«Голос – это подарок небес»

Юбилейный гастрольный тур Дуду Фишера

Знаменитый певец и актер Дуду Фишер, звезда Бродвея и Вест-Энда с невероятным голосом, отмечает 50-летие своей карьеры грандиозным туром по Израилю. С 27 августа по 28 ноября 2024 года, в больших и маленьких городах от севера до юга пройдут концерты легендарного израильского артиста, который в последние годы больше выступает за границей, чем дома.

Зрителей ждет уникальное шоу, не похожее ни на что другое, сочетающее избранную бродвейскую классику с еврейской музыкой в духе «дней трепета». Дуду Фишер исполнит арии из мюзиклов, в которых он играл, – «Отверженные», «Скрипач на крыше», «Призрак оперы» и др., и лучшие произведения из своего огромного репертуара. Конечно же, прозвучит песня Bring Him Home из мюзикла «Отверженные», которая после нападения ХАМАСа приобрела совершенно новый глубокий смысл.

В концерте также примут участие виртуозные теноры – Йотам Коэн, Нимрод Гринбаум и Феликс Лившиц, оркестр «Симфонет Раанана» под управлением дирижера Моше Данино и талантливый 7-летний сын Фишера, Шмуэль Михаэль (Шмайхель Фишер), который делает свои первые шаги на сцене.

У легендарного «израильского соловья» уникальная творческая судьба. Дуду Фишер родился в 1951 году в Петах-Тикве в религиозной семье. Его отец приехал в Израиль из города Дубнов, что на Украине (Дуду тоже там побывал, и не один раз), а мама – из литовского Шауляя. В семье все любили петь – и мама, и папа, и сестра, но никто никогда не делал этого для заработка. Мама Дуду очень не хотела, чтобы её сын сделал пение своей профессией, и даже не сразу узнала, что он выучился на кантора.

«Моя учительница музыки хотела, чтобы я стал оперным певцом; мама – зубным врачом, дедушка – хазаном, а я убегал с уроков в ешиве слушать записи и передачи с Элвисом Пресли», – рассказывал Фишер. По субботам юный Дуду пел в синагоге, а в будние дни слушал Элвиса Пресли, потому что «у него была еврейская душа».

Позже он выступал вместе с ансамблем «Нахалей Рон», где заработал свой первый гонорар, пел в хоре военного раввината. Выполняя мамину волю, Дуду даже попытался поступить на стоматологический факультет, но не прошел по возрасту, чему был очень счастлив.

Однажды, когда молодой артист пел на свадьбе, его услышал один человек из Канады и предложил поехать с ним учиться на кантора. Дуду согласился, получил образование в Канаде, потом в иерусалимской Академии музыки, окончив которую получил назначение кантором в ЮАР. После возвращения в Израиль Фишер работал кантором, пел на свадьбах и в синагогах. В то время в стране проводилось множество фестивалей: хасидских песен, песен на идише, песен об Иерусалиме, – и все их показывали по телевизору, по единственному в стране каналу. Тогда к Дуду и пришла первая известность – ведь каждого, кто появлялся на телеэкране, видели 90 процентов израильтян, и назавтра такой человек просыпался знаменитым. А в 1986 году Дуду пригласили спеть на благотворительном концерте в Лондоне, и там он увидел мюзикл «Отверженные» по роману Виктора Гюго, навсегда изменивший его жизнь.

«Я сказал себе: «Я способен сделать это», – вспоминает Фишер. После возвращения домой его пригласили участвовать в израильской постановке «Отверженных», и с этого момента началась новая страница в судьбе артиста. Роль Жана Вальжана стала звездной для певца, он исполнял её в Израиле, на Бродвее и Вест-Энде в Лондоне и был признан лучшим в мире исполнителем этой партии. Помимо этого играл в мюзиклах «Моя прекрасная леди», «Звуки музыки», «Горбун из Нотр-Дама», «Ротшильды», «Скрипач на крыше», «Коль нидрей» и других, неизменно получая восторженные отклики публики и критики.

За годы своей карьеры певец приобрел чрезвычайно широкий репертуар: от арий из опер и мюзиклов до канторской и хасидской музыки, от песен на идиш до классических романсов. Немало русскоязычных репатриантов знало имя Дуду Фишера еще задолго до приезда в Израиль, ведь кассеты с записями песен на идише и иврите в его исполнении имелись во многих еврейских домах. В конце 1980-х артист побывал с гастролями в Советском Союзе. Он сопровождал премьер-министра Ицхака Рабина во время его визита в Москву, участвовал в фестивале памяти Соломона Михоэлса.

На протяжении пяти десятилетий Дуду Фишер собирал полные залы по всему миру и воплощал мечты в реальность.

Он выступал в Сиднейском и в Будапештском оперных театрах, на самых больших стадионах, во дворцах и на важнейших мероприятиях. Пел перед монархами и главами многих государств, включая британскую королевскую семью, короля Таиланда, президентов США Билла Клинтона и Барака Обаму, Римского папу Бенедикта XVI и т.д. Номинировался на премию «Эмми» за специальный выпуск программы PBS об Иерусалиме.

Большой юбилейный концертный тур Дуду Фишера в честь 50-летия карьеры на сцене с концертами по всей стране:

Ганей-Тиква – 27 августа, вторник, в 20:30, «Мерказ а-бама»

Кфар-Саба – 4 сентября, среда, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Кирьят-Моцкин – 5 сентября, четверг, в 20:30, «Гейхал а-театрон»

Петах-Тиква – 9 сентября, понедельник, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Ашкелон – 11 сентября, среда, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Аэропорт-сити – 18 сентября, среда, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Нетания – 23 сентября, понедельник, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Явне – 24 сентября, вторник, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Рамат-Ган – 25 сентября, среда, в 20:30, Театр Яалом

Беэр-Шева – 30 сентября, понедельник, в 20:30, Центр сценических искусств

Бат-Ям – 29 октября, вторник, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Ришон ле-Цион – 12 ноября, вторник, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Герцлия – 18 ноября, понедельник, в 20:30, Центр сценических искусств

Иерусалим – 26 ноября, вторник, в 20:30, «Театрон Ерушалаим»

Модиин – 28 ноября, четверг, в 20:30, «Гейхал а-тарбут»

Заказ билетов в кассе «Браво» *3221 или на сайте: https://bit.ly/3A6jEFq

Фотографии:

Дуду Фишер – © Shai Hansav

Шмуэль Михаэль (Шмайхель Фишер) – © Revital Fisher Elya

Йотам Коэн – ©Haim Kimchi

Нимрод Гринбаум – ©Philippe Starck

Феликс Лившиц – ©Игорь Лившиц

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting