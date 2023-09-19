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Спектакль «Не смотри назад» режиссера Римаса Туминаса с участием Анатолия Белого начинает гастрольный тур по городам Израиля.

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Посмотри «Не смотри назад». Спектакль «Не смотри назад» режиссера Римаса Туминаса с участием Анатолия Белого начинает гастрольный тур по городам Израиля. 

Анатолий Белый – творческий подъем в Израиле

Спектакли с участием Анатолия Белого мгновенно вызывают интерес у публики. «МХАТовская школа» – говорят одни. «Просто очень талантливый человек» – дополняют другие. Правы и те, и другие.

Несмотря на совсем недавнюю алию, которая любому человеку дается непросто, совершенно очевидно, что Анатолий Белый сейчас переживает творческий подъем. Тысячи зрителей в Израиле и за его пределами с восторгом приняли моноспектакль «Я здесь». Вслед за этим – новая премьера, спектакль «Не смотри назад» по пьесе Жана Ануя в театре «Гешер».

Миф об Орфее сегодня

Спектакль «Не смотри назад» поставлен знаменитым режиссером Римасом Туминасом по мотивам пьесы Жана Ануя «Эвридика». Творчески переосмысляя миф об Орфее и Эвридике, автор переносит действие в наши дни. Орфей из знаменитого музыканта превращается в скромного скрипача, играющего в привокзальном ресторане. Эвридика – молодая актриса провинциального театра. Они встречаются на вокзале, и, конечно, влюбляются.
Финал мифа об Орфее и Эвридике известен. Но финал пьесы изменен автором, так что мы, зрители, с замиранием сердца будем ждать, какую точку он поставит в конце спектакля.

«Спустя 25 лет театр «Гешер» сделал жест в адрес новой алии, поставив спектакль на русском языке. Нам как бы говорят: ребята, мы с вами» – сказал Анатолий Белый в интервью Антону Долину.

Да, действительно, спектакль «Не смотри назад» поставлен в «Гешере» на русском языке впервые за 25 лет.  У него абсолютно звездный актерский состав. Помимо Анатолия Белого в постановке заняты Исраэль (Саша) Демидов, Никита Найденов, Лена Фрайфельд, Лилиан Шели Рут, Никита Гольдман-Кох, Михаил Уманец, Полина Пахомова, Нир Кнаан. Спектакль на русском языке сопровождается титрами на иврите.

Важно отметить прекрасную музыку Фаустаса Латенаса. Его памяти посвящен спектакль «Не смотри назад».

 

Успех: все еще только начинается

Отзывы о спектакле восторженные. «Энергетика спектакля и смысловые акценты никого не оставляют равнодушным. И грустно, и смешно узнавать, на что способна любовь…», «Спектакль ошеломляющей нежности!», «Феерическое режиссерское мастерство!».

Неудивительно, что после первых удачных спектаклей в «Гешере» труппа отправилась на гастроли. Гастроли в Риге и Таллине прошли с огромным успехом. И… неужели все? Неужели «Гешер» закроет очень успешную постановку после десяти спектаклей, как было первоначально заявлено?!

Конечно, нет. В ближайшее время при поддержке продюсерской компании Cruise International начнется гастрольный тур «Не смотри назад» по городам Израиля. Теперь у зрителей появится возможность увидеть этот спектакль, не выезжая из своего города.
Надо только заказать билеты, не откладывая в долгий ящик.

  • 23 ноября, Хайфа, «Аудиториум»; 20:30
  • 24 ноября, Беэр-Шева, Центр сценических искусств; 20:30
  • 20 декабря, Кирьят-Моцкин, «Гейхал-а-Театрон»; 20:30
  • 7 февраля 2024, Ашдод, «Центр сценических искусств»; 20:30
  • 14 апреля 2024, Ришон ле-Цион, «Гехаль а-Тарбут» ; 20:30
  • 21 апреля 2024, Петах-Тиква, «Гехаль а-Тарбут» ; 20:30

Заказ билетов на сайте https://www.cruiseinter.com/category/ne-smotri-nazad/ и по телефону 03-6960990.

Организатор гастролей в Израиле — Марат Лис и компания Cruise International.

Фотографии предоставлены организаторами гастролей.

Фото: Александр Ханин (Деда Саша)

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