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Tel Aviv Global

Good Morning, Japan, манга и аниме

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Courtesy of the Artist and Tomio Koyama Gallery הידֵאַקי קוואשימה,ים, 2023

Заглавное фото – Courtesy of the Artist and Tomio Koyama Gallery הידֵאַקי קוואשימה,יםХидэаки Кавасима  , 2023

«Доброе утро, Япония!».  Хотя, правильнее оставить название на английском – «Good Morning, Japan», что наведет на ассоциацию о знаменитом фильме, на чем ассоциации и закончатся, потому что новая выставка в галерее «Насима-Ландау» на тель-авивской улице Ахад ха-Ам, посвящена современным японским художникам, создающим интригующие, загадочные и заставляющих задуматься произведения искусства. «Над чем тут думать-то?» – спросит вечно возражающий. «Над современностью» – ответит любопытствующий и не сомневающийся. Изобретательные, смелые и вдохновляющие взгляды на искусство и свежие идеи представленных на выставке в «Насима-Ландау» японских художников перекликаются с методами и традициями прошлого. Вдохновленное аниме, мангой и поп-культурой кавайи,  их искусство представляет пестрое поле, творческую сферу, вплывшую на Ахад ха-Ам, 55. На сфере разместились  работы десяти японских художников, 8 женщин и 2 мужчин – гендерные уточнения в моде, так что потому и указываю.
Красочные грубые фигуры Мисаки Каваи контрастируют с загадочными и детскими гибридными творениями Майко Кобаяши — то ли людьми, то ли зверьми, анималистические существами-кентавры, выражающие грусть, радость, страх и меланхолию одновременно. Рядом с ними в воздухе парят деликатные андрогинные портреты Хидэаки Кавасимы – люди с открытыми глазами, в которых отражается весь спектр эмоций – от страха до желания, от ностальгии до тоски. В его творчестве можно увидеть элементами манги и аниме, влияния, которые также очевидны в в лицах и фигурах в образах «девушек» Кодзиро Мацумото. Масако Мики придерживается традиций своих предков, особенностей синтоистской веры и традиционного японского фольклора. Ее крупные скульптуры из войлока основаны на легендах о духах-оборотнях (ёкаях), могущих принимать любые формы.

Templon שיוטה, מחוברת לעולם 2022 באדיבות

Работа Чихару СиотыTemplon שיוטה, מחוברת לעולם 2022 באדיבות

На выставке также представлены новые работы на бумаге известного художника Тихару Сиота, а также уникальная скульптура Яёи Кусамы, чья ретроспективная выставка в Тель-Авивском музее искусств в 2021 году вызвала не просто ажиотаж, но и всплеск интереса в Израиле к современной японской арт-сцене.

Вот немного подробнее о каждом из участников\каждой из участниц:

Мисаки Каваи (р. 1978, Окава, Кагава, Япония; живет и работает в Копенгагене) хорошо известна своими яркими картинами и пушистыми скульптурами. Она переехала в Нью-Йорк в 2000 году, разработала свой взгляд на хэта-ума, иллюстративный стиль, основанный на манге, название которого примерно переводится с японского как «плохой, но хороший».

הידֵאַקי קוואשימה, צווארון וי 2014 באדיבות האמן

הידֵאַקי קוואשימה, צווארון וי 2014 באדיבות האמן

Хидэаки Кавасима (р. 1969, Аити, Япония; живет и работает в Токио) использует портретную живопись, чтобы исследовать неоднозначность человеческой жизни. После окончания Токийского университета Дзокей в 1991 году он прошел двухлетнее обучение в эзотерической буддийской секте Тэндай в храме Хиэйдзан Энрякудзи. Его перонажи – маленькие призрачные существа символизируют размытую границу между физическим и духовным царствами. Работы Кавасимы перекликаются с манга и аниме.

Рикако Каваучи (р. 1990, Токио; живет и работает в Токио) работает с широким спектром материалов, от рисунка и живописи до проволоки, резиновых трубок, смолы, глины и неоновых трубок. В своих работах она стремится рассматривать человеческое тело с разных точек зрения, запечатлевая его движения и действия. Вдохновленная «мифологической логикой» Клода Леви-Стросса, она обращается к мифическому миру, границы которгоо расплывчаты.

