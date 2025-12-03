Иерусалимский фестиваль еврейского кино 2025 представляет художественную программу и полный список фильмов. Фестиваль, который в этом году отмечает свое 27-летие, традиционно пройдет во время праздника Ханука с 13 по 18 декабря в Иерусалимской Синематеке, и в его рамках будут показаны более 40 фильмов из 15 стран, а также специальная программу, посвященную профессии медсестер. Фестиваль представляет всю палитру кинематографического творчества: документальное кино, посвящённое еврейской культуре со всего мира; международное художественное кино; израильское кино, отражающее актуальные социальные темы; редкие архивные ленты; фильмы, в центре которых — выдающиеся мыслители, культурные деятели и влиятельные художники еврейского мира; короткометражные израильские фильмы; восстановленные классические фильмы; экспериментальное кино и прочее. Параллельно будут проходить специальные события: встречи с режиссёрами и актёрами из Израиля и зарубежья, лекции учёных и исследователей истории, еврейской культуры и искусства, которые будут представлять короткие вступления к фильмам и участвовать в дискуссиях и встречах с аудиторией после показов. Также организуются панельные дискуссии на темы разнообразные, такие как еврейские портреты, пропаганда времён Холокоста, современный антисемитизм и др.

Фильм «Радио Брюссель» (The Soundman) откроет 27-й Иерусалимский фестиваль еврейского кино. Торжественное открытие состоится в субботу вечером 13 декабря 2025 года в 19:00 в Иерусалимском синематеке.

«Радио Брюссель» – трогательная история любви, отличающаяся поэтической красотой и глубокой чувствительностью к звукам, захватывающее творение, которое переносит зрителей в путешествие между верой и жизнью в эпоху, когда нет никакого пути к спасению.

Брюссель, май 1940 года. Бер (18 лет) – застенчивый и наивный молодой человек. Он увлечён миром звуков, особенно новым изобретением, которое проникает в каждую гостиную: радио. По помощи своего дяди он устраивается на стажировку в студии Национальной радиостанции. Когда звукорежиссёр студии внезапно погибает, Бер занимает его место и создаёт уникальную звуковую атмосферу и прекрасные звуковые эффекты для радиоспектаклей, транслируемых в прямом эфире. В это же время Эльза, молодая талантливая актриса, решает играть в радиопостановках. Несмотря на угрозу перед немецким вторжением, они вместе создают представления, полные магии и воображения, которые дают зрителям передышку от суровой действительности, параллельно сплетая свою собственную историю любви.

В рамках фестиваля – «История смены» – дань профессии сестринского дела. Медбратья и медсёстры, которые лечили, спасали и стояли на передовой израильской системы здравоохранения, становятся центром трогательного визуального путешествия, раскрывающего историю сестринского дела через редкие архивные кадры и фотографии. Эта инициатива является совместным проектом Архива израильских фильмов при Иерусалимской Синематеке и Управления медсестер Министерства здравоохранения при поддержке организации «Гошен», стремящейся осветить профессиональные, человеческие и общественные аспекты тихого «столпа» системы здравоохранения. В рамках этого проекта: открытие специальной выставки в Синематеке (с 14.12); запуск онлайн-портала под редакцией журналистки Неты Хальперин; панельная дискуссия экспертов и «галерейные беседы»; а также показ фильма «Дело любви» (15.12) о жизни Генриетты Сольд, основавшей «Хадассу» — организацию, объединившую американских женщин и общины в Эрец-Исраэль и помогавшую строить систему здравоохранения. Это трогательный документальный фильм, посвящённый наследию и силе этой выдающейся женщины, которая своим состраданием и решимостью изменила историю. После показа состоится беседа с режиссёром Эби Гинзберг и журналисткой газеты «Haaretz» Джуди Мельц.