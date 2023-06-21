«Глаз это дверь» в галерее Zemack

Заглавное фото – Ницан Минц и Деда, Потерявшиеся, 2023, смешанная техника. Фотография – Ярон Хермати. ניצן מינץ ודדה, אבודים (2), 2023, מדיה מעורבת. צילום- ירון הרמתי

Галерея современного искусства Zemack рада представить новую выставку «Глаз это дверь» мультидисциплинарных художников Ницан Минц и Деде. Куратор выставки – Ярон Армати.

Художники Ницан Минц и Деде, партнеры по жизни и творчеству, работают в самых разных жанрах, в том числе в создании уличных граффити как в Израиле, так и в других странах. На протяжении всего прошлого года пара работала над новой масштабной выставкой, самой большой для них обоих.

Толчком к созданию выставки стало драматическое событие в жизни двух художников – около года назад они узнали, что вынуждены будут покинуть здание в южном Тель-Авиве, где находится их студия. Некогда заброшенное строение, бывший публичный дом, преобразилось в уютную студию благодаря воображению, энтузиазму и труду двух художников. Ницан Минц и Деде отремонтировали и переоборудовали каждый его уголок своими руками и на протяжении четырех последних лет жили и творили здесь. И вот теперь будут вынуждены оставить его из-за резкого скачка арендной платы.

В течение года Ницан Минц и Деде «прощались» с любимым домом-студией, превратив это прощание в процесс создания новой выставки, самой масштабной в жизни обоих художников. Они приняли решение разобрать мебель, специально изготовленную ими для своего дома, и использовать ее фрагменты в новых работах. Таким образом, почтовые ящики, стулья и ширмы стали частью художественных инсталляций наряду с характерными мотивами, определяющими стиль Минц и Деде. Так, Ницан Минц узнаваема благодаря своим большим буквам еврейского и латинского алфавитов, метафорой Деде являются пластыри, которыми художник заклеивает кровоточащие раны – свои и социальные.

22 июня – 30 июля 2023 г., Zemack Gallery, Тель-Авив

Вход бесплатный

22 июня 2023 года, в четверг, в Галерее современного искусства Zemack откроется выставка «Глаз – это дверь», которую создали два художника -Ницан Минц и Деде, а также куратор Ярон Армати. Художники Ницан Минц и Деде, партнеры по жизни и творчеству, работают в самых разных художественных жанрах, и также в качестве создателей уличных граффити как в Израиле, так и в других странах. На протяжении всего прошлого года пара работала над новой масштабной выставки, самой большой для них обоих.

После участия в различных арт-проектах и выставках по всему миру дуэт художников представляет самую большую когда-либо созданную ими выставку – она охватывает два этажа галереи и включает более 50 новых работ Минц и Деде, во многих из которых использованы произведения прошлых лет, некоторым из которых десять или более лет, в каком-то смысле творческая ретроспектива обоих.

Толчком к созданию выставки стало драматическое событие в жизни двух художников – около года назад они узнали, что вынуждены будут покинуть дом в южном Тель-Авиве, где находится их студия. Некогда заброшенное строение, бывший публичный дом, преобразилось в уютную студию благодаря воображению, энтузиазму и труду двух художников. Ницан Минц и Деда отремонтировали и переоборудовали каждый его уголок своими руками и на протяжении четырех последних лет жили и творили здесь. И вот теперь вынуждены будут оставить его из-за резкого скачка арендной платы.

Как и многие другие молодые люди, которых вытесняет из города высокая стоимость жизни, Минц и Деде также почувствовали себя беспомощными перед лицом безжалостных обстоятельств, в которых они невольно оказались. И тогде они решили трансформировать свой гнев, разочарование и отчаяние в экстремальный и чрезвычайно смелый творческий ход: художники обратились ко всем своим старым работам, которые хранились на складе их дома, измельчили и уничтожили их большую часть, а затем использовали в качестве сырья для новых произведениях, которые сейчас и составляют выставку «Глаз – это дверь».

«Много лет мы создаем свои произведения в общественном пространстве, жестком и жестоком, способном разрушить их в мгновенье ока. Это повлияло и на нашу способность разрушать собственные, дорогие нашему сердцу работы», – говорит Ницан Хен, объясняя этот неожиданный дерзкий шаг. Деде добавляет: «Эта выставка — своего рода сигнал к началу разрушения нашего старого дома как метафоры и подготовке к новому периоду в нашей жизни. Она олицетворяет собой наше решение о том, чтобы начать все с начала, и не брать в будущее ничего из прежней жизни».

В течение года Ницан Минц и Деде «прощались» с любимым домом-студией, превратив это прощание в процесс создания своей новой выставки, самой большой в жизни обоих художников. Они приняли решение разобрать мебель, специально изготовленную ими для своего дома, и использовать ее фрагменты в новых работах. Таким образом, почтовые ящики, стулья и ширмы стали частью художественных инсталляций наряду с характерными мотивами, определяющими стиль Минца и Деде. Так, Ницан Минц узнаваема благодаря большим буквами еврейского и латинского алфавитов, метафорой Деде являются пластыри, которыми художник заклеивает кровоточащие раны – свои и социальные.

В серии новых работ Минц и Деде заимствовали друг у друга предыдущие работы и вмешивались в текущий процесс работы друг друга. Вместе они создали новый мир, в котором их индивидуальные стили, отождествляемые с каждым из художников, становятся одним целым, прошлое встречается с настоящим, а личные воспоминания разных периодов их жизни в студии становятся чужими и отстраненными.

Торжественное открытие – 22 июня в 20:00.

Во время выставки планируется встреча с художниками. Кроме того, в рамках заключительного мероприятия Ницан Минц представит свою первую книгу стихов, а Деде выставит на продажу последние экземпляры лимитированного издания своей книги. Посетителей выставки ожидают и другие сюрпризы, более подробная информация будет опубликована позже.

Галерея Zemack, ул. Хей бе-ияр , Тель-Авив, 22 июня – 30 июля 2023 г.

Часы работы: воскресенье – четверг: 9:30 – 20:00 / пятница: 9:30 – 15:00

Вход бесплатный. Сайт https://zcagallery.com/