Городские знаки, без симуляции и защиты

Текст и фото – © LR

Недавно в книжном магазине «Бабель. Тель Авив» состоялась встреча с Julia Shtengelov ( https://www.facebook.com/imaginary.duck , https://www.instagram.com/imaginaryduck77) и сам этот факт в очередной раз напомнил всем, кто любит наш город, о его визуальном образе – Девочке, которая живет здесь, с нами, и кое-что о нас знает. А другая художница, Ольга Кириллова (https://www.facebook.com/olga.kirillova.96), присутствует на улицах Тель Авива иначе – собственными фотографиями и предложением общения.

«Только на улице вы увидите то, что актуально»

Если по порядку, то Юлия Штенгелов провела лекцию об истории граффити «С задворков в галереи», а начала изучать тему во время ковида, когда появилось для этого время. Открытые источники, собственный опыт (с 2009 года) и определенная оптика: Юлия интересуется литературой, искусством, антропологией.



Конечно, глобальная история и география граффити, стили и имена стрит-артистов – все это очень интересно и важно, ведь и художница, и наша Девочка вписаны в широкий контекст искусства. Но меня давно заинтересовал контекст локальный, израильский: автор, ее героиня, недавнее безобразие с закрашиванием рисунков.

Предсказуемо уличные художники предпочитают оставаться в тени, сохранять некую интригу даже при кажущейся известности. И в нашем случае это тоже так: у Юлии есть несколько псевдонимов, наиболее известный из которых ID (ImaginaryDuck; или IA – Imaginary Animals). Есть несколько персонажей: утенок, куклы. И работы ее есть в разных городах и странах: Украине и Москве, в Польше, Абу Даби.

А Девочка и ее «сюжеты» живут в Тель Авиве (хотя вполне можно представить, как пристально она рассматривает и другие места). Вопрос об имени остается открытым, но ее облик, одежда, ее подружки лисичка и змейка, ее сумочки, рыбы и шапочки, кораблики и кактусы – все узнаваемо. И конечно, эмоции, эмоции считываются в первую очередь. Юлия умело сохраняет целостность образа, вводя детали, но не акцентируя их, оставляя главным общее настроение. Уличное искусство ведь и должно быть точным, восприниматься быстро, ярко. А последующие размышления зрителя, горожанина или туриста – это уже их дело.

Согласно новейшей теории арт-рынка, Девочка и ее автор находятся на уровне идентичности: своеобразие города, его лицо сложно представить без этого символа, если хотите, без его героини, современницы (пока это 20-е XXI века). То есть, представляя Тель Авив, можно показывать очень определенную группу художников, и Юлия со своей конкретной и знаковой серией точно среди них. Девочка запоминается, она – ценность города, без которой визуальный ландшафт Тель Авива будет не полным, смазанным. В известном смысле ее не/детский взгляд – это камертон, или сожаление, или вопрос о настоящей взрослой жизни. Веселой и мрачной, эгоистичной, проблемной и по-своему открытой. Иногда наша Девочка не только недоумевают, но буквально отстреливается – рогаткой или игрушечным пистолетом. На задворках – да, но и на центральных улицах тоже, а в Израиле все это сосуществует очень близко. В этом смысле мне кажется очевидной отсылка к Чехову: Девочка/совесть из Тель Авива как человек с молоточком, который стоит за дверью дома счастливых людей и напоминает о несчастьях других. В то же время, погружая образ в сложную жизнь города, художница сохраняет его стилистическую дистанцию, то есть определенную отстраненность: это и неизменный белый воротничок, и туфли Мэри Джейн – Девочка как будто чуть-чуть на сцене, рядом, но за порогом жизни взрослых. Тоже, наверное, чеховская драматургия.



Рынок идентичностей (а всего у арт-рынка семь уровней) – это не всегда музей, но уже больше, чем музей. В частности, стрит-арт на этом уровне развивается неровно, он спорный и конечно, неформальный. Иногда здесь сложно разглядеть автора, но уж если кто-то интересный появляется, сложно его не заметить. Монетизировать стрит-арт не просто, но и это не исключено. В любом случае, как говорит Юлия, «искусство ищет свое место». А вот (дурацкое) закрашивание выглядит разрушением не просто авторской работы, но неуважением к ценностям городского сообщества. Стоит отметить, что стрит-артисты в принципе к этому готовы.

Говорим честно о личных границах и коллективных представлениях

Присутствовать в общественных пространствах города можно иначе и с другими инструментами: если делать хорошо обдуманный проект, говорить с людьми напрямую – голосом, включить несколько актуальных медиа и т.д. Нет, это не то, чтобы лучше/хуже, это совсем по-другому и о другом. Пожалуй, общее у серии Юлии и проекта художницы Ольги Кирилловой только одно – это (повторяющийся) женский образ, символически нагруженный по определению, и не только в искусстве.



