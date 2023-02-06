Группа «Wave» – уравнение с пятью переменными

Верхнее фото – Группа “Wave” – Фото © Deda Sasha – Alexander Chanin

Дано:

Пункт первый: 5 прекрасных дам.

Пункт второй: все они – художницы.

Пункт третий: не все они – профессиональные художницы.

Пункт четвертый: идея – калейдоскоп.

Результат – выставка!

Пять художниц, пять прекрасных дам, пять подруг создали группу «Wave». Некоторые из них – художницы профессиональные, другие – финансисты, программисты, дизайнеры, «сгенерировавшие» вместе свою арт-концепцию, арт-группу, арт-дом, своё арт-убежище для продвижения своего искусства и поддержки. Создавшие арт-капсулу в волне огромной конкуренции. Пять художниц творят в разных направлениях, техниках и стилях, но объединены стремлением к поиску новых направлений и форм самовыражения. «Wave» – «волна» – так названа эта группа. Волна – вечное движение, стремление вверх, обновление и распространение. Неудивительно, что на гребне этой волны Галина Минц, Анна Липцер, Элина Мариновская, Елена Маконовицкая и Анна Кейсар хотят поделиться своим творчеством с другими.

Выставка «Калейдоскоп» группы «Wave» – пять мини-экспозиций на тему любви, природы, образа жизни женщины в искусстве – пройдет с 9 февраля по 11 марта в галерее тель-авивского «Авраам Хостель» (Левонтин, 21, минус 1 этаж). Целый месяц – немало для выставки, так что открытия у нее будет два: в четверг 9 февраля в 19:30 и в пятницу 10 февраля в 11:00. Приходите на оба открытия – ведь это не только встреча с прекрасными дамами и прекрасным искусством, беседы и фуршет, но и пять мини-мастер-классов от художниц, работающих каждая в своем жанре, но вместе стремящихся к поиску новых направлений и форм самовыражения.

Посетить выставку можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00 в течение месяца с 9 февраля по 11 марта, но время – это тоже волна, мчащаяся с невероятной скоростью, так что приходите, не ждите, пока «Калейдоскоп» перестанет вращаться.

Выставка уже готова, «Калейдоскоп» завертелся и показывает множество узоров и отражений под разными углами, меняя цвета и фигуры. Калейдоскоп, устроенный по принципу множественных повторений под разными углами, по принципу смены образов и тонов, учит терпению и созерцанию. Собственно говоря, именно этому всё ещё учатся и сами художницы, каждая из которых видит мир под особенным углом и отражает события этого мира через свой индивидуальный живописный лексикон.

Образы и сюжеты, придуманные участницами «Wave», существуют в особом символическом контексте, их можно интерпретировать как угодно – это зависит от зрителей и от угла зрения зрителей, от их зрительского терпения и созерцания. Посетители выставки могут стать не только «сопереживателями» живописных историй, но и частью творческого калейдоскопа миров и эмоций каждой из художниц, преобразующих окружающую реальность в тот мир, который, как иногда кажется, может существовать только на бумаге или холсте, но возможно этот нарисованный мягкий, легкий, разноцветный мир когда-нибудь станет настоящим.

Анна Липцер



Член ассоциации художников Петах-Тиквы, член международной ассоциации художников и каллиграфов Японии – ICCPS – International Chinese Calligraphic Art and Ink Painting Artist Society.Закончила международную школу живописи суми-е под руководством Александры Васильевой и получила арт-псевдоним Ри-Сеи- «умный запад».

Продолжает обучение в школе каллиграфии «Зримат микхоль» под руководством Ориан Цепенюк в Раанане. Работает в японских техниках суми-е и гиотаку.

Главные составляющие живописи суми-е: упрощение изображаемого образа, соблюдение принципа “великой пустоты”, сиюминутность и грустное очарование вещей. Живопись суми-е это живопись идеи. Для живописи в стиле суми-е используется рисовая бумага, тушь и минеральные краски. Суми-е представляет собой соединение 2х японских слов – тушь и живопись.

Гиотаку – это уникальная японская традиция, когда рыба становится произведением искусства. Cлово «гиотаку» представляет собой комбинацию из двух отдельных слов: гио – рыба и таку – отпечаток. Это художественные отпечатки рыб на бумаге.

Первая серия работ Анны Липцер на тему «Калейдоскоп», посвящается театру и карнавалу.

В основу взят венецианский карнавал и японский театр Но.

«Для меня венецианский карнавал – театрализованное действо на улицах старинного города, который становится потрясающей декорацией для яркой толпы в масках и карнавальных костюмах. Это калейдоскоп людей, событий и красок на улицах вечного, постоянно погружающегося под воду города.

NOH – старинный японский драматический театр, переводится с японского как мастерство, умение и талант, известен более 1000 лет. Большинство ролей исполняются мужчинами и главным средством выразительности в театре является маска «номэн» или «омотэ». Грим в театре не используется. Маска придает облику актера загадочную привлекательность и харизматичность. Насчитывается более 400 масок театра Но.

Бесконечное количество участников представления или спектакля достигается сменой масок и создает впечатление яркого праздника, настоящего калейдоскопа стремительно развивающихся событий».

Вторая серия работ посвящается весне – «Весенний калейдоскоп».

«Природа оживает, все приходит в движение.

Суета сует и весенний переполох нашли отражение в этих работах. Одна из картин выполнена в технике Гиотаку, другие – в технике суми-е. Каждый фрагмент, как застывшая картинка из калейдоскопа – уникален и неповторим».

Елена Маконовицкая

«Мой мозг рисует всегда. Поля, деревья, цветы, архитектура, люди, освещение – калейдоскопом крутятся перед глазами везде.

На прогулке, в отпуске, на деловой встрече, когда нет возможности рисовать, мозг впитывает и кладет мазок на мазок мастихином, пальцем, кистью.



Улавливает тонкости оттенков и тонов. Все аккуратно складируется в копилку памяти.

При создании воспоминаний через букет или природу открывается шкатулка и начинают вылетать на холст яркие точки, пятнышки, свет и весь калейдоскоп цвета и чувств».

Элина Мариновская

«Жизнь напоминает калейдоскоп, всего несколько разноцветных стеклышек складываются во множество разнообразных, красивых и никогда не неповторяющихся картинок, из которых сплетаются замысловатые сюжеты жизни.

Минуты, часы и дни, сомнения и открытия, праздники и будни, радость и слёзы. А я играя этими разноцветными стеклышками, превращаю их в картины и инсталляции».



Я родилась в Донецке (Украина) в 1962 г. В 1980 г я поступила в университет моды и дизайна в Санкт-Петербурге на специальность художник-модельер, где получила серьезное образование в области истории искусства, моды, текстиля и рисунка. После учебы переехала с семьей в Киев, где работала в доме моделей, участвовала в выставках рисунка, в республиканских показах мод и фестивалях молодежной моды. В 1994 г. мы переехали в Израиль. Я являюсь хозяйкой студии моды в Тель-Авиве, работаю с известными фирмами, участвую в дизайне одежды конкурса Мисс Израиль.

Галина Минц

«По профессии я инженер-программист. В то же время искусство и живопись в частности играют очень важную роль в моей жизни. В данный момент являюсь членом ассоциации художников Петах-Тиквы.

Я занимаюсь искусством почти 20 лет. Изучала академический рисунок в институте Авни, затем продолжила обучение в мастерских израильских художников , участвовала во многих выставках по всей стране.



Рисую акрилом, акварелью и пастелью, создаю работы из стекла используя метод FUSING. Я не перестаю учиться, искать, развиваться и творить. В своих работах я люблю комбинировать разные материалы и создавать эффекты с помощью интересных фактур. Мне нравится работать над композицией и цветом, превращать идею в театральное действие на холсте. В поисках своего художественного языка я увлеклась человеческим телом и тем, как оно движется. В своих работах я часто обращаюсь к женскому образу и через него пытаюсь передать частичку себя. В последние годы я увлеклась декоративной живописью. Свободный язык декоративной живописи позволяет мне расширять границы и импровизировать с формой и материалом.

Мне всегда хотелось совместить две мои страсти, живопись и стекло, в одном произведении. Стекло прихотливо и стремится полностью завладеть вниманием зрителя . Моя задача состоит в том, чтобы заставить его играть по моим правилам».

Анна Кейсар

Член Союза Художников Израиля, родилась в Москве в 1963 году. Получила вторую степень по дизайну моды и текстиля в институте Легкой промышленности в Витебске.

После окончания работала дизайнером моды в Республиканском Доме моделей города Фрунзе, была членом Союза Дизайнеров СССР.

В 1990 году репатриировалась в Израиль. С 1992 по 2019 возглавляла студию моды в Петах-Тикве. С 2004 года участник выставок в Израиле и за рубежом.

«Стихии (стихии природы и человека).

Мои картины, представленные на выставку, выполнены в технике арт-текстиля.

Будучи дизайнером моды и текстиля, я непосредственно работала с различными видами тканей, материй, пряжи и нитей.

В 2019 году я закрыла свою студию моды, но не оставила связь и любовь к текстильным материалам. За годы творчества я выработала свою технику, в которой я использую навыки профессионального художника и дизайнера. Мои картины представляют из себя арт-объекты, созданные в смешанной технике, где я применяю множество различных материалов (шёлк, шерсть, вискозу, хлопок, мешковину) и процессов, которые были созданы различными способами, а затем наложены друг на друга (живопись на шёлке, мокрое валяние шерсти, коллаж, ручная и машинная вышивка).



Для меня очень важны цвет и текстура и гармония, которая способна выразить истину через красоту. Цвет образовывая форму, выталкивая ее из себя, транслирует чувства, символизирующие то прекрасное, что есть в нашем окружающим мире. Даже боль, катастрофу я стараюсь передать через эстетику красоты. Ещё я использую любимый художественный прием, объединяя в одном изделии волокна матовые ,поглощающие свет и блестящие, отражающие свет, создавая тем самым необычные текстуры.

Тема стихий (воды, земли, воздуха, огня, металла, дерева) как часть природы всегда была мне близка в творчестве.Сейчас я представляю её с другой стороны. Стихии, живущие в нас – в людях. И мы, как неотъемлемая часть природы. В настоящее время элементы человека оторваны от

полей – стихий, так как человек отошёл от природы, и не осознает необходимость связи с ними. Не осознает, что его плотное материальное тело состоит из элементов воды, земли, воздуха, огня. Не осознает своего единства с Природой в том, что его элементы и элементы, из которых состоит планета Земля, относятся к одним и тем же стихиям.

Человек обладает сознанием, и это дает ему осмыслить и получить возможность научиться управлять ими, использовать их силу и гармонию, для своего блага, для здоровья своего тела, души».

@Galina Mintz

@Anna_anya_Liptser

@ElinaMarinovsky(Ezersky)

@ArtstudioKeysar

@Elena Makonovitski



Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/900584691370093/900584718036757/

https://www.facebook.com/100089025894773/videos/1262306667688036

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