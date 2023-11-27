«Голда». История одной войны

Проект «Линия жизни. Израиль» возобновляет деятельность и в декабре покажет фильм «Голда» с русскими титрами.

История повторяется вновь. Какой ужасный виток, какие чудовищные совпадения. Уроки не усвоены. Люди продолжают гибнуть. И люди продолжают жить. Сравнения Войны Судного дня 1973 года и Войны 7 октября 2023 года неизбежны – также, как и сравнения лидеров и самой страны 50 лет назад и сегодня.

Фильм “Голда” израильского режиссера Гая Натива с Хелен Миррен в главной роли будет показан в декабре с субтитрами на русском языке в рамках проекта “Линия жизни”. Этот фильм – взгляд на события октября 1973 года глазами Голды Меир, четвертого премьер-министра Израиля и самой известной женщины в истории нашей страны.

Это не биографический фильм. В нем нет воспоминаний и флэшбеков, мы не знаем, какой Голда была в детстве или юности, как стала премьер-министром. В фильме ей 75 лет, она глубоко больна, но об этом знают единицы. Она – одинока, единственный близкий человек – ее верная ассистентка. Главное, на чем сосредоточен режиссер – внутренний мир Голды.

«Я хотел разобраться, кем была эта женщина, особенно во время войны. В результате фильм сосредоточен преимущественно на Голде. Она разрывается между своей политической деятельностью и борьбой с раком, который убьет ее пять лет спустя. Я думаю, что многие люди не знали, что она была больна, не знали о физических мучениях, через которые она прошла. В ее теле происходила такая же война, как и в душе», – говорит режиссер фильма Гай Натив.

В заглавной роли – обладательница “Оскара”, премий “Тони”, BAFTA, “Оливье”, “Золотой глобус” дама-командор Британской империи Хелен Миррен. Эта актриса сыграла уже много женщин у власти: английских королев Елизавету I и Елизавету II (фильм “Королева”), российскую императрицу Екатерину Великую, жену императора Калигулы Цезонию.

Помимо этого в фильмографии Хелен десятки ролей буквально во всех жанрах.

Новость о том, что Хелен Миррен прошла кастинг на роль Голды Меир, вызвала волну споров и негодования: одну из самых значимых фигур еврейской истории сыграет актриса, в крови которой есть русская и британская кровь.

Однако Натив рассказывал, что уже после первой встречи с Миррен в Zoom он окончательно убедился, что она может сыграть Голду: “Я увидел в ней смесь мягкости и твердости, которая напомнила мне и мою бабушку, и Голду Меир”.

Натив и Миррен создают образ Меир как драматического персонажа, разрушая образ милой бабушки, который до сих пор сохранился у многих американцев… В то же время, показывая ее хрупкость и уязвимость, они очеловечивают ту, кого называли Железной Леди задолго до того, как Тэтчер присвоила себе этот титул“. (из рецензии The Hollywood Reporter)

Эта роль стала вызовом даже для такой прославленной актрисы. Ей пришлось изменить внешность, походку, осанку и акцент. Однако, Хелен Миррен известна не только своим умением вживаться в роли сильных женщин, но и бунтарским духом. В новом фильме мы видим ее и беспомощной, и безжалостной, хитрой и прямолинейной, раздираемой чувством вины своей и берущей на себя вину чужую.

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Проект «Линия жизни. Израиль» представляет: фильм «Голда».

Фильм демонстрируется на английском языке с субтитрами на русском.

Расписание показов:

Тель-Авив, 11.12.23, понедельник, 19:30, кинотеатр «Лев Тель-Авив», зал 1 (3-й этаж).

Раанана, 12.12.23, вторник, 19:30, кинотеатр «Лев Раанана», зал 2.

Иерусалим, 13.12.23, среда, 19:30, кинотеатр «Лев Смадар Иерусалим».

Хайфа, 22.12.23, пятница, 12:00, и 29.12.23, пятница, 12:00, «Синематека Хайфа».

Заказ билетов: https://fn.kassa.co.il/announce/76008

https://bravo.newsru.co.il/announce/76008

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Фотографии предоставлены продюсером проекта «Линия жизни. Израиль»