И арфа под отменой..? Фестиваль и конкурс арфы – ситуацию проясняет Юлия Ровинская

Верхнее фото: Юлия Ровинская. Photo © by Miri Davidovitz

Юлия Ровинская – известнейший музыкант, музыкальный директор Международного конкурса арфы в Израиле и художественный консультант Израильского конкурса арфы. В связи с переносом дат Международного фестиваля арфы и отменой выступления на Израильском конкурсе арфы итальянской арфистки Клаудии Лючии Ламанна, она дала интервью журналистке Тане Барской в программе «Доброе утро, Израиль» на радио РЭКА в понедельник, 18 августа ( https://www.kan.org.il/content/kan/kan-reka/p-9869/ ). Предлагаем вам расшифровку этого интервью.

– Мы говорим об Израильском конкурсе арфы с музыкальным директором Международного конкурса арфы в Израиле, художественным консультантом Израильского конкурса арфы, с гостьей нашего эфира – всемирно известным музыкантом Юлией Ровинской.

Юлия, у нас много вопросов к вам, но прежде всего расскажите, пожалуйста о том, что ждёт израильскую публику уже совсем скоро, 27-28 августа на конкурсе арфы и о том, кто будет в жюри, а также собственно о сути этого конкурса.

– Здравствуйте, всегда приятно быть в эфире РЭКА, приятно снова с вами беседовать, Таня.

Вначале и бы хотела прояснить некую путаницу, возникшую в последние дни. Существуют два конкурса арфы – один из них самый главный конкурс в мире в этой области – это Израильский международный конкурс арфы, который проходит в Израиле с 1959 года и был создан Аароном Пропесом вместе с Международной Хоровой Ассамблеей («Зимрия») и Израильским Фестивалем. В прошлом году мы должны были провести 22-й конкурс, но из-за войны он был отложен на декабрь этого, 2025-го года. В этом году мы решили снова его отложить, поскольку, во-первых, ситуация в Израиле, к сожалению, не улучшается, а во-вторых, ситуация в мире по отношению к Израилю и по отношению к евреям ухудшается. Но важно подчеркнуть, что мы не отменили Международный фестиваль, а отложили его, по крайней мере, еще на год. Точная дата зависит от множества факторов. Израильский международный конкурс арфистов – самый важный, самый престижный в мире, но сейчас подвергается обструкции из разных стран. Но мы будем продолжать жить и трудиться на благо искусство и сближение людей при помощи музыки.

– Дополнительно к Международному конкурсу существует и Израильский молодежный конкурс арфистов, который в этом августе, уже совсем скоро, будет проходить в пятый раз.

– Мы создали его, чтобы поддерживать в Израиле рост высоко профессиональных музыкантов. В этом году из-за войны с Ираном израильский конкурс был перенесен с начала июля на конец августа. Мы пригласили для участия в концертах конкурса прекрасного музыканта, победительницу Международного конкурса, арфистку Клаудию Лючию Ламанна из Италии, которая очень хотела вновь к нам приехать и всегда нас поддерживала, но, к сожалению, на неё надавили с невиданной силой антиизраильские и антисемитские круги и, в результате этого запугивания, Клаудия приехать отказалась. Но конкурс состоится и замечательная музыкант Марина Фрадина, первая арфистка Иерусалимского симфонического оркестра, выступит на его открытии 27 августа в Музыкальном центре в Яффо. Концертная программа этого конкурса замечательна и разнообразна. Этот фестиваль-конкурс длится всего два дня, но он будет наполнен прекрасными концертами – и для детей и для взрослых, и для всей семьи. Мы будем счастливы, если как можно больше людей придут 27 и 28 августа в Музыкальный центр в Яффо.

– Международное давление и преследования в социальных сетях и на веб-сайте Клаудии Лючии Ламанна, вынудили ее отменить приезд в Израиль. Но, как я знаю, ее также вынуждают убрать из репертуара ее концертов в Европе «Еврейские мелодии» Мориса Равеля. Вы можете прокомментировать этот факт?

– Клаудия сообщила нам, что организаторы некого музыкального фестиваля потребовали удалить из программы ее выступения «Еврейские мелодии» Равеля, что безусловно указывает на их направленность не только антиизраильскую, но и антисемитскую.

– Вы часто сталкиваетесь в последнее время с давлением на музыкантов в мире классической музыки?

– Безусловно. К нам обращаются прекрасные музыканты, как, к примеру, Александр Болдачев, выходец из Ленинграда, всемирно известный арфист, много лет живущей в Швейцарии. Он – член жюри 22-го Международного Конкурса Арфистов в Израиле, говорит, что испытывает огромное давление, подвергается постоянным нападкам, но пытается нас поддерживать и высказывать нашу общую точку зрения: музыка – это язык который должен сближать все народы и ни в коем случае не разъединять. Мы не хотим впускать политику и ужасы окружающего в мир музыки – мир, который должен нас спасти.

– Постоянное давление оказывается не только на израильских музыкантов, живущих за рубежом, но и на зарубежных музыкантов?

– Этому давлению подвергаются все, вне связи с их национальностью или гражданством – все те, кто готов поддерживать Израиль и выступает за право Израиля защищать себя.

– Арфа – удивительные и редкий инструмент. Известно, что среди особых гостей – Авигайль Лознано – победительница прошлого Израильского конкурса.

–Авигайль – победительница 4-го молодежного конкурса 2022 года – также выступит на концерте открытия. А что касается самого жюри, то его председателем является виолончелист, профессор Шмуэль Маген (он – отец Сивана Магена, нашего всемирно известного арфиста, победителя 16-го Израильского международного конкурса). Также в составе жюри – пианист, профессор Цви Земель; известная педагог по классический гитаре Ирит Эвен-Тов и арфистка с обширной дискографией Рахель Талитман. Все они – более, чем авторитетные музыканты.

– Я хочу ещё задать вам вопрос который касается арфистов-мужчин. Много ли их?

– За последние 50 лет число мужчин-арфистов в мире возросло многократно, это потрясающе и это абсолютно естественно. Мужчины прекрасно справляются с нежным звуком арфы… Еще царь Давид играл на арфе, и хотя женщины рядом с арфой выглядят очень красиво, но арфа – совсем не женский инструмент, очень тяжёлый по весу и физически играть на арфе сложно.

– Возвращаю наших слушателей к теме с которыми мы начинали. Напомню, что уже совсем скоро, 27 и 28 августа в Яффском музыкальном центре (рядом со стадионом Блюмфильд, на улице Шеарит Исраэль, 10) пройдет пятый Израильский фестиваль-конкурс арфы. У вас есть все возможности и все шансы успеть увидеть и насладиться прекрасной музыкой и игрой молодых и маститых исполнителей.

Подробно о 5-м Всеизраильском фестивале и конкурсе арфистов –

https://www.israelculture.info/5-j-vseizrailskij-festival-i-konkurs-arfistov-v-konce-avgust/

Сайт конкурса – https://www.harpcontest-israel.org.il

Дополнительная информация и предварительное бронирование билетов: https://www.harpcontest-israel.org.il/he (5-й Израильский фестиваль и конкурс арфистов). Тел: 03-6041808, 054-6299099, WhatsApp http://wa.me 972546299099, а также электронная почта office@harpzamir.co.il