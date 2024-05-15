«Большие квартеты» в Хайфе – музыка Моцарта и Шуберта

Верхнее фото – «Квартет Тосканини» © Михаэль Павия

На исходе субботы, 25 мая, в 20:00 в Хайфском зале «Раппопорт» выступит известный израильский струнный «Квартет Тосканини» с программой, прозрачно названной «Большие квартеты» – струнные квартеты Моцарта и Шуберта – хотя Шуберт – это квинтет и потому с «Квартету Тосканини» присоединяется виолончелист Симха Халед.

В программе:

Моцарт (1756-1791). Струнный квартет № 19 до мажор, К. 465 («Диссонанс»)

Шуберт (1797-1828). Струнный квинтет до мажор, соч. 163, D. 956

«Квартет Тосканини»:

Евгения Пиковская, Асаф Маоз – скрипка

Дмитрий Ратуш – альт

Феликс Немировский – виолончель

Симха Халед – виолончель

Струнный квартет № 19 до мажор , K. 465 Вольфганга Амадея Моцарта, называемый «Диссонансом» из-за необычного медленного вступления, пожалуй, самый известный из квартетов Моцарта. Это последний из шести квартетов, написанных между 1782 и 1785 годами, которые Моцарт посвятил Йозефу Гайдну.

Знаменитый Струнный квинтет до мажор – свою последнюю камерную работу – Франц Шуберт написал в последний год своей жизни, в 1828 году, за два месяца до смерти. Это произведение иногда называют «Виолончельным квинтетом», так как оно написано для стандартного струнного квартета плюс дополнительная виолончель. Квинтет отличается масштабностью и широтой музыкального высказывания, жизнеутверждающим характером.

Единственный полноценный струнный квинтет Шуберта получил высокую оценку как «возвышенный» или «экстраординарный» и как обладающий «бездонным пафосом», и обычно считается лучшим камерным произведением Шуберта, а также одним из величайших произведений во всей камерной музыке. К моменту сочинения этого струнного квинтета, Шуберт уже написал впечатляющий корпус камерной музыки для струнных, в том числе пятнадцать струнных квартетов, большинство из которых были написаны для домашнего исполнения струнным квартетом его семьи.

Работа оставалась неопубликованной на момент смерти Шуберта в ноябре 1828 года. Вскоре после его смерти рукопись была продана венскому издателю Диабелли братом Шуберта Фердинандом, но впервые опубликована только 1853 году. Оригинальная рукопись и все наброски утеряны. Первое известное публичное исполнение эттго квинтета состоялось 17 ноября 1850 года в Музикферайн в Вене.

«Квартет Тосканини» был основан в 2006 году. Квартет, все участники которого являются музыкантами Израильского Филармонического оркестра, был основан с целью продолжения традиций струнных квартетов, бывшей неотъемлемой частью художественной деятельности оркестра и музыкальной сцены Израиля. Участники квартета также основали центр изучения камерной музыки при Музыкальной академии имени Бухмана-Мета в Тель-Авиве, где преподают и руководят ансамблями камерной музыки.

Квартет выступал на фестивале в Сполето в Италии, Фестивале Вербье в Швейцарии и на Фестивале камерной музыки в замке Эльмау в Баварии в Германии. В 2017-м году квартет выступил на концерте в честь основания фонда друзей оркестра в Вене в Австрии.

В 2011 году квартет выпустил свой первый диск, на котором были записаны все сочинения для струнных Чайковского. Диск получил высокую оценку и был упомянут в колонке рекомендаций журнала Strad.

В 2019 году квартет начал сотрудничество с израильской танцовщицей и хореографом Ренаной Раз в специальном шоу, сочетающем в себе камерную музыку и движение. Шоу несколько раз ставилось в Израиле и Гонконге и получило прекрасную критику.

В этом году квартет Тосканини выступает в Музыкальном центре Эден-Тамир в Эйн-Карем в Иерусалиме как «домашний ансамбль» и также в известной тель-авивской галерее Chelouche Gallery в рамках субботних музыкальных салонов.

«Кружок камерной музыки» был основан музыкантами-любителями, которые иммигрировали в Эрец-Исраэль в 30-е годы прошлого века из Европы и обосновались в Хайфе, на Кармеле.

Поначалу это были дружеские сходки и музицирование в домашнем кругу, но со временем круг поклонников становился все шире, и в октябре 1949 года музыкальные встречи превратились в постоянные концерты. Так возник «Кружок камерной музыки в Хайфе».

Музыканты начали выступать в «Бейт-ха-Рофе», позже – в зале колледжа Вицо, а после того, как в Хайфе был построен «Аудиториум» и музей имени Феликса Тикотина – концерты перенесли в их более просторные залы.

Концерты «Кружка камерной музыки» пользуются большой популярностью, немалую часть слушателей составляет молодежь и ученики музыкальных школ Хайфы.

В разные годы в составе ансамбля играли известные в Израиле и мире музыканты: Пнина Зальцман, Хаим Тауб, Узи Визель, Йонатан Зак, Жан-Пьер Рампаль, Иерусалимский квартет и другие.

«Кружок камерной музыки» дает в сезон порядка сорока концертов и сотрудничает с такими известными коллективами, как ансамбль «Солисты Тель-Авива», Израильский Вокальный Ансамбль, а также коллективы, исполняющие музыку в стиле барокко, – оркестр «Барокада», Иерусалимский оркестр барокко и другие.

Кружок проводит две серии камерной музыки. Концерты одной из серий проходят в в зале музея имени Тикотина, а второй – в зале «Раппопорт».

Сайт Хайфского «Кружка камерной музыки» – www.hchamber.co.il

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«Квартет Тосканини»

Хайфа, суббота, 25 мая, в 20:00 , зал «Раппопорт»

В программе:

Моцарт (1756-1791)

Струнный квартет № 19 до мажор, К. 465 («Диссонанс»)

Шуберт (1797-1828)

Струнный квинтет до мажор, соч. 163, D. 956

«Квартет Тосканини»: Евгения Пиковская, Асаф Маоз – скрипка, Дмитрий Ратуш – альт, Феликс Немировский – виолончель.

Симха Халед – виолончель



Заказ билетов по телефону 04-8363804 или на сайте https://bit.ly/3QO4XfI

Сайт «Квартета Тосканини»

https://www.toscaniniquartet.com/

https://www.facebook.com/toscaniniquartet

Фотографии ( ©Ахува Фридман, © Михаэль Павия, © Йоль Леви ) предоставлены Хайфским «Кружком камерной музыки»