Верхнее фото – ANORA. Credit Drew Daniels



В конце октября в рамках проекта «Линия жизни» в Израиле можно будет увидеть фильм, удостоенного Золотой пальмовой ветви кинофестиваля в Каннах в этом году. «Анора» режиссера Шона Бейкера получила не только премию жюри, но и восторженные отзывы зрителей и прессы.

«Анора» – это буйный фильм в стиле братьев Сафди о двух культурах (русской и американской), двух языках (русском и английском) и двух валютах (деньгах и сексе)». Variety

История юной Аноры (Майки Мэдисон), танцовщицы стрип-клуба в Бруклине поначалу кажется современной версией «Красотки». Симпатичный клиент Ваня (Марк Эйдельштейн), сын русского олигарха, заказывает приватный танец, а потом «покупает» девушку на неделю. Молодые люди проводят вместе безумные новогодние праздники, бесповоротно влюбляются и – чего же ждать? – женятся в Лас-Вегасе. Анора, которая немножко знает русский (спасибо бабушке) и не любит свое узбекское имя, попадает в настоящую сказку о Золушке.

Но если “Красотка” на этом заканчивалась, то в «Аноре» это всего лишь завязка сюжета. После того, как о браке узнает семья Вани, начинается совершенно другая история. Родители (Алексей Серебряков и Дарья Екамасова) летят в Америку разбираться, пара армянских гангстеров (Карен Карагулян и Ваче Товмасян) и один русский гопник с Брайтон-Бич (Юра Борисов) пытаются догнать юную парочку. Искрящаяся мелодрама превращается в гротескную комедию в духе «Один дома», а затем – в классическое роуд-муви, где будут дороги, аэропорты и бары, сумасшедший ритм и дрожащая камера.

Шон Бейкер известен как независимый режиссер, который снимает фильмы о тех, кого общество предпочитает не замечать, в том числе об иммигрантах и работниках секс-индустрии. Чаще всего он сам пишет сценарии, продюсирует, а иногда сам снимает и монтирует фильмы. Например, фильм «Мандарин» был снят в 2015-м году с помощью трех iPhone, участвовал в фестивале независимого кино «Сандэнс» и получил множество положительных отзывов. Еще раньше – в «Принце Бродвея» Бейкер выступил не только как сценарист, режиссер, сопродюсер, оператор и монтажер, но и как дистрибьютор и рекламное агентство. Фильм «Принц Бродвея» был показан на кинофестивале в Лос Анджелесе в 2008-м году, был номинирован на премию Independent Spirit John Cassavetes Award.

На Каннский кинофестиваль Шон Бейкер привозит уже не первый свой фильм. В 2017-м году именно в Каннах был впервые показан его фильм «Проект Флорида» – о шестилетней девочке, живущей в мотеле с матерью в Орландо. В США «Проект Флорида» был выбран Американским институтом киноискусства как один из 10 лучших фильмов года, а сыгравший одну из ролей Уиллем Дефо был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучший актер второго плана».

В 2021-м году черная комедия Бейкера «Красная ракета», рассказывающий историю постаревшего порноактера (Саймон Рекс), который возвращается из Лос-Анджелеса в родной городок в Техасе, удостоилась долгой овации на 74-м Каннском фестивале. Картина получила награду профессиональный критиков Palm Dog, но в том году жюри фестиваля отдало главный приз хоррору «Титан».

А в этом году 53-летний режиссер наконец получил самую престижную награду в своей карьере, а американский фильм впервые с 2013-го года стал обладателем Золотой пальмовой ветви.

В главной роли Аноры (Ани) снялась 25-летняя американская актриса Майки Мэдисон, известная зрителям по роли в фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» и в хорроре «Крик». Она играет и в известных сериалах, ее уже называют одной из самых востребованных молодых актрис своего поколения. В августе этого года на Американском фестивале в Довиле ей была вручена премия «Восходящая звезда Голливуда». В «Аноре» Майки Мэдисон покоряет с первых же минут на экране. В ней сочетается прагматизм и романтическая наивность, сексуальность, дерзость, легкость и чувство собственного достоинства. Даже оказываясь в сказке, она остается завораживающе реальным человеком.

