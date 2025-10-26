Илан Шабтай – «коллекционер, движимый искусством»  

Верхнее фото: חנה דוכן, Chinese Mood II, צבעי שמן על בד, 2025. קרדיט באדיבות האמנית

Настоящий коллекционер – не тот, кто привозит керамические тарелки из поездок по Италии или Испании и развешивает их на кухне. Настоящий коллекционер – это тот, для которого собирательство – искусство и страсть, нить, связывающая истории и эпохи. За стенами особняков и в потайных подвалах скрыты коллекции, о которых знают лишь избранные. Именно такие люди стоят за музеями, входят в советы директоров и заседают в закупочных группах крупнейших галерей.

Сегодня коллекционеры – это владельцы страховых компаний и инновационных стартапов, люди, управляющие заводами, газетами и бизнес-империями. Они точно чувствуют момент: знают, когда и где стоит показать редкую вещь – от частных клиник до авангардных галерей.

Одна из новых точек культурного притяжения в Тель-Авиве- галерея Илана Шабтая – SHABTAY COLLECTION & GALLERY, открывшаяся месяц назад в самом центре города – на окружности Кикар ха-Мдина. Два этажа, витрина. Галерея представляет коллекцию искусства Илана и Ривки Шабтай – одну из крупнейших частных коллекций в Израиле, а также работы современных художников . Многие работы из этой коллекции никогда ранее не выставлялись и будут показаны публике впервые, хотя Илан Шабтай создавал свою коллекцию десятилетиями, начав формировать ее ещё в 1970-е годы.

Владелец красоты – Илан Шабтай, житель Иерусалима, гордится четырьмя своими уникальными собраниями: современного израильского искусства, музыкальных инструментов, восточных ковров и римских и византийских артефактов. И ни одно из этих он еще никогда не выставлял. Но вот пришел черед израильской живописи современных художников: отобранные шедевры и площадка для сменных экспозиций, дающая возможность увидеть, как знакомое взаимодействует с новым. Эта галерея создана не ради памяти, а ради будущего. Она живая, действующая, и основная ее цель – поддерживать молодых художников.

Здесь важно не только собрание работ, но и принцип отбора: Илан Шабтай смотрит на живопись не через жанры или школы, а через личный отклик. Он собирает только те картины, с которыми можно вступить в диалог, и он действительно говорит и спорит с полотнами и с художниками, их создававшими. Он приобретал ранние работы Ори Рейзмана; делал анонимные приобретения через друзей; поддерживал художников в их творчестве.

Со временем к коллекционированию добавилось наставничество. Шабтай описывает его как процесс сложный, местами болезненный, но необходимый: вернуть молодых авторов к их собственному языку, «вытащить» из академической инерции и жёстких рамок. Если вернуться к мотиву «разговора с картиной», становится ясно, как устроена логика галереи: живое переплетение коллекции и текущей работы, где каждое вчерашнее решение проверяется сегодняшней ситуацией. Когда в одном пространстве встречаются частная коллекция и новые работы, между ними возникает движение, в котором имена, сюжеты, техники и форматы становятся новыми ориентирами для владельцев этой коллекции.

Алон Шабтай, сын Илана, объясняет открытие галереи тем, что семья всегда была вовлечена в искусство, но оставалась в тени. Теперь, когда к коллекционированию подключилось третье поколение, появилась причина открыть галерею с регулярными выставками, лекциями и т.д.

За повседневной работой галереи стоит молодой куратор Ор Розенблюм, соединяющий академическую подготовку и опыт организации выставок. В первой экспозиции «Выбор коллекционера» представлены картины двадцать израильских художников – в основам фигуративная живопись и реализм. Но цель куратора – показать и смешанные техники и политические мотивы, рабочие практики, где фигура и предмет становятся средством диалога со временем художников разных поколений. Ряд работ ранее не выставлялись публично и теперь впервые появляются на публике и,ч то важно отметить, вне музейных показов, а ради того, чтобы изменить траекторию зрительского восприятия.

Галерея изначально не коммерческая, хотя. продажи работ не исключены. Скорее, это превращение витрин галереи в площадку для взаимодействия коллекции и зрителей и поддержки молодых художников, которым нужно время, инфраструктура и немного стабильности. Частное собрание предоставляет всё это куда быстрее, чем городские и официальные институции.

Самое важное – не аннотация и не пресс-текст, а возможность спокойно пройтись, выбрать свой темп, вернуться через неделю и увидеть, как меняется внимание. Эта простая процедура становится базой, на которой держится галерея: без лозунгов, без притязаний на уникальность, с упором на последовательность, где частная инициатива становится основой публичной работы.

Рассказывает Илан Шабтай: «Моё знакомство с искусством началось с того, что в детстве я хотел быть скульптором. В шесть лет я лепил фигурки, а мой отец их ломал, потому что не хотел, чтобы я занимался скульптурой. Тогда я решил, что буду делать «интересные вещи» – собирал камни, создавал импровизированные скульптуры.

Денег на материалы для творчества у меня не было, поэтому я создавал эти скульптуры из того, что находил на лицах. А параллельно открыл страховое агентство, начал заниматься бизнесом. В 26 лет я женился, но через год сказал жене: «Я устал гоняться за деньгами, хочу заняться тем, что питает душу». Так я пришёл к идее открыть галерею, помогать художникам и учить их тому, как я сам вижу мир искусства.

Когда мне было 29 лет, я познакомился с художником, который перевернул моё представление об искусстве, – это был Ори Рейзман. В его студии я увидел картину «Ицхак в голубом», спросил цену – он назвал десять долларов. Я купил эту работу, потом ещё три, а потом узнал, что его выставляют в галерее «Гордон» и в «Кибуцной Галерее ». Я посылал друзей покупать картины от моего имени, чтобы никто не знал, что их покупатель – я.

Я скупал работы Рейзмана втрое дороже, чем предлагали галереи, и даже просил его оставить себе дорогие для него картины, чтобы он не чувствовал, что отрезает часть собственной жизни.

Позже я поехал в Лондон, начал сотрудничать с галереей «Мальборо» и с Гилбертом Ллойдом, консультировал их. Но когда моему сыну Алону было двенадцать с половиной, он заявил, что если я не вернусь с ним в Израиль, он сбежит от меня. Я вернулся с ним в Израиль, закончил работу в Лондоне и стал консультировать галерею дистанционно.

Так формировался мой взгляд на искусство: если работа со мной «разговаривает», я её беру. Если она молчит – нет. Неважно, кто автор, хоть мой друг.

С годами я собрал не только коллекцию израильской живописи, но и собрание исламского искусства, римских и византийских артефактов, музыкальных инструментов. Меня часто называют одержимым – и это правда. Настоящий коллекционер всегда одержим. Но я вижу свою задачу ещё и в том, чтобы учить художников. Обычно я работаю с теми, кто уже закончил академию, и осторожно помогаю им избавиться от влияния учителей, найти собственный голос. Это процесс болезненный и тонкий – но именно он приводит к настоящему искусству.

Сегодня важно, что коллекция показана публике. Её не держат в хранилище, где она пылится. Вход в галерею свободный, это не музей – любой может прийти и увидеть эти работы. Первая экспозиция частично посвящена собранию, и каждая следующая тоже будет включать часть коллекции.

Эта выставка – моя кураторская работа, мой выбор новых художников, которых я хочу поддержать и вести. Мы двигаемся вперёд вместе с ними».

Экспозиция будет меняться, часть коллекции постоянно остается на первом этаже галереи. Разговор, начавшийся в доме в Иерусалиме, теперь продолжается в Тель-Авиве. К нему можно присоединиться в любое время, просто сравнив свой взгляд с теми работами, что здесь собраны.

Адрес и часы работы SHABTAY COLLECTION & GALLERY: улица Хей бе’Ияр, 26, Тель-Авив; понедельник–четверг 10:30–19:00, пятница 10:30–15:00, суббота 10:30–14:00, вход свободный.

Instagram – https://www.instagram.com/shabtay_c_gallery/

Facebook – https://www.facebook.com/profile.php/?id=61576583738622

https://shabtaycollection.com/

Текст – Маша Хинич