В картинах Майко Кобаяши (р. 1977, Иокогама, Япония; живет и работает в Токио) загадочные детские существа передают эмоциональную глубину. Ее персонажи – гибридные существа, полулюди-полуживотные – символизируют грусть, радость, страх и меланхолию. Техника рисования Кобаяши сложна. Она работает в несколько слоев, начиная с гипса и акрила на бумаге или холсте и заканчивая рисунками углем, которые она переделывает, неоднократно перерисовывая фигуры.

Аки Кондо (р. 1987, Саппоро, Хоккайдо, Япония; живет и работает в Ямагате, Япония) использует смелые цвета и грубые мазки, чтобы отразить человеческие эмоции, переходя от памяти к реальности и вымыслу. Ее работа основана на ее взглядах на жизнь и смерть, которые она сформировала благодаря опыту Великого восточно-японского землетрясения и других пережитых ею потерь.

Maiko Kobayash No Expectation Is Good 2023 Courtesy of the Artist

Maiko Kobayash No Expectation Is Good 2023 Courtesy of the Artist

Яёи Кусама (р. 1929, Мацумото, Япония; живет и работает в Токио) – ну тут и рассказывать нечего, особенно после длившейся год выставки в Тель-Авивском музее. Одна из самых выдающихся художников нашего времени, работала в различных медиа, включая живопись, коллаж, скульптуру, видео, перформанс, инсталляцию, моду, литературу, и музыка. Бесконечность и самоуничтожение – главные повторяющиеся темы в ее творчестве. Навязчивые узоры из точек и сеток покрывают поверхности, а зеркала создают гновые пространства. Стирая границы между зрителем и окружающим миром, она стремится к всеобщему расширению в бесконечность.

Изображения «девушек» Кодзиро Мацумото (р. 1976, Токио; живет и работает в Токио) вдохновлены изобразительным методом, часто используемым для тобира-э (фронтиспис) в комиксах манга, переплетенным с типичной композицией традиционной японской живописи.

Масако Мики (р. 1973, Осака; живет и работает в Беркли, Калифорния) — многожанровая художница, чье творчество включает скульптурные инсталляции из войлока и работы на бумаге. Она часто вникает в различные аспекты жизни между двумя культурами — японской и американской. Мики по-прежнему близка к традициям своих предков, особенно тем, которые возникают из ее связи с синтоистскими верованиями и практиками, а также из традиционного японского фольклора. Ее большие скульптуры из войлока основаны на легендах о духах-оборотнях (ёкай), которые могут принимать самые разные формы.

Мифу Ода (р. 1997, Осака; живет и работает в Осаке) создает образы «девушек» под влиянием манги и аниме, граничащие с абстракцией.

Masako Miki Neriiro Furusoma Yokai (Sound Shapeshifter in Cream), 2022 Courtesy of the Artist and CULT Aimee Friberg

Masako Miki Neriiro Furusoma Yokai (Sound Shapeshifter in Cream), 2022 Courtesy of the Artist and CULT Aimee Friberg

В творчестве Чихару Сиоты (р. 1972, Осака; живет и работает в Берлине) различные аспекты скульптуры, инсталляций и перформанса связаны между собой. Она наиболее известна своими сложными иммерсивными инсталляциями, в которых создает обширную паутину из черных или красных нитей, превращая все пространство в лабиринт, отображая в нем эмоции и воспоминания, вплетая материальные объекты, такие как ключи, оконные рамы, платья, обувь и лодки, в абстрактную сеть. Снимая объекты таким образом, она создает потустороннюю атмосферную среду, играя с понятиями временности и сна. В 2015 году Сиота представляла Японию на 56-й Венецианской биеннале.

Галерея «Насима Ландау» -ул. Ахад ха-Ам, 55, Тель-Авив – вход свободный

Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг с 10:30 до 18:00 / пятница с 10:30 до 14:30.
Выставка продлится до 27 апреля

https://nassimalandau.com/

 

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