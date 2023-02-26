Группа «Антитела» выступит с единственным концертом в Израиле

После полугода на передовой, в период, пока 130-й батальон 241-й отдельной бригады территориальной обороны Киева, в котором музыканты этой известной украинской команды служат рядовыми бойцами, выведен на восстановление, команда приняла решение не терять времени зря и отправилась в большой европейский тур с целью популяризации украинской музыки и поддержки за рубежом героической борьбы Украины. 15 апреля, в субботу, в Израиле с единственным концертом выступит по-настоящему боевая и очень популярная киевская поп-рок-группа «Антитела».

В ходе своего европейского турне «Антитела» привезут в Израиль свой седьмой студийный альбом «MLNL», свій крайний релиз «Фортеця Бахмут», дуэтную песню с Эдом Шираном 2Step и другие любимые песни украинцев, ставшие символами веры и надежды на Победу, а также качественный звук и свет.

«Мы приглашаем всех украинцев в Израиле и всех израильских друзей Украины на наш концерт, – сделал специальное заявление лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. – В течение всего времени, что мы были на передовой, мы чувствовали большую поддержку из разных стран Европы, в том числе и из Израиля, и знаем, что нас ждут. Мы вместе будем петь песни, которые, без преувеличения, сегодня поют миллионы, а также правдиво говорить о войне из первых уст. В наших песнях – украинский грув и украинская душа!»

«Антитела» – одна из самых известных украинских поп-рок-групп, которая за 14 лет своего существования выпустила 7 студийных альбомов и прошла путь от небольших концертных залов до многотысячных стадионов. Песни коллектива, написанные и спетые на украинском и английском языках, перманентно занимают первые строчки в хит-парадах на радио и музыкальных телеканалах. Тексты хитов группы «ТDME» («Там, де ми є”), «Вірила», «Лови момент», «Все красиво», «БудуВуду» – знают и подпевают десятки тысяч ценителей творчества коллектива во всем мире, в том числе и в Израиле. Группа еще в 2014 году основала свой одноименный благотворительный фонд и за 8 последних лет со всех уголках мира собрала, закупила, доставила и передала нуждающимся гуманитарную помощь на общую суму более 30 миллионов гривен (более 800 тысяч долларов).

Все изменилось в феврале прошлого года. Для большинства украинских музыкантов, как, собственно, и всех остальных украинцев, жить и творить «как раньше» больше не представлялось возможным. Чтобы сохранить независимость и целостность своей страны, мастерам искусств, как и представителям остальных гражданских профессий, пришлось отложить на время музыкальные инструменты, микрофоны, палитры, гончарные круги и пуанты и вместе со своим народом взяться за оружие.

Участники украинской группы «Антитела» с первого дня войны встали на защиту Украины и в составе боевого батальона в течение примерно полугода воевали сначала под Киевом, а затем в Харьковской области. За мужество, патриотизм и высокую гражданскую позицию, провяленные в ходе обороны Киевской области и выполнения боевых заданий в Ирпене, Тараса Тополю (вокал, тексты), Сергея Вусика (клавишные, аранжировки) и Дмитрия Жолудя (гитара) наградили медалями «Честь. Слава. Держава».

Параллельно с боевыми действиями музыканты успели записать совместную песню с одним из самых известных исполнителей современности Эдом Шираном из Великобритании, решившим общим творчеством поддержать воюющий народ Украины. Только за первые сутки клип на песню-микс из нового трека Ширана 2Step и композиции «Антител»» набрал 5 миллионов просмотров, сегодня их уже более 16-ти.

На волне общего успеха Эд Ширан познакомил музыкантов из украинской группы «Антитела» с их коллегами из всемирно известной ирландской рок-группы U2. Результатом этого знакомства стало совместное исполнение в киевском метро со специально приехавшими поддержать украинцев солистом U2 Боно и гитаристом Эджем знаменитой песни Бена Кинга “Stand By Me”. Чтобы принять участие в этом концерте, музыканты группы «Антитела» с разрешения командования приехали в Киев из-под Харькова, где они в тот момент проходили службу. В киевской версии песни “Stand By Me” U2 и «Антитела» в рефрене вместо привычного слова “Me” пели сегодня куда более актуальное слово “Ukraine”. После концерта с легендами мировой рок-музыки участники украинской группы «Антитела» вновь вернулись на передовую.

Когда, согласно ротации, батальон теробороны, в котором служили «Антитела», после полугодовых боев отправили в тыл, Тополя, Вусик и Жолудь могли вернуться, хоть и временно, на покой к семьям. Но они продолжили борьбу – теперь уже на творческом и благотворительном фронтах. Известно, что собственный благотворительный фонд группы, кроме прочего, оказывает помощь детям семей погибших военных их 130-го батальона.

Вернувшись ненадолго в привычную музыкально-поэтическую среду, «Антитела» тут же записали первую за год войны песню, которую посвятили всем военным, самоотверженно сражающимися с врагом в самой сегодня горячей точке украинской земли – в городе Бахмут. Предельно эмоциональная и пронзительная, новая композиция именно так и называется – “Фортеця Бахмут” (“Крепость Бахмут”). Она уже стала гимном подвига украинского народа, вынужденного с оружием в руках защищать свою землю.

Песня стремительно ворвалась в хит-парады, мировая ее премьера состоялась в Италии, на суперфинале популярнейшего конкурса песни «Сан-Ремо-2023». Сразу двадцать миллионов телезрителей по всей Европе слушали и сопереживали и честному исполнению, и всему народу Украины, несмотря ни на что, продолжающему стойко и отважно сопротивляться сильному и коварному врагу.

Конечно, “Фортеця Бахмут”, как, собственно, и другие громкие хиты группы, обязательно будет исполнена на единственном израильском концерте группы в апреле. Все, кто придут на него, услышат как самые новые, так и наиболее известные хиты «Антител» – «ТДМЕ», «Їдем, Їдем»”, «Все красиво», «Вірила», «Мені тебе мало», «Лови момент», «Бери своє», «Танцюй», «Люди як кораблі» и другие. По понятным причинам, будут звучать песни исключительно на украинском языке. В основу же концерта ляжет самый новый программный альбом группы «MLNL» («Миллениальные»). Это все же поп-рок с вкраплениями электроники и классики. Это и танцевальные хиты, и лирические баллады. Согласно концепции группы, миллениалы – это молодое, но достаточно мудрое поколение, которое, несмотря на юный, в принципе, возраст, уже имеет за плечами жизненный, в том числе, и военный опыт и знает, к чему стремится. Это поколение, которое во всем мире прямо в этот момент творит современную историю и определяет будущее. Это авантюрная энергичная молодежь, желающая при необходимости изменять себя и окружающий мир.

Единственный израильский концерт популярно украинской группы «Антитела» состоится:

15 апреля, в субботу, в 20:00 – в Тель-Авиве, а клубе «Ридинг 3».

Заказ билетов в кассе «Браво» здесь: https://bit.ly/3S9hZ6X и здесь: https://bit.ly/3Z7cmbL

Организатор гастролей – агентство Bezalel Events

Фото: @ Вікторія Філіпенко, @ Andrei Maximov, @ Antytila production

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting