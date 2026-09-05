О Нета Вайнере и «Дне последнем» 

Источник фото — сайт театра «Гешер»

Уже месяц как все расхвалили «Ахарит ха-Ямим» («День последний») в «Гешере» — жизнь несётся не то что быстрее паровоза — быстрее самого быстрого истребителя, и вот уже все хором хвалят следующее (я ещё не дошла), а про Нету Вайнера я так и не написала. Так что вот, с опозданием, но честно: «День последний» — очень понравился. Честно, разухабисто, ярко, смело, на злобу дню, но без злости. Спектакль конкретно про нас, здесь и сейчас — всё как по Чехову, а на самом деле про всё и везде, и при этом спектакль насквозь израильский до последней песни, но говорит о вещах универсальных.

Завязка простая и узнаваемая — сейчас так везде на планете: над страной нависает ядерная угроза, премьер-министр объявляет план спасения — все, всё население, до последнего зайчика, простите, гражданина, дружно должны соблюсти субботу, один шаббат, что приблизит приход Мессии, а с Мессией, как известно, приходит и конец дней. Подчиняются все. Кроме Йоэля (Ори Янив), у которого как раз кризис среднего возраста и который впервые в жизни решает идти против течения — и это такая его гадкая индивидуальная черточка, это его упорное упрямство утягивает Йоэля в диковатое путешествие в самое нутро израильской идентичности, где в итоге на его тощие плечи рухнула судьба всего человечества.

Результат: зомби-мюзикл, так как с Мессией из могил встают все мёртвые, и среди них — партизанское подполье во главе с бабушкой Женей (Александр Сендерович), а с ней Трумпельдор, Бар-Кохба, Хана Сенеш и почему-то Игаль Башан. Они приходят сказать Йоэлю, что предатель — это и есть герой.

Смешная (и грустная – но уже понятно что от смеха до слез один шаг) деталь в том, что пьеса сочинялась три года назад, ещё до Третьей ирано-израильской войны, которая случилась ещё до Первой: в этом мире все пошло наперекосяк, в том числе и порядковые номера битв титанов… Так вот: три года назад была написана предвыборная песенка «Один шаббат». Потом произошло страшное — 7 октября, и авторы текстов — Ори Янив, Михаэль Штерн и Нета Вайнер — на год отложили текст, а когда вернулись к нему, поняли, что им уже сложно догнать реальность. И в результате получился, по их же собственным словам, «доку-реверс»: мюзикл о зомби в стране, одержимой жизнью и смертью, где вопрос «что делает живого мёртвым» звучит вовсе не абстрактно.

Актерский ансамбль работает на разрыв (я очень не люблю это выражение, но здесь так оно и есть — зомби всё-таки): хип-хоп-ритм, движение, отточенный текст — и всё без пауз, без секунды покоя. Бабушка Женя приходит спасать героя и его маринованные огурцы и приводит с собой партизанское подполье восставших мертвецов, — и сочетание бита с движением и с отшлифованным текстом, смешным до колик, даёт эффект причастности и признания. Кстати, у актера Ори Янива тоже есть своя бабушка-партизанка Женя, и фамилия его героя, Вишнецкий, — это фамилия его отца.

Режиссёр Рони Бродецки, для которой это первая постановка в «Гешере», рассказывает, что её история — это история её ровесников, что реальность буквально вламывается к ней в дом, как вламывается сейчас ко всем нам, и уже никто не делает вид, что его она — реальность — не затрагивает. Нам не до видов. Нам бы преодолеть да выжить и дотянуть до прихода Мессии (не путать с выборами). Этот спектакль, точнее музыкальное зомби-шоу — политический и в то же время личный, энергичный, нервный, живой, на грани смеха и паники одновременно, потому что актёры не изображают, что им не страшно или смешно, а показывают ровно то состояние, в котором мы все и пребываем — нам страшно и смешно.

А теперь, собственно, про Нету Вайнера — потому что здесь он не просто «автор музыки», в титрах он обозначен ещё и как рэп-коуч, и он — один из трёх создателей этого мюзикла. Музыку к спектаклю он создавал вместе с Рои Дороном. Нета Вайнер — неприлично разносторонний человек (шутка). Музыкант, рэпер, актёр, режиссёр, драматург, хореограф и общественный активист — родился в 1987-м в кибуце Гиват-Хаим-Меухад, жил в Яффо, в Берлине и Бостоне, но духовным домом для него остался Яффо. В 2007-м Нета Вайнер основал System Ali — еврейско-арабский хип-хоп-коллектив, который поёт на иврите, арабском, идише, английском, а в разных составах ещё и на русском и амхарским, и это, кажется, вообще одно из самых языково-пёстрых явлений на израильской сцене. Вайнер там и рэпер, и вокалист, и аккордеонист заодно. При этом он худрук Beit System Ali — образовательно-общественной инициативы, то есть не только сочиняет, но и годами учит, строит мосты через искусство, работает с подростками.

А ещё у него внушительный список театральных работ: «Al Hatel» — spoken-word-кабаре на четырёх языках, «We’re Building the Port» с призом за текст в Акко, дуэт «Cut. Loose», «Mejinik» о братьях и сёстрах с «Золотым Ежом» за пьесу и режиссуру, «Shmuhell/Shmuel» — рэп-опера, получившая сразу три «Золотых Ежа», многоязычная «Яма» про слои Яффо, перформативная лекция «Mother of Strangers», показанная и в Италии, и в Гарварде, инсталляция в Тель-Авивском музее — и вот теперь «День последний». Плюс сольная дискография — альбомы «Bezechut Hashiva» и «Pinui Binui», Неве-Шехтер и Фонда Рабиновича. В общем, редкий случай, когда «автор музыки к спектаклю» в скобках — на самом деле человек с отдельной супер-насыщенной биографией.

Сам он про музыку в этом мюзикле говорит примерно так: хип-хоп — это важная часть, но музыка здесь играет огромную роль, она гораздо шире, и было важно, чтобы музыка реально «двигалась», потому что в ней есть способность соединять тяжёлые тексты с битом, с ритмом, под который можно и танцевать, и плакать — собственно, весь спектакль на этом и держится.

Хорошо бы этот спектакль перестал быть актуальным — но не предвидится.

Ближайшие даты и расписание спектакля «День последний»:

https://www.gesher-theatre.co.il/ru/repertoire/a/view/?ContentID=2897

Сайт Неты Вайнера — https://www.netaweiner.com/

Впечатления — © Маша Хинич