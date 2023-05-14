Интервью со скрипачом Ильей Грингольцем: Не надо отождествлять творчество и жизнь

Это небольшое интервью проходило в несколько этапов, урывками – между воздушными тревогами в Тель-Авиве и в Рамат-Гане, между «мамадом» и «миклатом», в нашей вечной сумятице. У скрипача Илья Грингольца, живущего сейчас в Швейцарии, нет родственников в Израиле, но он прекрасно осведомлен о том, что у нас здесь происходит и спокойно отвечает на вопросы в затишье между сиренами. Ниже – небольшое интервью в преддверии гастролей Ильи Грингольца в Израиле, когда 17 и 18 мая он даст два концерта вместе с Израильским Камерным Оркестром в Тель-Авивском музее искусств.

– Илья, вы будет первый раз выступать с Израильским Камерным Оркестром и первый раз исполнять Концертино для скрипки и струнных Мечислава Вайнберга. Вас (и нас) ожидает своего рода двойной дебют?

– Так оно и есть. Я еще ни разу не играл с Израильским Камерным Оркестром, хотя уже сотрудничал с музыкальным руководителем оркестра дирижером и флейтистом Ариэлем Цукерманом. Что же касается музыки Вайнберга, я неплохо с ней знаком, записывал его симфонические произведения, играл камерные сочинения. Его музыкальное наследие огромно, но вот его Концертино для скрипки и струнных я буду исполнять впервые. Так что в неком роде это не только двойной дебют, но и двойная ответственность и, само собой, большая радость в том, что мне представилась возможность исполнить сочинение Вайнберга с оркестром, о котором я был наслышан. Это возможность познакомить и себя и публику с новым произведением, что уже само по себе очень интересно. Для меня это праздник, а праздников у нас не так уж и много.

– Вместе с Ариэлем Цукерманом вы исполните еще и Концерт Георга Филиппа Телемана для флейты, скрипки и струнных.

– В данном случае Ариэль будет выступать как флейтист. Совсем недавно, в марте, мы впервые вместе исполнили это сочинение в Германии, в Ингольштадте в Баварии, вместе с Грузинским Камерным Оркестром (в некоторых случаях коллектив выступает и записывается под названием Ингольштадтский филармонический оркестр – М.Х.), которым Ариэль Цукерман руководит еще с 2006 года, наряду с Израильским Камерным.

– Анонсирование в программе ближайших концертах сочинения Вайнберга вызвало у публики большой интерес, даже некий ажиотаж. Концертино было написано в 1948 году, а исполнено через полвека – в 1999 году, на фестивале камерной музыки Вайнберга в Москве, посвящённому 80-летию со дня его рождения и через 3 года после его смерти. Произведение столь непростой судьбы и столь вписывающийся в канву XX века. Тогда, в Москве 1999 года, это был политический шаг, невозможный сегодня.

– К сожалению история полна таких моментов. Далеко за примерами ходить не надо. Вспомним хотя бы скрипичный концерт Шостаковича, написанный в том же 1948 году и исполненный только в 1955-м (Концерт для скрипки с оркестром № 1 a-moll , соч. 77, 1947-1948 гг.. – М.Х.). Я уверен, что по сей день есть не найденные произведения, которые так и лежат где-то на полках в архивах, пылятся в библиотеках или спрятаны у родственников. Судьба Мечислава Вайнберга – одна из самых невероятных судеб среди композиторов XX века. Вайнберга спасла смерть Сталина – до этого он готовился к худшему: 1948-й год – год создания Концертино – был для него страшным временем и не только для него, но и для его тестя – Михоэлса, убитого в 1948-м году. И в это время он пишет Концертино, характер которого ничем не выдаёт этой ситуации – это замечательная красивая музыка.

– В ней чувствуется ужас или страх?

– Абсолютно нет, и для нас это знак того, что не всегда следует отождествлять творчество и судьбу человека. Происходящее не всегда влияет на музыку, как в случае с этим произведением Вайнберга. Или, к примеру, возьмите Шуберта, который в самые трагичные моменты своей жизни пишет очень светлые легкие произведения.

