“Threadsun” в галерее Насима-Ландау

Верхнее фото – Guy Yanai, Saint-Malo (A Summer’s Tale), 2020

В галерее фонда Насима-Ландау на улице Ахад Хаам, 55 в Тель Авиве до 28 июня проходит выставка “Threadsun” – первая за последнее десятилетие персональная выставка Гая Яная в Израиле, представляющий камерные интимные моменты, наполненные красотой и поэзии.

Параллельно в этой же галерее проходит персональная выставкой немецкого художника Фридриха Куната “Я ищу в одиночества ,но еще больше нуждаюсь в тебе”.

Название выставки Threadsun взято из стихотворения и книги поэта Пауля Целана «Нить солнца» (по-немецки «Fadensonnen», что переводится на иврит как «нити солнца» во множественном числе). Янай изменил название на форму единственного числа, как намек на единственную нить.

Fadensonnen — одно из многих слов, придуманных Целаном на немецком языке. Он настаивал на том, чтобы писать по-немецки, хотя говорил на многих языках и потерял семью во время Холокоста. Янай, как и Целан, предлагает задуматься, как можно рисовать перед лицом ужасов настоящего, как можно писать так глубоко и красиво после такого опыта утраты. Невозможный парадокс, бескомпромиссная ситуация.

Новые работы, представленный на нынешней выставке, показывают творчество Яная последних лет и охватывают широкий спектр рутинных, даже «скучных», традиционных сюжетов западной живописи: пейзажи, цветы, портреты, интерьеры. Янай не пытается быть «новаторским» или «спорным», но эти картины напоминают нам, за что мы боремся и ради чего живем. Маленькие, повседневные моменты красоты и поэзии. Даже сейчас, среди ужасов, окружающих нас с 7 октября.

Гай Янай (род. Израиль, 1977) — художник, для картин которого характерны яркие цвета, простые формы, резкие плоскости и геометрические сегменты. Он упрощает визуальные впечатления, отчего его картины слегка походят на цифровые изображения. За последние годы выставки Гая Яная прошли в Лос-Анджелесе, Сеуле, Берлине, Нью-Йорке и в Художественном музее Хайфы.

https://nassimalandau.com/exhibition/guy-yanai-threadsun/

“Я ищу в одиночества, но еще больше нуждаюсь в тебе” – первая персональная выставка Фридриха Куната в Тель-Авиве, отправляет зрителя в путешествие по жизни художника и к его источникам вдохновения. Работы на этой выставке представляют сказочные полуфантастические меланхоличные пейзажи, где-то между реальностью и вымыслом, где-то везде и нигде одновременно. На полотнах Куната есть одна-единственная фигура – шагающая, блуждающая, задумавшаяся, одинокая.

Фридрих Кунат родился в Германии и живет в Лос-Анджелесе – в его работах отражен и возвышенный немецкий романтизм и поп-культура. Это необычное сочетание порождает картины забавные и вдумчивые, наполненные контрастными эмоциями.

Фридрих Кунат (род. Германия, 1974) представляет стиль романтического концептуализма, сочетающий поэтические высказывания с меланхоличными образами. Его произведения сочетают комедию и пафос. Кунат представлял персональные выставки в KINDL – Центре современного искусства (Берлин), Centro de Arte Contemporáneo de Málaga (Малага) и Kunstsammlung Jena (Вена).

https://nassimalandau.com/exhibition/friedrich-kunath-i-need-solitude-but-i-also-need-you/

Сайт галереи Насима-Ландау – https://nassimalandau.com/

Инстаграм – https://www.instagram.com/nassimalandau/?hl=en

Куратор – Стив Насима. Выставки продлятся до 28 июня 2024 г.

Часы работы: понедельник-четверг – 10:30-18:00; пятница – 10:30-14:30.

Художественный фонд Насима – Ландау

Ахад Хаам, 55, Тель-Авив

Вход бесплатный.

Фото -© Элад Сариг כוכית צילום אלעד שריג и Фридрих Кунат

Photos: Elad Sarig.