«У Бейкера всегда было чутье на таланты, и здесь ему не нужно показывать Мэдисон в танце на шесте а-ля Дженнифер Лопес в «Стриптизершах», чтобы зрители поверили в подлинность (а то, что Мэдисон еще не звезда и не имеет идеального тела, на самом деле является преимуществом). Мы воспринимаем Ани как настоящую, и мы чувствуем себя глубоко вовлеченными в ее историю» – так написал критик Питер Дебрюге для Variety.

В роли инфантильного, восторженного и полного жажды жизни Ивана снялся 22-летний российский актер Марк Эйдельштейн, которого журналисты разных стран дружно называют русским Тимоти Шаламе из-за внешнего сходства и похожей манеры игры. Марк начал сниматься с подросткового возраста, играл в фильме Натальи Кончаловской «Первый снег» и в сериале «Смычок». Фильм «Страна Саша», где он сыграл главную роль, участвовала в Берлинале, и уже там на молодого актера обратила внимание пресса.

«Эйдельштейн играет Ивана с такой свежей амфетаминовой непосредственностью, что в это почти можно поверить – в брак, случившийся где-то между дискотекой, сексом и игровой приставкой» – кинокритик Станислав Зельвенский для «Кинопоиска».

В качестве тех, кто пытается разрушить брак Ани и Ивана, выступает трио: Карен Карагулян (постоянный соратник Бейкера), Ваче Товмасян и Юра Борисов. Те эпизоды, в которых они пытаются сдержать Ани, были названы критиками самыми смешными сценами из всех, что были показаны в Каннах. Бейкер уже демонстрировал свой талант снимать комедии – в «Красной ракете» и в «Проекте Флорида». Но та часть фильма, где Торос, Гарник и Игорь вламываются в особняк Ивана, чтобы положить конец счастью молодоженов – настоящий комедийный шедевр.

Актер Юра Борисов стал звездой Канн еще в 2021 году. Он сыграл главную роль в фильме финского режиссера Юхо Куосманена «Купе номер шесть», который в тот год получил Гран-При и триумфально прошел по всем главным мировым фестивалям. Юра Борисов был номинирован на премию Европейской киноакадемии в номинации «Лучший европейский актер». В том же году вышел фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», где Борисов сыграл главную роль. Премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском фестивале.

По мере того, как «Анора» превращается из сказки о Золушке в трогательную историю взросления, именно персонаж Борисова оказывается тем единственным, кто старается преодолеть разрыв между двумя мирами, в которых живут главные герои.

«Анора» одновременно захватывающая и душераздирающая, бурная и сокрушительно грустная. Но будьте уверены, никто из тех, о ком вы переживаете в этом чудесном фильма, не останется без надежды, даже после финала, который случится как удар под дых» – Томрис Лаффли, RogerEbert.com

Фильм демонстрируется с титрами на русском языке.

Даты показов:

24.10.24, 19:00 – Тель-Авив, кинотеатр «Лев Тель-Авив»

25.10.24, 12:00 – Хайфа, «Синематека Хайфа»

27.10.24, 19:00 – Иерусалим, кинотеатр «Лев Смадар» Иерусалим

28.10.24, 19:00 – Раанана, кинотеатр «Лев Раанана»

30.10.24, 19:00 – поселок Омер, кинотеатр «Лев Омер»

31.10.24, 19:00 – Герцлия, кинотеатр «Лев Даниэль Герцлия».

Заказ билетов – https://fn.kassa.co.il/announce/80136

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Все фотографии предоставлены проектом «Линия жизни. Израиль» с разрешения сети кинотеатров «Лев»