Иерусалимский балет представляет: “Гудини”. Премьера 28 марта

Верхнее фото: © Наташа Шахнес

Балет «Гудини». Мировая премьера. Иерусалимский балет. Художественный руководитель Надя Тимофеева

Труппа «Иерусалимский балет» представляет новый оригинальный спектакль «Гудини», посвященный жизни фокусника, еще при жизни ставшего легендой. Премьера – 28 марта.

Его называли гением освобождений и королем иллюзий, «величайшим иллюзионистом всех времен и народов», «повелителем духов», «человеком, творящим чудеса». Он мог проходить сквозь стены и восставать из могилы, но погиб из-за случайности. Еще при жизни его имя стало легендой. Иллюзиониста Гарри Гудини всерьез считали магом и чародеем. Благодаря ему даже появился термин «гудинайз», определяющий способность выбраться из любых, даже самых затруднительных ситуаций. Гудини называли гением освобождений. Действительно, вся его жизнь – побег. Хотя можно ли убежать от себя?

Гарри Гудини родился 24 марта 1874 года в Будапеште, в семье раввина, и при рождении получил имя Эрик Вайс. Когда мальчику было 4 года, семья в поисках лучшей жизни перебралась в Америку. В 1892 году Эрик принял псевдоним Гудини, в честь французского фокусника Робер-Удена (Гудена). После смерти отца юный Гудини пообещал матери, что будет заботиться о ней до конца ее жизни. Даже после женитьбы он продолжал отправлять ей половину своего дохода.

Хореограф спектакля Надя Тимофеева признается, что ее завораживает личность этого человека – в своих шоу он умел освободиться от любых цепей, при этом смеялся над теми, кто верил в «сверхъестественное». Гудини смеялся и над смертью, но смерть застигла его в расцвете карьеры в результате досадного инцидента.

В своей новой работе Надя Тимофеева пытается раскрыть феномен Гудини – человека-загадки. Без сомнения, формирование столь незаурядного артиста берет начало с периода его детства ,тесной связи с семьей, оказавшей влияние на его яркую и амбициозную личность, и его феноменальный успех.

Надя Тимофеева, создающая оригинальные балетные постановки для Иерусалимской балетной труппы, в своей новой работе использует как главную метафору цепи. В трактовке хореографа, Гудини, который мог со сверхъестественной ловкостью освободиться от любых наручников, веревок и цепей, в считанные минуты совершал побег из закрытых гробов, и резервуаров, наполненных водой, тот же Гудини на протяжении всей своей жизни остался эмоционально привязанным к своему прошлому и своей семье.

«Наша цель – не оставить аудиторию равнодушной, а заставить людей думать, размышлять, смеяться» – говорит Надя Тимофеева. В репертуаре труппы Иерусалимский балет – оригинальные современные постановки, в которых не забыта ни классика, не неоклассика.

Коллектив уже ставил балетные адаптации произведений Шекспира, Данте, Лопе де Вега, Байрона, а также детские спектакли по мотивам сказок Г. Х. Андерсена.

В последние годы труппа Иерусалимский балет представила зрителю два спектакля на основе произведений еврейских авторов – «Скрипач на крыше» (2018) по рассказу Шалома-Алейхема «Тувия-молочник» и «Он шел по полям» (2022) по мотивам одноименного романа Моше Шамира. Хореограф обоих спектаклей – Егор Меньшиков.

Надя Тимофеева, художественный руководитель Иерусалимской балетной труппы и балетной школы при ней – выпускница Академии балета Большого театра в Москве. По окончании учебы ее пригласили присоединиться к труппе Кремлевский балет в качестве солистки, где она начала свою карьеру с партии Леди Макбет.В 1992 году, через год после иммиграции в Израиль, Надя Тимофеева завоевала первую премию балетного конкурса Мии Арбатовой. С 2004 по 2006 год танцевала как солистка в труппе знаменитого танцовщика и балетмейстера

Валерия Панова в Ашдоде.

В 2004 году вместе со своей матерью, всемирно известной балериной Ниной Тимофеевой основала Иерусалимскую балетную школу. С 2007 года, после выхода на пенсию Нины Тимофеевой, Надя наряду с преподаванием взяла на себя художественное руководство школой.

В 2008 году вместе с генеральным директором Мариной Нееман основала труппу «Иерусалимский балет», и была ее прима-балериной до 2012 года. Сегодня Надя Тимофеева является художественным руководителем Иерусалимской балетной труппы и балетной школы им. Нины Тимофеевой.

С 2010 года хореограф Надя Тимофеева работает в области современного балета, на основе лучших традиций классики и неоклассики жанра. За прошедшие годы ею были созданы новые балетные спектакли: «Манфред» по поэме Джорджа Байрона; «Аллегория» по поэме Данте Алигьери; «Пастушка и трубочист» по сказке Андерсена для детей и подростков.

В 2014 году Надя Тимофеева была награждена Премией министра алии и интеграции имени Юрия Штерна за выдающиеся достижения в области культуры, внесшие особый вклад в израильское общество и культуру.

В 2019 году Иерусалимский балет представил балет «MEMENTO» («Последний танец в Освенциме») – поразительную историю Франчески Манн, польской балерины еврейского происхождения, погибшей в концлагере Освенцим.«AMORE» – второй полнометражный балет, созданный Надей Тимофеевой. Мировая премьера состоялась 15 сентября 2020 года в Центре искусств Сюзан Далаль, однако в связи с пандемией коронавируса прошла без публики, только в присутствии балетных критиков и представителей танцевальной секции Министерства культуры и спорта. После возвращения к концертной деятельности, балет «AMORE» с успехом прошел по всей стране.

В 2020 году, в период пандемии, Надя Тимофеева вместе со своей балетной труппой сняла документальный фильм «Легенда о балерине», а в 2021 – поставил балетное шоу «Чудесное путешествие в мир сказок» по произведениям Ганса Христиана Андерсена.

Иерусалимский Балет занимает важное место в культурной мозаике Иерусалима и Израиля. Труппа ИБ была основана в 2008 году генеральным директором Мариной Нееман и художественным руководителем Надей Тимофеевой при участии первых выпускников Иерусалимской балетной школы, созданной еще в 2004 году Ниной Тимофеевой и также Надей. За шестнадцать лет существования труппа «Иерусалимский балет» поставила 22 оригинальных спектакля, которые принимали участие в различных фестивалях как в Израиле, так и за рубежом. Среди этих спектаклей есть также современные балеты молодых израильских хореографов, высоко отмеченные критиками и прессой.

Иерусалимская балетная труппа воспитывает молодых талантливых танцоров, которые в последние годы стали победителями национальных и международных конкурсов.

Особым событием в жизни труппы стал гала-вечер с участием десяти звезд мирового балета, который состоялся в 2017 году в Биньяней ха-Ума в Иерусалиме – вечер, посвященный памяти Нины Тимофеевой, основательницы Иерусалимской балетной школы, всемирно известной примы-балерины Большого театра. Шоу и прием ведущих мировых артистов балета мира стали возможными благодаря поддержке Управления по делам развития Иерусалима.

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Иерусалимский балет. «Гудини». Мировая премьера

«Театрон Гиватаим» – четверг 28.3 в 20:30

Заказ билетов по телефону 03-7325340(2) либо по ссылке – здесь.

Стоимость билетов – 90-129 шекелей, скидки по предъявлению соответствующего удостоверения

«Театрон Иерушалаим», зал Ребекка Краун – вторник 4.6 в 20:30

Заказ билетов по телефону 02-5605755 либо по ссылке – здесь.

Стоимость билетов – 90-129 шекелей, скидки по предъявлению соответствующего удостоверения

Хореография: Надя Тимофеева.

Музыка: Морис Равель, Рихард Штраус, Курт Вайль, Ферде Грофе, Биньямин Юсупов

Художник по костюмам: Инна Полонская

Художник по свету: Антон Макаренко

Исполнители: Михай Боток, Анаэль Затейкин, Ориан Йоханан, Александр Шевцов, Анастасия Корнеева, Дмитрий Шевцов

Ссылка на видео – https://www.youtube.com/watch?v=OQkq16hWuMU&t=53s

Фотографии: © Наташа Шахнес, © Леонид Хромченко

Видео: © Анатолий Шейнфельд

Иерусалимская балетная труппа поддерживается Министерством культуры и спорта Израиля и Отделом культуры муниципалитета Иерусалима.

Сайт Иерусалимского балета – https://www.jerusalemballet.com/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/JerusalemBallet