– Жизнь все-таки влияет на музыку и творчество и потому не могу не спросить вас, как вы относитесь к явлению культуры отмены – culture cancel. В данном случае более конкретно – к нежеланию исполнять музыку русских композиторов.

– Мне понятно, когда подобные явления происходят на эмоциональном всплеске, эмоциональном движении. Во многих ситуациях culture cancel может быть оправдана, но если это явление становится системой, то это недальновидно. Искусство должно восприниматься в контексте. Когда началась война в Украине, то где-то в Европе убрали из программы исполнение увертюры Чайковского «1812 год». И с этим я согласен – было бы безвкусно в этой ситуации играть произведение, которое славит русское оружие. Это было абсолютно оправдано. Но если при этом кто-то будет говорить «давайте отменим Чайковского – это вообще не композитор» – это неприемлемо. Я понимаю, почему сегодня, скажем в Прибалтике, стараются не играть музыку русских и российских, советских композиторов. Но я уверен, что политические реалии изменятся в лучшую сторону. В целом, culture cancel – очень сложный феномен, о нем и его причинах можно говорить очень долго. То, что происходит сейчас в Америке тоже имеет свои исторические причины. Явление отмены культуры возникло не на пустом месте. Но я лично с этим не сталкивался, играя музыку очень разных композиторов.

– Композиторов, принадлежность которых сложно определить. Кем был Вайнберг – композитором польским, советским, русским, еврейским?

– Стравинского также называют и русским , и французским, и американским композитором. Таких примеров немало. Если бы Вайнберга был жив, мы бы прислушались к его мнению, но это уже невозможно.

– Вы преподаёте в Музыкальной Академии Цюрихе и в Италии. Расскажите немного об этом.

– В Цюрихе я преподаю уже давно – с 2013 года, у меня свой постоянный класс. А в Италии в Accademia Musicale Chigiana в Сиене веду мастер-классы – две недели в год. Туда приезжает множество молодых людей, консерваторских воспитанников.

– Что вы видите в этом молодом поколении?

– Очень много хорошего. Общий уровень резко скакнул наверх. Мне кажется, что даже возник некий дисбаланс между количеством прекрасных музыкантов и количеством оркестров. Мы – человечество – взрастили достаточное количество хороших музыкантов, так что можем об этом не беспокоиться некоторое время…

– А каков тогда следующий этап, следующая цель?

– Теперь каким-то образом надо взрастить для всех этих замечательных музыкантов понимающую публику.

– Надеюсь, что благодаря вашему приезду в Израиле и концертам, которые состоятся через несколько дней, вам удастся внести свой вклад в воспитание публики.

– Спасибо. И я на это надеюсь.

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Еще в возрасте 12 лет, в 1994-м году Илья Грингольц стал призером Международного молодежного конкурса в Санкт-Петербурге, в 1997-м году – лауреатом международного конкурса скрипачей имени Венявского, а в 1998-м – самым молодым победителем за всю историю Международного академического конкурса скрипачей имени Паганини. Учился три года в Нью-Йорке в Джульярдской школе у знаменитого Ицхака Перлмана, поступив туда через год после победы в Генуе и уже тогда, имея контракт с продюсерским агентством, то есть параллельно с образованием у Грингольца началась профессиональная артистическая жизнь – концерты, гастроли, студийные записи. С 2001 по 2003 год был участником программы BBC Radio 3 «Новое поколение артистов».

Сейчас же Грингольц преподает скрипку в Высшей школе искусств Цюриха, профессором которой является и также с недавних пор преподает в знаменитой Музыкальной Академии Киджи (Accademia Musicale Chigiana) в Сиене в Италии.

Играет на скрипке Страдивари 1718 года.

Илья Грингольц посвятил себя как классическому концертному репертуару, так и современным произведениям. В сезоне 2022/23 он выступал с симфоническими оркестрами Радио Баварии, Венского радио и телевидения, с Национальным Тайваньским симфоническим оркестром и с Филармоническими оркестрами Осло и Радио Хельсинки.

Как заядлый камерный музыкант, Грингольц выступает в качестве первой скрипки в квартете, названном его именем – в созданном в 2008 году струнном Gringolts Quartetts – с огромным успехом на фестивалях в Зальцбурге, Люцерне и Эдинбурге, а также на концертах в Концертгебау в Амстердаме, в Люксембургской филармонии, в Эльбской филармонии в Гамбурге и в театре Ла Фениче в Венеции. Музыкант выступает на мировых сценах с прославленными исполнителями и коллективами: Королевским Ливерпульским филармоническим оркестром, симфоническим оркестром Бирмингема, симфоническим оркестром BBC, Немецким симфоническим оркестром в Берлине, Базельским симфоническим оркестром, оркестром Барселоны, оркестром Филармония Цюрих и другими. Играет с Финским барочным оркестром и британским ансамблем ранней музыки «Arcangelo».

Мечислав Самуилович Вайнберг (1919–1996) – выдающийся композитор 20 века, автор более 150 опусов: симфоний, опер, балетов, концертов, многочисленных камерных произведений, музыки к спектаклям, кинофильмам, мультфильмам.

Концертино для скрипки и струнного оркестра ор. 42 написано в близком композитору стиле неоромантизма, который наследует общеевропейской традиции – от приемов эпохи барокко до музыкального языка второй половины XX века. «Сила или бессилие художника в том, сможет ли он выразить вечную, всем известную правду, озарив ее новым, своим светом», – писал Мечислав Вайнберг, человек невероятной судьбы и автор множества музыкальных произведений во всех жанрах. При жизни композитора его музыка звучала с теле- и киноэкранов (в фильмах «Летят журавли», «Последний дюйм», «Афоня», «Тегеран-43», «Гиперболоид инженера Гарина» и в мультфильме «Винни-Пух»), в концертных залах и оперных театрах («Идиот» по Достоевскому), в консерваторских классах и даже в цирках. Однако многие сочинения композитора при его жизни так и не дошли до слушателей, а после смерти Вайнберг на долгие годы был почти забыт. Он – пример музыканта, по которому прошелся каток 20 века.

Вайнберг бежал из Польши в СССР вскоре после нападения фашистской Германии. Его родители и сестра погибли от рук нацистов в концлагере Травники. Отец его первой жены Соломон Михоэлс был убит по приказу Сталина. Да и сам он, избежав трагической участи польских евреев, попал в сталинские застенки: в феврале 1953 года Вайнберга арестовали по подозрению в причастности к «делу врачей» (по которому проходил двоюродный брат Соломона Михоэлса, известный терапевт Мирон Вовси), посадили в Бутырскую тюрьму, где он провёл в заключении почти три месяца. Его подвергали пыткам, мучили бесконечными ночными допросами, но он не подписал ни одного доноса. «Могучий дух в хрупком теле», – так в одной из статей сказал о Мечиславе его друг, композитор Лев Солин. Из Бутырки Вайнберг вышел лишь благодаря смерти Сталина – дело свернули.

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“Симфониетта. Концертино” – концерты Израильского Камерного Оркестра 17 и 18 мая в зале “Реканати” Тель-Авивского музея искусств.

Дирижер – Ариэль Цукерман.

Скрипка – Илья Грингольц, лауреат Международного конкурса скрипачей имени Паганини в Генуе.

В программе:

Гайдн. Симфония No. 80 ре-минор (1784 год)

Вайнберг. Концертино для скрипки и струнных (1948 год)

Телеман. Концерт для флейты и скрипки (1725 год)

Пуленк. Sinfonietta (1947 год)

Среда, 17 мая 2023, 20:00

Четверг, 18 мая 2023 20:00

Зал “Реканати”, Тель-Авивский музей искусств.

Для новых репатриантов: 50 шекелей вместо 195 шекелей + второй билет за полцены. То есть два билета – всего за 75 шекелей. КОД СКИДКИ – 135. Заказ по линку – https://lp6.me/VHzz8

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Скидка для владельцев карточки «ДигиТель» – стоимость билета 65 шекелей.

Для молодых людей до 30 лет – стоимость билета 60 шекелей.)Подробности на сайте оркестра или по телефону 077-8043380

Текст – Маша Хинич. Фото Ильи Грингольца– © Kaupo Kikkas- предоставлено пресс-отделом Израильского Камерного Оркестра