Intuitive Project на Первом Джазовом Фестивале в музее Иланы Гур 

Джаз – это не музыка, которую ты слушаешь, а воздух, в котором вдруг начинаешь дышать по-другому. Стоит закрыть глаза – и уже не знаешь, кто импровизирует: фортепиано, ветер или твое собственное сердце.

Intuitive Project – от барокко до джаз-рока на фестивале джаза в Музее Иланы Гур 29 октября в 18:00

В среду 29 октября Intuitive Project превратит вечер в Яффо в звуковой ритуал: вокал, голос и контрабас переплетаются в импровизациях, рождая музыку прямо на глазах у публики. Это будет не концерт, а переживание – откровенный и трогательный джазовый диалог.: В программе – не только авторские композиции, но и джазовые стандарты в авторском прочтении.

Intuitive Project – ансамбль, исполняющий оригинальные произведения в жанрах современного и кроссовер-джаза, исполняющий музыку, выходящую за пределы границ и условностей, музыку, обращенную к душе.

Репертуар Intuitive Project сочетает в себе не только джазовую импровизацию, но и элементы множества других направлений – от поп-фьюжн и лаунжа до фанка и джаз-рока. Лидеры проекта – певица и автор песен Юлия Варди и пианист, композитор Ярек Образцов – создают неповторимое звучание, опираясь на собственное чувство стиля и интуицию, на свежие гармонии и изящные ритмы

География Intuitive Project обширна – от Скандинавии и Западной Европы до Индонезии и Кубы. В разные годы в проекте участвовали выдающиеся джазовые музыканты из разныхх стран: Танел Рубен (Эстония), Денисс Пашкевич (Латвия), Рикард Мальмстен (Швеция), Давид Дютеш (Франция), Йоэль Гонсалес (Куба).

Юлия Варди – вокал

Ярек Образцов – фортепиано

Дима Таранов – контрабас

Три дня джаза в музее Иланы Гур – квартеты, инструментальные и вокальные трио, сольное фортепиано. Джаз, волны, бриз, вино и свобода. 28–30 октября, ежедневно с 18:00 до 22:00 на крыше музея, с видом на море, и в залах музея, среди произведений искусства и редких коллекций.

Вот уже много лет музей принимает у себя лучших джазовых музыкантов Израиля.

Сочетание джаза и искусства кажется здесь естественным и точным. Три вечера подряд, с 28 по 30 октября, после захода солнца, музей будет превращаться в джазовый клуб с видом на море: музыка будет звучать под сводами древних залов и на легендарной крыше, где ветер перемешивает музыку с запахом моря. Каждая программа продумана так, чтобы вечер развивался как то положено в драматургии: от камерных вступлений до энергичных финалов, где ритмы и импровизации звучат в унисон с закатом.

Откроет фестиваль 28 октября Brio Quartet, ансамбль, в котором джаз встречается с восточными напевами и этническими ритмами. Вслед за ним – сольный концерт пианиста Дмитрия Шехтера, известного своими эмоциональными выступлениями, когда каждая пьеса превращается в мини-спектакль. Завершит первый вечер фестиваля концерт Tali Green – The Greatest Jazz Divas Tribute – танцевальный, дерзкий свинг, который заставит зал двигаться.



Второй вечер, 29 октября, начнётся с проекта Jarek Obraztsov’s Intuitive Project – настоящего диалога инструментов, рождающегося в моменте. Затем за рояль сядет пианист Дмитрий Прессман, предлагая публике тонкое и лиричное путешествие по джазовым стандартам и авторским композициям. Финал вечера – Gilad Chatsav Trio, энергичное трио, чьи импровизации всегда находят отклик у публики и превращают концерт в праздник звука.

Заключительный вечер, 30 октября, откроет перкуссионист Шай Зельман, превращающий ритм в полноценный рассказ. Затем прозвучит солнечная музыка аргентинского пианиста Габриэля Палаччи, в которой сплетаются джаз, танго и латиноамериканские ритмы. Фестиваль завершит Guy Levy Quartet – квартет, который превращает импровизацию в тонкую беседу четырёх инструментов.

Фестиваль задуман как живая встреча искусства и музыки. Здесь звук превращается в экспонат, а пространство музея – в партитуру, где каждая арка, лестница и скульптура становятся соучастниками действия. В это трудное время мы здесь, чтобы подарить момент утешения и здравого смысла.

– Комплексный билет на вечер: включает два концерта на крыше и сольное фортепиано в главном зале.

– Одиночный билет: включает один концерт на крыше и фортепианное соло.

