Imagine Dragons впервые выступят в Израиле!

Верхнее фото предоставлено агентством Live Nation

Летом 2023 года в Израиле впервые выступит легендарная поп-рок-группа Imagine Dragons. Единственный концерт американской группы Imagine Dragons состоится 29 августа 2023 года в парке Яркон в Тель-Авиве в ходе мирового турне группы под названием Mercury World Tour. Организатор гастролей Imagine Dragons – агентство Live Nation Israel под руководством Гая Бесера и Шая Мор-Йосефа.

Гастрольный тур Imagine Dragons, знаменитой команды из Лас-Вегаса, приурочен к выходу их новых альбомов Mercury – Acts 1 & 2.

В последние 10 лет Imagine Dragons превратилась в одну из ведущих рок-групп в мире. Их наиболее известные композиции Believer, Thunder и Whatever It Takes, а также три последних хита – Enemy с участием рэпера JID, Bones и бурно обсуждаемый новый трэк Sharks, принесли им головокружительный успех. На сегодняшний день Imagine Dragons входит в тройку лидеров по продажам билетов и успешным гастролям по всему миру. Imagine Dragons умудряются давать по 116 концертов в год, а количество проданных на них билетов превышает 2 миллиона!

В процессе подготовки к турне по Европе и Ближнему Востоку рок-группа объявила о добавлении в гастрольный график выступления еще в 9 странах, среди которых – Дания, Италия, Хорватия, Польша, Литва, Франция, Израиль и Греция.

В составе Imagine Dragons 4 музыканта: Дэн Рейнольдс – вокал, Уэйн Сермон – гитара, Бэн МакКи – бас и Дэниэл Платцман – перкуссия. Участники группы отмечают: «Наше творчество не имеет границ, нам интересно создавать новую и оригинальную музыку».

Команда Imagine Dragons была основана в 2009 году и сразу же продемонстрировала свою безграничную страсть к экспериментам с самыми разными музыкальными жанрами. Группа сумела создать свой собственный узнаваемый стиль, соединяющий в себе рок, хип-хоп, поп-музыку и фольклор. Тексты композиций зачастую становятся честными рассказами музыкантов группы о своих проблемах и отражают мир сквозь призму их личностного его восприятия.

С момента образования группы Imagine Dragons выпустила 5 студийных альбомов, 4 концертных и 10 мини-альбомов.

«Драконы» продолжают определять развитие рока в XXI веке. Они заполняют стадионы, создавая гимны и устанавливая рекорды на каждом шагу. Квартет из Лас-Вегаса может похвастаться премией “Грэмми” и совокупными продажами 66 миллионов альбомов, 55 миллионов цифровых копий песен и 110 миллиардами просмотров на видеосервисах. От прочих они выгодно отличаются, как «единственная группа в истории, у которой есть четыре сингла, сертифицированных RIAA Diamond, а именно «Radioactive», ставший «платиновым» 14 раз, и «Believer», «Demons» и «Thunder», становившиеся «платиновым» по 10 раз каждый.

С момента создания в 2009 году группа Imagine Dragons пять раз подряд дебютировала в Топ-10 чарта Billboard с композициями Night Visions (2012), Smoke и Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) и Mercury – Act 1 в 2021 году.

В этом году группа выпустила альбом “Mercury – Act 2” и таким образом завершила свою первую дилогию, спродюсированную легендарным Риком Рубином. Imagine Dragons до сих пор остаются «одной из четырех групп, которые когда-либо одновременно попадали в пятерки лучших синглов на радиостанциях альтернативной музыки, и единственной группой, повторившей этот подвиг».

Группа сотрудничает с самыми разными артистами: начиная от рэп- и хип-хоп-исполнителей Кендрика Ламара, Лила Уэйна и Уиза Халифа и кинокомпозитора Ханса Циммера.

Imagine Dragons активно занимаются благотворительностью. Знаменитый квартет собрал миллионы долларов на различные цели, в том числе, на нужды детей больных раком, а в последнее время и в пользу пострадавших от войны в Украине. В июле 2022 года Владимир Зеленский поблагодарил группу за поддержку его страны и назвал участников Imagine Dragons послами доброй воли платформы United24, созданной для сбора пожертвований в пользу Украины.

Предварительная продажа билетов уже началась на сайте Ticketmaster: http://bit.ly/3VCuIiQ

Стоимость билетов:

на траве – 340 шек.

Golden – 690 шек.

VIP – 790 шек.

Особые скидки для владельцев кредитных карт.

Официальный сайт: https://www.imaginedragonsmusic.com

Facebook: https://www.facebook.com/ImagineDragons

Twitter: https://twitter.com/Imaginedragons

Instagram: https://www.instagram.com/imaginedragons

Tiktok: https://www.tiktok.com/@imaginedragons

Видео можно посмотреть на официальном канале группы в сети Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCT9zcQNlyht7fRlcjmflRSA

Imagine Dragons – Believer https://www.youtube.com/watch?v=7wtfhZwyrcc

Фотографии предоставлены организатором гастролей – агентством Live Nation.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting