Выставка «Home Sweet Home. Haifa» в AGURAN BAR. 12.09-10.10. 2023. Открытие: 12.09. 16:00-21:00

Выставочный проект «Home Sweet Home. Haifa» развивает тему мифологии дома и нового понимания обыденного. Выставка недавно прошла в музее Яд Ле-Баним в Рамат-Гане и теперь в обновленном составе откроется в Хайфе 12 сентября.

Современные израильские художники представят работы, раскрывающую одну из значимых тем искусства Израиля – тему дома, обретенного и утраченного, субъективного и материального… Что значит дом в мире, где все постоянно меняется, а повседневность не успевает стать привычной? Любимые домашние растения, улицы детства, семейные альбомы, тот запах комнаты, семья, вещи в чемодане – где проходят границы нашего дома?

Выставка «Home Sweet Home. Haifa» приглашает «заглянуть в дома» художников и узнать, насколько особенными и личными могут быть отношения с бытовым жанром на земле перемен.

Новая версия выставки пройдет в Хайфе, AGURAN BAR, где живопись, графика, фотография, ассамбляж, работы в коллажных, печатных и других техниках 24 художников разместились в неформальной обстановке.

Художники: Алона Барков, Айелет Бокер&Михаил Приставкин, Анна Бессонова, Татьяна Белкина, Вера Галис, Шимон Городецкий, Леа Гликштерн, Антон Грязнов, Катя Деcненко Константин Евменев, Либи Зак, Мария Заикина, Наталия Маргиналия, Тали Марголин, Маша Неверова, Инна Островская, Соня Попов, Инна Позина, Екатерина Ройз, Яна Сипайло, Шади Туафра, Екатерина Финкельштейн, Ниа Штай, Елена Штемберг, Катя Щукина.

Кураторы: Катя Финкельштейн, Марина Федоровская

В период выставки пройдут лекции, мастер-классы, вечер видеоарта и другие события. Расписание событий будет объявлено отдельно.

В программе открытия:

кураторские экскурсии

арт-маркет

и другое

Выставка проходит в сотрудничестве с проектом ArtNeuroVerse Biennale, который поддерживает художников с аутизмом и другими нейроотличиями. Часть средств от продажи работ будет направлена на осуществление выставочной деятельности художников проекта.

Партнеры: KakdelArt, Israelculture.info, Talis Gallery Jerusalem, ArtNeuroVerse Biennale.

Даты выставки: 12.09 – 10.10. 2023

Рабочие часы:

Ежедневно 10:00-21:00

Адрес: Ha-Namal St 26, Haifa

Контакты:0509841957 / 0587243632

finkelstein.pro@gmail.com

@finkelstein_art / @marfedor

https://t.me/curatorskaya

Facebook: https://facebook.com/events/s/home-sweet-home-haifa-the-grou/310315605011798/