Кружок камерной музыки» дает в сезон порядка сорока концертов и сотрудничает с такими известными коллективами, как ансамбль «Солисты Тель-Авива», Израильский Вокальный Ансамбль, а также коллективы, исполняющие музыку в стиле барокко, – оркестр «Барокада», Иерусалимский оркестр барокко и другие.

Кружок проводит две серии камерной музыки. Концерты одной из серий проходят в в зале музея имени Тикотина, а второй – в зале «Раппопорт».

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В программу реситаля Георгия Гигашвили в Хайфе в субботу, в 20:00 8 февраля в зале «Раппорот» включены произведения Доменико Скарлатти (три сонаты), Мориса Равеля («Отражения»), Людвига ван Бетховена (соната № 30 ми мажор, соч. 109) и Сергея Прокофьева (соната № 6 си мажор, соч. 82).

Билеты по ссылкам: https://go.kassa.co.il/announce/80626, https://dvsngent.com/421qJ65

и https://bit.ly/4gSONN3

Эта же программа будет исполнена Георгием Гигашвили 6 февраля в Иерусалиме, в зале YMKA и 7 февраля в консерватории «Штрикер» в Тель-Авиве.

Полностью программа абонемента Хайфского «Кружка камерной музыки» по ссылке – https://user-1723486.cld.bz/HAIFA-CHAMBER-MUSIC-SOCIETY-2024-2025

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/profile.php?id=61566166994050