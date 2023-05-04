Image Of Happiness – «Образ счастья» на Videonale #1 в Хайфе

Я, конечно, не будучи феминисткой, не могла пройти мимо таких строчек: «Первая экспозиция Videonale представлена в контексте протестов против судебной реформы в Израиле и участия женщин в этих протестах. Videonale #1 посвящено женскому искусству в области видео, представляя отчетливые феминистские позиции…»

Это начало манифеста Первого международного видеоннале, которое открылось 20 апреля и проводится в эти дни и до 16 июня в Хайфе, и в котором участвуют 20 художниц из Кубы, Германии, Израиля, Италии, Польши, Румынии, ЮАР и Турции.

Вот по этой ссылке https://mediterraneanbiennale.com/en/ можно подробно прочитать об участницах Videonale #1 и просмотреть фотографии их работ.

Но что это за хэппенинг такой, можно понять, только его увидев, так что добро пожаловать на Первое Международное Видеобиеннале, которое будет проходить (как надеются его кураторы-основатели) в городских общественных пространствах Хайфы каждые два года. Общественные пространства – это магазины, различные предприятия и учебные заведения, разбросанные по всему город, в повседневную жизнь которых двадцать современных международных видеохудожниц привнесли в рамках Videonale #1 свое искусство, создавая с помощью видеовыставок и видеоперформансов альтернативную культурную карту для очень многих и очень разных общин, компаний и людей. Videonale – это «прямое искусство», культурный обмен, пересечение границ и наведение мостов между людьми. Это искусство, которое выходит из закрытых залов, превращая весь город в арт-пространство.

Манифест Videonale #1 можно найти по этой ссылке https://mediterraneanbiennale.com/en/manifesto-2023/

Вот выдержки из него (прошу комментаторов, предпочитающих сразу переходить на личности, обратить внимание, что не я написала этот манифест, хотя я его цитирую): «Первая видеовыставка Videonale #1 представлена в контексте протестов против судебной реформы в Израиле и участия женщин в этих протестах. Videonale #1 посвящено женскому искусству в области видео, представляя отчетливые феминистские позиции. По словам еврейского философа, профессора Йешаягу Лейбовица, феминистская революция является самой важной в истории человечества, освобождая общество от гендерных стереотипов и позволяя как женщинам, так и мужчинам быть свободными. Борьба за права женщин в труде и политике, за их право голосовать и быть избранными, право на свое тело и право жить без насилия стала частью недавних протестов и социальных изменений, приведших к принятию законов, касающихся равных прав, равенства в сфере занятости и защиты женщин от насилия…Дальше по ссылке https://mediterraneanbiennale.com/en/manifesto-2023/

А вот что пишут кураторы: Белу-Симион Файнару – известный в Израиле (и в Антверпене) художник, дизайнер, куратор и искусствовед, выходец из Румынии учившийся в Хайфе, Чикаго, Милане и Брюсселе; и Авиталь Бар-Шай – также художница, дизайнер, архитектор и инициатор Средиземного Биеннале, продюсер крупных выставок. «После изобретения первой портативной видеокамеры Sony в начале 1960-х годов, которая позволила снимать везде и в любое время, видео стало независимым средством массовой информации и быстро обрело популярность. В конце 1960-х и начале 1970-х годов видео стало выразительным инструментом, позволяющим вести прямой диалог между зрителями и произведением искусства…

Image Of Happiness представляет работы двадцати женщин-художниц из восьми стран, которые занимаются видео-артом, с акцентом на видео-акции и перформансы. В работах рассматривается сложность женского мира в связи с различными культурными и психологическими аспектами. С самого начала феминистического искусства, которое приняло междисциплинарное направление, художницы использовали свое тело как среду, язык и средство выражения своей личной, гендерной и сексуальной идентичности. На выставке представлена подборка видеоработ, посвященных женскому телу. Тело художника (вообще-то художницы) является основой для творческого жеста, инструментом и художественным средством. Это не только эстетическое, но и критическое искусство».

Надеюсь, что критикуют не женское тело, потом как сама идея неплоха, хотя и не совсем свежа.

А вот немного истории: Videonale – это фестиваль современного видеоарта, который проходит раз в два года в Бонне в Германии. Первый фестиваль Videonale был проведен в 1984 году, его темой было «видео как искусство», и на нем были представлены видеоинсталляции, экспериментальные фильмы и другие формы видеоарта. C момента своего основания Videonale стал одним из самых важных фестивалей видеоарта в Европе, продолжая исследовать художественный потенциал видео-среды и продвигать начинающих художников со всего мира.

Надеюсь, что надежды на превращение всей Хайфы в музей сбудутся в том или ином формате. Всегородской видео-перформанс продлится до 16 июня. Его центральная точка – это Академический Центр ВИЦО на улице ха-Ганим 21.

Вот ссылка на страницу в фейсбуке: https://www.facebook.com/mediterranean.biennale

Если порыться на сайте https://mediterraneanbiennale.com/en/, то можно найти карту «видео-точек» – все они расположены между морем и Бахайскими садами.

Маша Хинич