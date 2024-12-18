Трио и три трио… «Трио Ситковецкого» в Хайфе

Верхнее фото:«Трио Ситковецкого» – © Cal©Vincy

Хайфский «Кружок камерной музыки» возвращается к своей деятельности. Первый концерт – «Трио Ситковецкого».

После перерыва, вызванного войной, Хайфский «Кружок камерной музыки» возобновляет свою концерты, первый из которых – концерт «Трио Ситковецкого» пройдет в субботу, 4 января 2025 года, в 20:00 в зале «Кригер» в Хайфе.

Исполнители:

Александр Ситковецкий (художественный руководитель оркестра NFM Leopoldinum) – скрипка

Исанг Эндерс – виолончель

У Цянь – фортепиано

В программе:

Л. В. Бетховен: фортепианное трио ре мажор, №1, соч.70

Д. Шостакович: фортепианное трио №2, ми минор, соч.67

Ф. Мендельсон: фортепианное трио №1, ре минор, соч. 49

Первый лауреат Международной премии камерной музыки Commerzbank 2008 года, «Трио Ситковецкого» представляет собой сотрудничество трех молодых музыкантов, разделяющих страсть к камерной музыке. Познакомившись в школе Иегуди Менухина, они основали трио в 2007 году и стали одним из самых выдающихся камерных ансамблей современности, получив множество наград и признание критиков.

«Трио Ситковецкого» – одно из ведущих фортепианных трио в мире, регулярно выступающее на всемирно известных музыкальных площадках, таких, как Wigmore Hall в Лондоне, Линкольн Центр в Нью-Йорке, Консертгебау в Амстердаме, в Вене, в Филармония в Гамбурге, в Alte Oper во Франкфурте, в музее Лувр в Париже, в L’Auditori в Барселоне, в Palais des Beaux-Arts в Бюселе и на многих других сценах и фестивалях.

Александр Ситковецкий играет на скрипке Антонио Страдивари «Парера» 1679 года, предоставленной ему Международным скрипичным обществом Beare’s International Violin Society. Исанг Эндерс играет на виолончели Карло Тонони (Венеция, 1720), предоставленной J. & A. Beare Violin Society.

Трио выпустило свою первую запись для BIS Records в 2014 году – произведения Сметаны и Дворжака, а затем вышли записи произведений Брамса и Шуберта на Wigmore Live Label и еще одноа запись для BIS трио Мендельсона в 2015 году. Они также записали свой третий диск для BIS – Трио Бетховена и позже – Трио Равеля и Трио Сен-Санса .

На последнем, 2024-го года, фестивале Бетховена в Бонне, трио было выбрано штатным ансамблем, и получило щедрую поддержку от правительства Германии.

На сегодняшний день трио выпустило пять альбомов, включающих произведения Бетховена, Мендельсона, Дворжака, Равеля и других композиторов мировой музыкальной классики. Все эти альбомы удостоились многочисленных похвал критики и наград, последняя из которых – премия камерной музыки журнала BBC Music Magazine.

Александр Ситковецкий происходит из потомственной семьи музыкантов: среди его близких родственников скрипач Юлиан Ситковецкий (двоюродный дедушка), скрипач и дирижёр Дмитрий Ситковецкий (двоюродный дядя), пианистка Белла Давидович (двоюродная бабушка), рок-музыкант Александр Ситковецкий (отец), пианистка Ольга Ситковецкая (мать) и другие. В восьмилетнем возрасте Александр Ситковецкий дебютировал как солист с камерным оркестром Монпелье и был приглашен в Школу Иегуди Менухина в Суррее. Позже учился у Павла Верникова в Вене. Несколько раз выступал вместе с Иегуди Менухиным, который заметил его ещё в 1990 году и поддержал в учебе.

Пианистка У Цянь получила начальное образование в Шанхае,и в возрасте тринадцати лет поступила в школу Менухин. В возрасте 15 лет она исполнила концерт Моцарта в Зале королевы Елизаветы и выступила на фестивале Менухина в Швейцарии. В 2000 году дала свой дебютный сольный концерт в South Bank Purcell Room и с тех пор играла там несколько раз, в том числе на BBC Radio.У Цянь выступала с сольными концертами по всей Европе, на многих крупных площадках Великобритании, а также выступила с дебютным сольным концертом в мэрии Гонконга. Она была выбрана журналом Independent как «Восходящая звезда 2007 года». Ее дебютная запись была выпущена в апреле 2009 года на лейбле Dal Segno.

Исанг Эндерс зарекомендовал себя как динамичный музыкантв поисках новых концепций и работ для виолончели. Родившийся в немецко-корейской семье музыкантов во Франкфурте в 1988 году, Исанг Эндерс начал учиться музыке в возрасте двенадцати лет.В возрасте двадцати лет Исанг Эндерс был назначен главным виолончелистом Дрезденской государственной капеллы, что сделало его самым молодым руководителем секции в Германии.

В программе нынешнего концерта – три величайших и любимых слушателями шедевра всех времен для фортепианного трио.

