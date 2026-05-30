Реситаль Даниэля Чобану в Хайфе 21 июня 

Даниэль Чобану — photo © Yannick Grandmont

В воскресенье, 21 июня 2026 года в 20:00 в зале «Раппопорт» в Хайфе состоится реситаль пианиста Даниэля Чобану – лауреата серебряной медали Конкурса Рубинштейна 2017 года и любимца публики (это официальный статус!).

Даниэль Чобану – один из ярчайших исполнителей фортепианной музыки нового поколения. Внутренний голос и внешний звук: музыкальный диалог с собой и с миром – так можно сказать о Чобану, заявившем о себе на международной концертной сцене еще 10 лет назад, в 2016 году, когда он завоевал золотые медали на Международном фортепианном конкурсе UNISA в Южной Африке и Международном фортепианном фестивале BNDES в Рио-де-Жанейро. Год спустя он получил приз зрительских симпатий и серебряную медаль на конкурсе имени Рубинштейна в Тель-Авиве.

Выпускник Королевской шотландской консерватории, он прошёл через все сита мировых пианистических конкурсов. Переломной вехой, взлётом в его исполнительской карьере стал конкурс имени Рубинштейна, на котором выдающийся молодой пианист получил восторженные оценки жюри и публики. Помимо великолепной техники, жюри отметило его артистическую харизму, умение держать зал, устанавливать контакт с публикой.

После яркого выступления и восторженных оценок жюри и публики на Конкурсе имени Рубинштейна пианист получил целый ряд выгодных контрактов. Его профессиональный перфекционизм был особо отмечены специалистами и любителями музыки. Он выступает много и с огромным успехом, исполняет разнообразный репертуар – как классический, так и джазовый, элегантно переходит от тонкой лирики к юмору и делает это легко и весело. Его модный, современный, нескучный, живой стиль исполнения делают его востребованным у самой взыскательной аудитории. Нью-йоркский критик отмечал: «Чобану любит яркие аккорды. Немногие пианисты могут сделать звук «Стэнвея» столь же прекрасным».

Даниэль Чобану очень востребован сегодня на концертных площадках мира. Сам пианист так определяет собственный исполнительский стиль: «Коктейль из классики, леденцов и фейерверков фортепианной музыки».

Даниэль Чобану в 2010 году был принят в Королевскую шотландскую консерваторию. Все годы учебы пианист с успехом выступал на различных международных фортепианных конкурсах, среди них – конкурс пианистов в Мори (Шотландия), Международный конкурс в Бромсгрове (Великобритания), Международный конкурс пианистов имени Аделии Алиевой (Франция), Международный конкурс пианистов Андре Дюмортье (Бельгия) и Международный конкурс пианистов в Монрон-ле-Бене (Франция). Чобану выступал с симфоническим оркестром Королевской шотландской консерватории, Филармоническим оркестром Марокко и Королевским шотландским национальным оркестром.

Чобану также выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Эльбфилармонии в Гамбурге, Гевандхаусе в Лейпциге и Концертхаусе в Берлине, а также гастролировал по Японии, Китаю, Тайваню, Южной Африке и Бразилии. В сезоне 2020-21 он был объявлен первым приглашённым артистом Филармонического оркестра имени Джордже Энеску в Бухаресте на три сезона.

Концерт Даниэля Чобану организован Хайфским кружком камерной музыки.

Хайфский кружок камерной музыки (החוג למוסיקה קאמרית בחיפה /The Haifa Chamber Music Society ‎ ) был основан музыкантами-любителями, иммигрировавшими в Эрец-Исраэль в 30-е годы прошлого века из Европы и обосновавшимися в Хайфе, на Кармеле.

Поначалу это были дружеские сходки и музицирование в домашнем кругу, но со временем круг их поклонников становился все шире, и в октябре 1949 года эти музыкальные встречи превратились в постоянные концерты. Так возник «Кружок камерной музыки в Хайфе».

Музыканты начали выступать в Бейт-ха-Рофе, позже — в зале колледжа Вицо, а после того, как в Хайфе был построен «Аудиториум» и музей имени Феликса Тикотина — концерты перенесли в их более просторные залы.

Выступления «Кружка камерной музыки» пользовались большой популярностью, при полном аншлаге, немалую часть слушателей составляла молодежь и дети-ученики музыкальных школ Хайфы.

В разные годы в составе ансамбля играли известные в Израиле и мире музыканты: Пнина Зальцман, Хаим Тауб, Узи Визель, Йонатан Зак, Жан-Пьер Рампаль, Иерусалимский квартет и другие.

«Кружок камерной музыки» дает в сезон порядка сорока концертов и сотрудничает с такими известными коллективами, как ансамбль «Солисты Тель-Авива», Израильский Вокальный Ансамбль, а также коллективы, исполняющие музыку в стиле барокко, — оркестр «Барокада», Иерусалимский оркестр барокко и другие.

Кружок проводит две серии камерной музыки. Концерты одной из серий проходят в в зале музея имени Тикотина, а второй — в зале «Раппопорт».

*****

Фортепианный вечер. Даниэль Чобану. Реситаль в Хайфе

Дата и время начала: воскресенье, 21 июня 2026 года, 20:00

Открытие дверей: 19:40

Адрес: Центр Раппопорта, проспект Ха-Наси, Хайфа, Израиль

В программе:

Константин Сильвестри (1913–1969). «Вакханалия»

Людвиг ван Бетховен (1770–1827).Соната для фортепиано № 14 до-диез минор, соч. 27 № 2, «В духе фантазии» («Лунная»)

Фридерик Шопен (1810–1849). Баллада № 1 соль минор, соч. 23

Эрик Сати (1866–1925). 3 гноссиены

Ференц Лист (1811–1886). Сонет Петрарки № 104 из цикла «Годы странствий», Второй год: Италия, S. 161/5

Ференц Лист (1811–1886). Мефисто-вальс № 1, S. 514

Заказ билетов: https://www.eventer.co.il/3klnf

Даниэль Чобану — photo © — Янник Гранмон (Yannick Grandmont). Снимок был сделан во время выступления румынского пианиста Даниэля Чобану на Международном конкурсе пианистов в Монреале (CMIM) в 2017 году. Фото предоставлено Haifa Chamber Music Society.

Фейсбук Хайфского кружка камерной музыки (החוג למוסיקה קאמרית בחיפה / The Haifa Chamber Music Society‎ ) https://www.facebook.com/profile.php?id=61566166994050.