Два месяца назад Ольга начала внешне простую и понятную практику – ее можно отнести к перформативному искусству, или мультимедийному, или хэппенингу. Но главное не это. Перед нами тот редкий случай, когда казалось бы, простой жест художника имеет под собой сложный базис, комплексный исследовательский подход и многослойный результат. И если у истории Девочки концептуализация еще впереди, то в «Just Call Me» с этого все началось. Проект родился в Клайпеде (2024), продлился в Копенгагене, и по словам Ольги, очень интересная и активная его часть состоялась и продолжается сейчас в Тель Авиве.

Художница оставляет в городе собственную фотографию, номер телефона и qr-код с он-лайн контактом. Локации для стикеров выбирает спонтанно, но это уже часть работы: оценить, есть ли в этом месте граффити, реклама, люди, или что-то еще неуловимое, но подходящее для визуального контакта. Однажды это была даже лодка. «Я иду не по карте, а буквально наощупь, примерно как парус, который ловит ветер. Но! В Тель Авиве намеренно выбирала места, где нет фотографий заложников. Это самая чувствительная сейчас тема, и она требует от меня специального внимания – я имею в виду плакаты и все, что происходит рядом с ними», – объясняет Ольга.

Любой человек может посмотреть информацию и позвонить. Фотография реальная и недавняя. Ольга документирует разговор, переписку, любую реакцию и т.д. В итоговой выставке будут артефакты, фотографии и видео, тексты, интерактивная часть, чтобы зритель мог участвовать/реагировать сам. В сети такой формат называется digitalstory.

«Можно считать это экспериментом, так, на близкой дистанции, я исследую личные границы и общественные шаблоны. «Какие услуги вы оказываете?» – обычное начало диалога, и подразумеваются услуги интимные. Ответ о том, что «я художница, и это мой проект» встречает недоумение, вызывает встречные вопросы. Иногда складывается разговор, иногда нет. Одна девушка сказала, что ждала «чего-то интересного для молодежи», один англичанин утверждал, что теперь его «восприятие мира меняется». Солдат из религиозной семьи говорит, что три слова-понятия, которые сейчас для него важны, это «love, meaning, justice». Его реакция была наиболее тонкой, заинтересованной, он хотел быть услышанным и делился своими размышлениями. Люди звонят совершенно разные, в Тель Авиве отклик оказался самым быстрым, более эмпатичным, но в основном, в пятницу-субботу» За развитием проекта любопытно наблюдать, и наверное, было бы интересно посмотреть что-то вроде статистики: сколько людей, где и как скоро отзываются, кто эти люди, о чем они говорят и т.д. Интерпретация этих цифр – при всей своей относительности – тоже рассказала бы нам о нас и в какой-то мере, конечно, о Тель Авиве.

В основном, кстати, фотографии никто не срывает, не портит, то есть какое-то время они еще будут предлагать вам: просто позвони. Погружаясь в городскую атмосферу, Ольга фиксирует, насколько рутинные ожидания расходятся с действительностью, насколько привычно и провокативно считывается женский образ и можно ли этот паттерн разрушить. «Наверное, как и любой художник, я хочу изменить что-то в этом мире. А параллельно с основными наблюдениями, делаю вывод о том, каким сильным медиа – на фоне всех новейших технологий – остается документальная фотография: она служит триггером, она подразумевает наличие даже не устойчивых стереотипов, а ярлыков. В общественном сознании и в персональных практиках, в городском пространстве, где есть мой собственный способ присутствия – через прямую фотографию. И такой способ взаимодействия оказывается для людей полной неожиданностью»

Ольга Кириллова как фотограф и видео-художница имеет опыт работы с концептом телесного: это темы личных границ и их ценности, табу и само/контроля. В 2021 году ее проект «Секретная папка» был показан в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура в Минске и Бресте (Беларусь), видео-инсталляция «Тактики уклонения» демонстрировалась в Центре современных искусств (Минск). Речь тогда шла о персональном телесном/чувственном и социокультурных ограничениях (куратор проектов Дина Данилович) Но город, который тоже можно рассматривать как тело, подразумевает гораздо более широкую рамку, очень разные контексты, подходы и схемы взаимного влияния – таким образом, в «Just Call Me» Ольга делает радикальный переход на новый уровень визуальных исследований. Как минимум это требует от художницы бесстрашия и амбициозности.