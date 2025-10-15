GlobaLatino – латиноамериканская музыка в Центре Фелиции Блюменталь. Женщина, аккордеон и харизма

GLOBALATINO-LIVE. Pphoto Evgeny Kushnir

22 октября 2025 года в 20:30 Центр Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве приглашает на концерт ансамбля GlobaLatino и обещает (и поверим этому!) яркий вечер, посвящённый латиноамериканской музыке, встрече танго с румбой, а Карлоса Сантана – с Мерседес Соса.

GlobaLatino – это прежде всего шоу – страстное и ритмичное, с лучшими хитами Латинской Америки века 20 и 21-го в авторских оригинальных аранжировках для испанской гитары, аккордеона, контрабаса и ударных, объединяющих музыкальные традиции разных стран и эпох, превращая их в современное звучание – энергичное, романтичное, эмоциональное, глобалатинское.

GlobaLatino – это не просто музыка, а язык, на котором говорит часть планеты. Это ритм, объединяющий улицы Буэнос-Айреса, Гаваны и Тель-Авива, где танго встречает самбу, а болеро переходит в джаз. GlobaLatino – это импульс, дыхание и тепло, в котором смешались сто лет страсти и мелодии. Здесь гитара звучит как сердце, аккордеон – как дыхание, контрабас – как шаг, а перкуссия – как пульс жизни. Это мир, где границы растворяются, и остаётся лишь движение, танец, песня и улыбка. GlobaLatino – музыка, которая объединяет и делает время живым.

Создатели шоу Томер Хаймович-Шакед (гитара и вокал) и Шир Каплис (аккордеон и вокал) – опытные музыканты с большим сценическим стажем.

Творческое соединение Томер и Шир привело к созданию проекта GlobaLatino в котором каждый из них привносит любимые латиноамериканские песни, собранные за годы жизни и поездок по Южной Америке и миру. Каждая композиция, отобранная с особой тщательностью и вниманием, получает уникальное исполнение: одни – с неожиданным поворотом, другие же превращаются в зажигательные танцевальные попурри, которые не позволят остаться на месте.

Шир Кабилис – израильская певица, музыкант и актриса. Уже в 5 лет родители отвели её в консерваторию города Беэр-Шева, где девочка начала учиться игре на клавишных и аккордеоне. Со временем она стала участницей оркестра аккордеонистов Беэр-Шевы, выступая на концертах и конкурсах, закончив беэр-шевскую консерваторию.

Помимо музыки, Шир Кабилис серьезно занималась актерским мастерством, участвовала в ряде театрально-музыкальных постановок в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве, выступала на различных фестивалях и концертах, в том числе и за пределами Израиля.

Как певица и аккордеонистка, Шир Кабилис сочетает в своём творчестве элементы мировой музыки, поп-исполнения и театральной выразительности. Обладая сильным и одновременно тёплым голосом, она сама пишет песни и тексты. Первые авторские песни Кабилис появились в 2023–2024 годах. Сейчас артистка сосредоточена на работе над своим первым полноценным альбомом, для которого сама пишет музыку и слова.

Отдельное место в деятельности Кабилис занимает исполнение песен народов мира. Она исполняет популярные ретро-шлягеры и народные песни на четырёх языках – иврите, английском, испанском, итальянском. В бллижайшем концерте Шир воплощает мир музыки, виртуозно переключаясь между жанрами и языками. Её аккордеон и голос оживляют как лиричные мелодии, так и зажигательные испаноязычные ритмы. К проектам Кабилис можно отнести и ее участие в джазовых концертах: так, в 2024 году она выступала как специальная гостья с джазовым трио A’Tempo на концерте латинско-африканского джаза в музее Иланы Гур в Яффо..

Музыкальные стили Шир Кабилис разнообразны – от ласкающих слух баллад до зажигательных латиноамериканских номеров. Её голос и аккордеон одинаково органично звучат в стилях танго, румба, босса-нова, в сефардских напевах или французском шансоне. Кабилис не скрывает, что черпает вдохновение в самых разных источниках: её кумирами являются как классические композиторы, так и современные израильские и западные исполнители, от Идана Райхеля до Нины Симон

Одним из центральных направлений деятельности Шир Кабилис в последние годы стал проект GlobaLatino – музыкальный коллектив, популяризирующий латиноамериканскую музыку в Израиле. Шир Кабилис занимает в GlobaLatino ключевую роль. Будучи единственной женщиной-участницей и обладательницей характерного тембра, она отвечает за ведущий вокал в многих номерах, а теплый тембр ее аккордеона придает знакомым мелодиям колорит, отсылающий то к французскому шансону, то к латиноамериканской народной музыке. Кроме того, благодаря знанию языков Шир активно участвует в адаптации песенного материала: коллектив GlobaLatino не только исполняет традиционные испаноязычные песни, но и экспериментирует, переводя на испанский язык известные израильские песни.

На концерте 22 октября в центре Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве публику ожидает музыкальное путешествие по всему континенту – от Аргентины до Кубы, от народных песен до знаменитых баллад, исполненных с теплом и искренностью.

В составе ансамбля:

Томер Хаим Шакед – гитара и вокал

Шир Кабилис – аккордеон и вокал

Ян Глейзер – контрабас

Хен (Пепе) Маир – ударные

Дата и время: среда, 22 октября 2025 года

Открытие дверей – 20:00 | Начало концерта – 20:30

Место проведения: Центр Фелиции Блюменталь, Швиль ха-Мерец 2, Тель-Авив

Цена билета: 80 шекелей

Ссылки для справки и покупки билетов:

fbmc.co.il/show/גלובלטינו-מוזיקה-לטינית-חיה/

https://tic.li/OX6b4ng

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=vY88BHQIFS8

Фото – © Евгений Кушнир