Интересно, Маргарет Этвуд будет в красном?

С 7 по 11 мая 2023 года в Иерусалиме, в Мишкенот-Шеананим, пройдет Международный фестиваль писателей (https://fest.mishkenot.org.il/). По-моему, уже 11-й. Но кто считает: Все пишут… 5 дней и 5 вечеров и 5 ночей – с воскресенья по четверг не просто обмена мнениями и книгами, а насыщенная, может даже и перенасыщенная культурная программа: встречи, лекции, беседы, шоу, представления, выставка, семинары и книги, книги, книги… Все мероприятия – одноразовые, то есть такое можно услышать и увидеть и поучаствовать в нём только один-единственный раз, на фестивале. Большая часть встреч и лекций – офф-лайн, кое-какие – в зуме. Есть мероприятия платные, есть и бесплатные. При участии лучших израильских и зарубежных писателей. Я было взялась переводить весь список, но поняла что он: алеф – замечательный, бет – очень длинный и потому не успеть всё перевести, но нельзя не упомянуть канадку Маргарет Этвуд, автора знаменитого романа «Рассказ служанки» и прочих не менее замечательных книг. Естественно, возник вопрос, в какого цвета платье она будет? Надеюсь, что цвета актуальности. Можно все увидеть самим: встреча с Маргарет Этвуд будет проходить в зуме и бесплатно, без предварительной регистрации, транслироваться в фейсбуке https://www.facebook.com/mishkenot – 7 мая с 19:00 до 20:00 (на английском языке, с титрами на иврите, ведущая – художественный руководитель фестиваля, израильская писательница Юлия Ферменто-Цайслер). Среди сонма израильских участников – всеобщий любимец Этгар Керет и мой личный любимец Ирми Пинкум и еще два десятка не менее талантливых. Страны, из которых приезжают зарубежные участники: США, Швеция, Италия, Польша, Турция и Англия. Часть писателей-писательниц живут между 2 странами, что неудивительно в нынешнем глобальном мире. Упомяну, пожалуй, среди участников еще и американскую писательницу Дженнифер Иган из США – просто потому, что сейчас читаю один из ее бестселлеров, и итальянца Марко Миссироли.

Среди главных событий Иерусалимского Международного фестиваля писателей 2023:

Симпозиум по созданию PEN-клуба в Израиле – высокопоставленные функционеры всемирной организации, работающей в более чем 127 разных странах и ратующие за свободу слова, впервые прибудут в Израиль на встречу с израильскими писателями для создания PEN -Клуба в Израиле. ветвь.

Открытие фестиваля: Этгар Керат и Коби Мейдан о реалистичном и уже не совсем туманном литературном будущем. При участии певицы Даниэля Спектор. Вход – свободный.

Праздничный вечер в честь писателя Сами Михаэля, который в этом году отмечает свое 97-летие.

Разговор с Орли Кастель-Блум.

Инди-поэты читают свои стихи; новые голоса в местной литературе; вечер владельцев независимых книжных магазинов в Израиле; эротическая литература на иврите; встречи с создателями скандальных политических сериалов на Израильском ТВ, «Дети деревянного дома» – книга «Папа построил нам домик на дереве» и сериал по ней; и стендапист Илан Пелед.

Открытие выставки «Деревья-призраки», сконцентрированной на изображениях оливкового дерева. При участии художников Самаха Шахада, Ори Гершта, Таля Шохата и Амона Ярива. Работы из коллекции Дорона Сабага.

Международный литературный фестиваль – это несколько дней встреч известных писателей с поклонниками литературы. Дискуссии, лекции, чествования, мероприятия для детей, литературные марафоны, музыкальные выступления, театральные чтения и мастер-классы – заметное событие в литературных кругах Израиля при участии израильских и зарубежных литераторов и писателей, чьи книги переведены на иврит. Посетителям фестиваля предлагается на выбор множество мероприятий разного рода, некоторые из которых проводятся на иврите, многие – на английском языке..

С воскресенья по четверг гости фестиваля смогут посетить десятки культурных мероприятий: концертов, лекций, экскурсий, литературных мастер-классов, занятий для детей. В рамках фестиваля можно будет также встретиться и пообщаться с ведущими израильскими и зарубежными авторами.

Подробная программа фестиваля на иврите– по ссылке https://fest.mishkenot.org.il/he/events/a/main/

на английском – https://fest.mishkenot.org.il/en/events/a/main/

Сайт фестиваля – https://fest.mishkenot.org.il/