Трио Бетховена «Призрак», было написано великим композитором в 1808 году, после того, как на протяжении тринадцати лет Бетховен не обращался к этому жанру. Здесь композитор нашел совершенно новый музыкальный язык, уравнявший статус фортепианного трио со струнным квартетом и проложивший путь к шедеврам, которые впоследствии, в XIX веке, Шуберт, Мендельсон и Брамс напишут для такого состава. Особенность этой пьесы, помимо прочего, еще и в том, что важнейшей частью в ней является именно ее вторая, медленная, часть. Благодаря загадочной и напряженной атмосфере, созданной в этой части, произведение после смерти Бетховена назвали «Призраком». Обрамляющие ее части совершенно различны по своему характеру: первая часть твердая и энергичная, а заключительная – эйфоричная и игривая.

Второе фортепианное трио Шостаковича – зрелое и значимое произведение композитора, отражает, по мнению экспертов, весь диапазон творчества и эмоционального накала Шостаковича. Оно было написано на фоне двух трагедий. Первая – частная – Шостакович написал это трио-элегию в память о своем близком друге, критике Иване Соллертинском, внезапно скончавшемся от сердечного приступа в возрасте 42 лет. Вторая трагедия является, как и многие произведения композитора, комментарием духу времени, элегией жертвам войны в любой форме. Время написания трио – весна 1944 года, еще в разгаре Вторая мировая война, но даже в камерной интимности фортепианного трио ми минор раскрывается пессимизм и мучения Шостаковича, как искреннего интерпретатора его времени. Неудивительно, что после первого же исполнения советские власти запретили трио.

Многие слушатели премьерного исполнения пьесы услышали в ней также ​​выражение реакции Шостаковича на ужасные сообщения, которые начали поступать после освобождения Советским Союзом концентрационных лагерей смерти в 1944-м году, и даже как протест против антисемитских преследований в СССР. «Еврейская» тема отчетливо присутствует в нескольких музыкальных эпизодах трио, Шостакович скорбит о трагедии Холокоста и идентифицирует себя со страданиями еврейского народа.

Концерт завершится одним из самых любимых слушателями произведений всех времен для фортепианного трио – первого трио Мендельсона, написанного композитором в 1839 году. Это произведение – одна из жемчужин репертуара «Трио Ситковецкого» и одно из самых известных и любимых произведений Мендельсона. Произведение имело успех с момента премьеры в 1840 году, когда сам композитор исполнял партию фортепиано. Его игривый ритм, композиционная изысканность и чарующие мелодии делают трио одним из самых признанных произведений Мендельсона, которое любил и сам автор.

«Кружок камерной музыки» был основан музыкантами-любителями, которые иммигрировали в Эрец-Исраэль в 30-е годы прошлого века из Европы и обосновались в Хайфе, на Кармеле.

Поначалу это были дружеские сходки и музицирование в домашнем кругу, но со временем круг поклонников становился все шире, и в октябре 1949 года музыкальные встречи превратились в постоянные концерты. Так возник «Кружок камерной музыки в Хайфе».

Музыканты начали выступать в «Бейт-ха-Рофе», позже – в зале колледжа Вицо, а после того, как в Хайфе был построен «Аудиториум» и музей имени Феликса Тикотина – концерты перенесли в их более просторные залы.

Концерты «Кружка камерной музыки» пользуются большой популярностью, немалую часть слушателей составляет молодежь и ученики музыкальных школ Хайфы.

В разные годы в составе ансамбля играли известные в Израиле и мире музыканты: Пнина Зальцман, Хаим Тауб, Узи Визель, Йонатан Зак, Жан-Пьер Рампаль, Иерусалимский квартет и другие.

«Кружок камерной музыки» дает в сезон порядка сорока концертов и сотрудничает с такими известными коллективами, как ансамбль «Солисты Тель-Авива», Израильский Вокальный Ансамбль, а также коллективы, исполняющие музыку в стиле барокко, – оркестр «Барокада», Иерусалимский оркестр барокко и другие.

Кружок проводит две серии камерной музыки. Концерты одной из серий проходят в в зале музея имени Тикотина, а второй – в зале «Раппопорт».

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«Трио Ситковецкого»

Хайфа, суббота, 4 января, в 20:00 , зал «Кригер» (улица ». Элиягу Хаким, 6, Хайфа

Александр Ситковецкий – скрипка

Исанг Эндерс – виолончель

У Цянь – фортепиано

В программе:

Л. В. Бетховен: фортепианное трио ре мажор, №1, соч.70

Д. Шостакович: фортепианное трио №2, ми минор, соч.67

Ф. Мендельсон: фортепианное трио №1, ре минор, соч 49

Приобрести билеты можно по ссылке https://bit.ly/kamerit0401

https://go.kassa.co.il/announce/80595

Полностью программа абонемента Хайфского «Кружка камерной музыки» по ссылке https://user-1723486.cld.bz/HAIFA-CHAMBER-MUSIC-SOCIETY-2024-2025

Ссылки на видео: https://youtu.be/n3L4T5HrjQg

https://youtu.be/FfOykV0Sjts

https://youtu.be/76nu8YF8ryc

Фотография ( © Cal©Vincy ) предоставлена Хайфским «Кружком камерной музыки»

