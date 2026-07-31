В Тель-Авиве открылась международная выставка света GLOW

А вы знали, что свет может быть материалом для творчества, пространством для игры и даже способом путешествовать между реальностью и фантазией? В павильоне «Ангар 11» в Тель-Авивском порту открылась международная выставка света GLOW, которая впервые проходит в Израиле. До конца августа посетителей ждёт яркое интерактивное и мультисенсорное путешествие, объединяющее искусство, современные технологии, инновации и развлечения для всей семьи.

Маршрут выставки построен как череда тематических пространств, каждое из которых предлагает новый визуальный и эмоциональный опыт. Здесь можно оказаться среди сияющих галактических сфер в космическом комплексе, испытать себя в лазерных играх, пройти через зал оптоволоконных инсталляций и заглянуть в огромное помещение, наполненное воздушными шарами.

Для тех, кто предпочитает не только смотреть, но и участвовать, подготовлены инновационные технологические игры, интерактивный зал с джойстиками и бассейн с разноцветными шариками. Отдельная зона посвящена светящемуся макияжу: под ультрафиолетовыми лампами привычные краски превращаются в необычные узоры, которые особенно эффектно выглядят на фотографиях.

На выставке есть немало масштабных световых объектов, впервые представленных в Израиле, и красочные фотокомплексы для социальных сетей. Каждая зона GLOW предлагает свой формат взаимодействия со светом, цветом и технологиями. Здесь можно играть, фотографироваться, исследовать необычные инсталляции и просто удивляться тому, как современное искусство превращает обычный свет в настоящее приключение.

Организаторы выставки стремились сделать её не только зрелищной, но и содержательной. GLOW рассказывает о связи между творчеством, технологическими инновациями и ответственным отношением к окружающей среде. В инсталляциях используется энергоэффективное LED-освещение, а часть объектов создана с применением переработанных материалов. Свет здесь выступает в качестве не только художественного инструмента, но и наглядного примера того, как впечатляющие проекты могут сочетаться с принципами устойчивого развития.

Особенно приятно, что всё это путешествие по миру цвета, движения и фантазии происходит в закрытом кондиционируемом помещении – немаловажное преимущество в разгар израильского лета.

Выставка GLOW подойдёт и маленьким детям, которых наверняка увлекут игры, бассейн с шариками и огромные светящиеся объекты, и подросткам, которые оценят интерактивные зоны и возможности для необычных фотографий. Взрослым же выставка даёт редкую возможность ненадолго отвлечься от повседневности и посмотреть на привычные вещи иначе – через свет, отражения и игру воображения.

Международная выставка GLOW работает в «Ангаре 11» в порту Тель-Авива до 31 августа 2026 года.

Часы работы:

воскресенье-четверг: с 9:00 до 20:00;

пятница: с 9:00 до 15:30;

в субботу выставка открывается через час после завершения шаббата.

Стоимость билета при предварительной покупке – 129 шекелей, полная цена – 139 шекелей.

Заказ билетов на сайте: https://www.to-mix.co.il/glow-exhibition/

Фото: Ор Гефен

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting