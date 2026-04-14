Сколько в Израиле музеев Холокоста?

27 нисана — Йом ха-Шоа ве-ха-Гвура — День памяти Катастрофы и героизма. В самом официальном названии этого дня заложен глубокий, принципиальный вызов и отличие израильского восприятия трагедии от общемирового. Пока большая часть мира вспоминает жертв Холокоста 27 января (начиная с 2005 года) — в день освобождения Освенцима союзными войсками, Израиль выбрал дату, неразрывно связанную с восстанием в Варшавском гетто.

Этот выбор предельно символичен: восстание началось в первый день праздника Песах. Еврейское подполье, лишенное надежды на спасение извне, стремилось выйти из «Египта» в буквальном и переносном смысле, выбирая смерть с оружием в руках рабскому угасанию. С 1951 года, когда этот день был официально внесен в государственный реестр, акцент неизменно делался на активном сопротивлении. Мы не просто скорбим о шести миллионах; мы чествуем достоинство, которое не удалось сломить.

Одним из ярчайших символов этой преемственности является наследие Йосефа Будко. Выдающийся график, живописец и иллюстратор, он эмигрировал из Германии в Палестину в 1933 году, когда тень нацизма только начала накрывать Европу. В Эрец-Исраэль он возглавил «Бецалель», главную академию искусств, формируя эстетический код будущего государства.



Его гравюра «Еврей и десять заповедей» — это не просто картина, а свидетель истории. На последней выставке Будко в Германии ксилография подверглось нападению вандала: один из посетителей нарисовал черную свастику прямо на лице изображенного еврея. Будко не стал закрашивать этот след ненависти. Он привез эту работу в Палестину и передал её Тель-Авивскому музею искусств. Музей принял историческое решение: оставить всё как есть. Свастика на лице старика, сжимающего скрижали Завета, превратилась в документ эпохи. Посетители выставки «Нулевой год» в Тель-Авивском музее искусств могут увидеть эту работу.

История Йосефа Будко и Бецалеля 1930-х годов раскрывается сегодня не только через отдельные биографии, но и через архивы, которые буквально возвращают к жизни судьбы людей, пытавшихся спастись. Один из таких архивов был обнаружен лишь недавно в муниципальном архиве Иерусалима — десятки заявлений в школу Бецалель, сопровождаемых письмами, фотографиями и художественными работами. Эти документы позволяют увидеть, как художественное учебное заведение становилось каналом спасения.

В 1930-е годы, задолго до начала Второй мировой войны, евреи в Германии и других странах Европы всё яснее ощущали угрозу и отчаянно искали возможность покинуть континент. Подмандатная Палестина оставалась одним из немногих направлений, но въезд туда строго регулировался британскими властями и зависел от получения специальных иммиграционных сертификатов. В этой системе неожиданную роль начала играть Иерусалимская школа искусств Бецалель.

Сам факт поступления в Бецалель мог стать основанием для получения такого сертификата. Это означало, что статус студента превращался из академического в жизненно важный — он давал шанс на легальный выезд из Европы. Именно здесь проявляется роль Йосефа Будко, который в середине 1930-х годов возглавил обновленный Бецалель.

Архивная переписка показывает, что Будко не ограничивался административной функцией директора. В письмах, сохранившихся в архиве, видно, что он предпринимал систематические попытки помочь молодым людям, обращавшимся в школу. Он вёл переписку с Еврейским агентством и другими организациями, стремясь добиться для кандидатов иммиграционных сертификатов и финансовой поддержки.

Эта деятельность не была абстрактной или символической. Из 88 обнаруженных личных дел известно, что 49 кандидатов были приняты в Бецалель, однако лишь 27 из них смогли действительно добраться до Иерусалима.

Особенно важно, что сами заявления в школу далеко не всегда подавались профессиональными художниками. Исследователи отмечают, что многие из кандидатов обладали лишь базовыми навыками, их заявки были, прежде всего, попыткой найти путь к спасению.

Будко действовал внутри существующей системы британских ограничений, используя единственный доступный механизм — академическое зачисление. Подтверждение того, что человек принят в учебное заведение, открывало возможность получить так называемый «студенческий сертификат» — один из легальных путей въезда в страну. Таким образом, решение о приёме в Бецалель могло означать не просто начало учёбы, а фактическое спасение жизни.

Но вернемся к вопросу «сколько в Израиле музеев Холокоста?». Есть государственные мемориалы, региональные центры в кибуцах, исследовательские институты, специализированные архивы и частные мемориальные дома.

Если говорить о «классическом ядре» — крупнейших национальных центрах, которые знает весь мир, то их семь. Однако при более детальном подходе количество учреждений памяти превышает тридцать. Каждое из них уникально: от глобальной хроники Яд Вашем до личных историй в «Доме Йозефа Бау» в Тель-Авиве. В международных каталогах фигурирует цифра 29 — именно столько организаций официально занимаются сохранением памяти о Холокосте на музейном уровне в Израиле.

Мартеф ха-Шоа: Подвал Катастрофы на горе Сион https://martefhashoa.org/

Самым необычным, аутентичным и эмоционально тяжелым местом памяти является «Мартеф ха-Шоа» — Подвал Катастрофы. Это был один из первых музеев Холокоста в Израиле, основанный в 1949 году, за четыре года до появления Яд Вашем. Его создание стало личной инициативой выживших в Катастрофе, прибывших в страну как беженцы. Им негде было оплакивать своих близких: у тех, кто сгорел в печах крематориев, не было могил.

Место для музея было выбрано не случайно — гора Сион в Иерусалиме, всего в двадцати метрах от гробницы царя Давида. Инициатором выступил раввин доктор Шмуэль Зангвиль Кахане, генеральный директор Министерства по делам религий. В то время гора Сион была единственным местом в разделенном Иерусалиме, откуда можно было увидеть Старый город и Стену Плача. Соседство с гробницей библейского царя символически связывало современную трагедию с древней историей еврейского народа и надеждой на мессианское избавление.

«Подвал Катастрофы» — это не классический музей с мультимедийными панелями. Это десять темных, сырых, похожих на пещеры залов, стены которых снизу доверху покрыты мемориальными плитами. Всего их более двух тысяч. Эти плиты — надгробия уничтоженных общин. Каждую из них устанавливали выжившие выходцы из конкретных городов и местечек Польши, Литвы, Венгрии, Германии. На плитах — названия городов, даты депортаций и проклятия в адрес убийц. Для многих семей эти залы стали единственным «кладбищем», куда они приходят в годовщины гибели своих родных, чтобы зажечь свечи и прочитать поминальную молитву Кадиш.

Атмосфера «Мартефа» подчеркнуто мрачна. Исследователи отмечают, что такая эстетика — освещение свечами, каменные своды — призвана представить Холокост как продолжение цепи разрушений, преследовавших евреев на протяжении всей истории. В 1950-х годах раввин Кахане привез сюда прах жертв из 36 лагерей смерти и захоронил его в специальных урнах. Здесь хранятся оскверненные свитки, включая залитую кровью Тору из Венгрува.Среди экспонатов есть вещи, которые нацисты заставляли заключенных изготавливать из пергамента свитков Торы (куртки, кошельки, барабаны).

Музей находится под управлением ешивы Диаспоры, и все молитвы и изучение Торы здесь посвящены душам погибших.

Ганзах Киддуш ха-Шем: Героизм духа https://ganzach.org/about-us/

Если «Подвал Катастрофы» фокусируется на трауре и физическом уничтожении, то мемориальный центр «Ганзах Киддуш ха-Шем» в Бней-Браке посвящен совершенно иному аспекту — духовному сопротивлению. Слово «Ганзах» означает «архив», а «Киддуш ха-Шем» — «освящение Имени Божьего», акт верности своим принципам и религии даже под угрозой смерти.

Центр был основан в 1964 году раввином Моше Прагером, писателем и исследователем, который был единственным выжившим из своей большой семьи в Польше. Прагер видел своей миссией документирование не смерти, а жизни еврейского народа до и во время войны. Он называл себя «человеком трех миров» и считал, что история Холокоста будет неполной, если не показать, как люди боролись за сохранение своей человечности и веры в нечеловеческих условиях.

Архив «Ганзах Киддуш ха-Шем» — это колоссальное собрание материалов: более 300.000 фотографий, два миллиона документов, 40.000 книг и тысячи видеозаписей устных свидетельств. Но уникальность этого музея не в цифрах, а в его направленности. Здесь собирают истории о том, как в гетто тайно праздновали праздники, как женщины умудрялись зажигать субботние свечи, как раввины продолжали преподавать Тору в бараках лагерей смерти.

Среди экспонатов музея — личные вещи, переданные выжившими сразу после их прибытия в Израиль. Это рукописные молитвенники, составленные по памяти в Бухенвальде, ритуальные предметы, спрятанные в двойном дне чемоданов, и письма, написанные перед самой смертью. Миссия «Ганзах» — укрепить еврейскую идентичность через осознание духовного героизма. Раввин Прагер писал: «Каждый вечер я сгораю в печах, а каждое утро выхожу из них живым и невредимым». Эта фраза стала лейтмотивом деятельности центра, который сегодня активно работает с молодежью, солдатами и исследователями со всего мира, оцифровывая свои фонды и проводя образовательные семинары.

Будущее «Ганзах Киддуш ха-Шем» связано с созданием нового музейного комплекса мирового уровня, который будет фокусироваться на «еврейском ответе» нацизму. Это попытка показать, что нацисты стремились уничтожить не только тела, но и саму душу народа, и именно в сохранении этой души заключалась величайшая победа выживших.

Яд Вашем: Имя и Память на Горе Герцля https://www.yadvashem.org/ru.html

Государственный мемориальный комплекс Яд Вашем, основанный в 1953 году, является смысловым и официальным центром памяти в Израиле. Название «Яд Вашем» («Память и имя») взято из Книги пророка Исаии: «И дам Я им в доме Моем и в стенах Моих память и имя… которое не изгладится». Это концептуальный ответ на нацистскую попытку стереть человека, заменив его номерной татуировкой.

Комплекс, расположенный на площади в 18 гектаров, — это не только музей истории Холокоста, но и огромный архив, библиотека, исследовательский институт и Международная школа изучения Холокоста. Архитектурный проект Моше Сафди поражает своей символикой: здание музея в виде бетонной призмы прорезает гору. Посетитель движется по зигзагообразному пути через галереи, погружаясь во тьму нацистского режима, чтобы в финале выйти к панорамному окну, открывающему вид на Иерусалим — символ возрождения.

Зал имен в Яд Вашем — одно из самых сильных мест комплекса. Под огромным конусообразным куполом собраны миллионы «Листов свидетельских показаний» с именами и фотографиями погибших. Это попытка собрать воедино разбитую мозаику народа. Аллея Праведников народов мира, где высажены деревья в честь неевреев, спасавших евреев, напоминает о том, что даже в самые темные времена у человека остается возможность выбора.

Бейт Лохамей ха-Гетаот: Первый в мире https://www.gfh.org.il/

В то время как Яд Вашем — это голос государства, «Бейт Лохамей ха-Гетаот» (Дом бойцов гетто) — это голос самих участников сопротивления. Музей был основан в 1949 году в кибуце Лохамей ха-Гетаот на севере Израиля членами еврейского подполья и партизанами, выжившими в восстании в Варшавском гетто.

Основатели музея, среди которых были Ицхак Цукерман и Цивия Любеткин, сознательно строили его как центр сопротивления. Для них было жизненно важно показать, что евреи не шли на смерть «как овцы на бойню», — миф, с которым израильское общество боролось десятилетиями. В музее представлены уникальные архивы о деятельности подпольных движений в Европе, о жизни партизанских отрядов в лесах и о восстаниях в лагерях смерти. К музею примыкает детский центр «Яд Ла-Елед», посвященный памяти полутора миллионов погибших детей, где сложная тема Катастрофы преподается через интерактивные инсталляции, адаптированные для детского восприятия.

Масуа: Институт этического осмысления https://www.massuah.org.il/

В кибуце Тель-Ицхак расположен «Масуа» — Международный институт изучения Холокоста. Основанный в 1969 году движением «Ха-шомер ха-цаир», этот центр делает упор на образование. Масуа — это место диалога, где Холокост анализируется не только как историческое событие, но и сквозь призму прав человека, толерантности и ответственности личности перед обществом. Семинары, которые здесь проводятся для старшеклассников и офицеров Армии обороны Израиля, направлены на развитие критического мышления. Экспозиции музея сочетают документальные материалы с мультимедийными технологиями, делая акцент на личных историях, которые заставляют посетителя задуматься: «А что бы сделал я на их месте?»

Бейт Терезиенштадт: Культура как щит https://bterezin.org.il/

Музей в кибуце Гиват-Хаим посвящен уникальному и трагическому месту — гетто Терезиенштадт. Нацисты использовали его как «образцовое» гетто для международной пропаганды. «Бейт Терезиенштадт», основанный выжившими узниками в 1975 году, хранит свидетельства невероятной культурной стойкости людей. В условиях голода и постоянного страха перед депортацией в Освенцим, узники Терезина читали лекции, ставили спектакли и оперы (такие как «Брундибар»), создавали сложнейшие произведения искусства. Музей располагает одним из самых полных архивов по этой теме вне Европы, подчеркивая, что творчество и интеллект были для узников формой последнего, отчаянного сопротивления.

Яд-Мордехай: Связь времен https://ymmuseum.org/

На юге страны, в кибуце Яд-Мордехай, названном в честь Мордехая Анелевича, одноименный музей выстраивает прямую линию от «Катастрофы к возрождению». Экспозиция начинается с описания жизни штетлов Восточной Европы, проходит через ужасы гетто и лагерей и завершается историей нелегальной репатриации и борьбы за независимость Израиля.

Статуя Анелевича, установленная в кибуце, — один из самых известных памятников в стране. Тот факт, что музей расположен рядом с местом реальных боев 1948 года против египетской армии, связывает память о героях гетто с мужеством защитников современного Израиля. Архитектура и ландшафт музея подчеркивают тему перехода от тотального разрушения к национальному обновлению.