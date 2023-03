Good Morning, Japan, манга и аниме

Заглавное фото – Courtesy of the Artist and Tomio Koyama Gallery הידֵאַקי קוואשימה,יםХидэаки Кавасима , 2023

«Доброе утро, Япония!». Хотя, правильнее оставить название на английском – «Good Morning, Japan», что наведет на ассоциацию о знаменитом фильме, на чем ассоциации и закончатся, потому что новая выставка в галерее «Насима-Ландау» на тель-авивской улице Ахад ха-Ам, посвящена современным японским художникам, создающим интригующие, загадочные и заставляющих задуматься произведения искусства. «Над чем тут думать-то?» – спросит вечно возражающий. «Над современностью» – ответит любопытствующий и не сомневающийся. Изобретательные, смелые и вдохновляющие взгляды на искусство и свежие идеи представленных на выставке в «Насима-Ландау» японских художников перекликаются с методами и традициями прошлого. Вдохновленное аниме, мангой и поп-культурой кавайи, их искусство представляет пестрое поле, творческую сферу, вплывшую на Ахад ха-Ам, 55. На сфере разместились работы десяти японских художников, 8 женщин и 2 мужчин – гендерные уточнения в моде, так что потому и указываю.

Красочные грубые фигуры Мисаки Каваи контрастируют с загадочными и детскими гибридными творениями Майко Кобаяши — то ли людьми, то ли зверьми, анималистические существами-кентавры, выражающие грусть, радость, страх и меланхолию одновременно. Рядом с ними в воздухе парят деликатные андрогинные портреты Хидэаки Кавасимы – люди с открытыми глазами, в которых отражается весь спектр эмоций – от страха до желания, от ностальгии до тоски. В его творчестве можно увидеть элементами манги и аниме, влияния, которые также очевидны в в лицах и фигурах в образах «девушек» Кодзиро Мацумото. Масако Мики придерживается традиций своих предков, особенностей синтоистской веры и традиционного японского фольклора. Ее крупные скульптуры из войлока основаны на легендах о духах-оборотнях (ёкаях), могущих принимать любые формы.

На выставке также представлены новые работы на бумаге известного художника Тихару Сиота, а также уникальная скульптура Яёи Кусамы, чья ретроспективная выставка в Тель-Авивском музее искусств в 2021 году вызвала не просто ажиотаж, но и всплеск интереса в Израиле к современной японской арт-сцене.

Вот немного подробнее о каждом из участников\каждой из участниц:

Мисаки Каваи (р. 1978, Окава, Кагава, Япония; живет и работает в Копенгагене) хорошо известна своими яркими картинами и пушистыми скульптурами. Она переехала в Нью-Йорк в 2000 году, разработала свой взгляд на хэта-ума, иллюстративный стиль, основанный на манге, название которого примерно переводится с японского как «плохой, но хороший».

Хидэаки Кавасима (р. 1969, Аити, Япония; живет и работает в Токио) использует портретную живопись, чтобы исследовать неоднозначность человеческой жизни. После окончания Токийского университета Дзокей в 1991 году он прошел двухлетнее обучение в эзотерической буддийской секте Тэндай в храме Хиэйдзан Энрякудзи. Его перонажи – маленькие призрачные существа символизируют размытую границу между физическим и духовным царствами. Работы Кавасимы перекликаются с манга и аниме.

Рикако Каваучи (р. 1990, Токио; живет и работает в Токио) работает с широким спектром материалов, от рисунка и живописи до проволоки, резиновых трубок, смолы, глины и неоновых трубок. В своих работах она стремится рассматривать человеческое тело с разных точек зрения, запечатлевая его движения и действия. Вдохновленная «мифологической логикой» Клода Леви-Стросса, она обращается к мифическому миру, границы которгоо расплывчаты.

В картинах Майко Кобаяши (р. 1977, Иокогама, Япония; живет и работает в Токио) загадочные детские существа передают эмоциональную глубину. Ее персонажи – гибридные существа, полулюди-полуживотные – символизируют грусть, радость, страх и меланхолию. Техника рисования Кобаяши сложна. Она работает в несколько слоев, начиная с гипса и акрила на бумаге или холсте и заканчивая рисунками углем, которые она переделывает, неоднократно перерисовывая фигуры.

Аки Кондо (р. 1987, Саппоро, Хоккайдо, Япония; живет и работает в Ямагате, Япония) использует смелые цвета и грубые мазки, чтобы отразить человеческие эмоции, переходя от памяти к реальности и вымыслу. Ее работа основана на ее взглядах на жизнь и смерть, которые она сформировала благодаря опыту Великого восточно-японского землетрясения и других пережитых ею потерь.

Яёи Кусама (р. 1929, Мацумото, Япония; живет и работает в Токио) – ну тут и рассказывать нечего, особенно после длившейся год выставки в Тель-Авивском музее. Одна из самых выдающихся художников нашего времени, работала в различных медиа, включая живопись, коллаж, скульптуру, видео, перформанс, инсталляцию, моду, литературу, и музыка. Бесконечность и самоуничтожение – главные повторяющиеся темы в ее творчестве. Навязчивые узоры из точек и сеток покрывают поверхности, а зеркала создают гновые пространства. Стирая границы между зрителем и окружающим миром, она стремится к всеобщему расширению в бесконечность.

Изображения «девушек» Кодзиро Мацумото (р. 1976, Токио; живет и работает в Токио) вдохновлены изобразительным методом, часто используемым для тобира-э (фронтиспис) в комиксах манга, переплетенным с типичной композицией традиционной японской живописи.

Масако Мики (р. 1973, Осака; живет и работает в Беркли, Калифорния) — многожанровая художница, чье творчество включает скульптурные инсталляции из войлока и работы на бумаге. Она часто вникает в различные аспекты жизни между двумя культурами — японской и американской. Мики по-прежнему близка к традициям своих предков, особенно тем, которые возникают из ее связи с синтоистскими верованиями и практиками, а также из традиционного японского фольклора. Ее большие скульптуры из войлока основаны на легендах о духах-оборотнях (ёкай), которые могут принимать самые разные формы.

Мифу Ода (р. 1997, Осака; живет и работает в Осаке) создает образы «девушек» под влиянием манги и аниме, граничащие с абстракцией.

В творчестве Чихару Сиоты (р. 1972, Осака; живет и работает в Берлине) различные аспекты скульптуры, инсталляций и перформанса связаны между собой. Она наиболее известна своими сложными иммерсивными инсталляциями, в которых создает обширную паутину из черных или красных нитей, превращая все пространство в лабиринт, отображая в нем эмоции и воспоминания, вплетая материальные объекты, такие как ключи, оконные рамы, платья, обувь и лодки, в абстрактную сеть. Снимая объекты таким образом, она создает потустороннюю атмосферную среду, играя с понятиями временности и сна. В 2015 году Сиота представляла Японию на 56-й Венецианской биеннале.

