Искусство в резервуаре, или стигмы Рамле

«На стене у самого входа в подземный бассейн сохранилась надпись об окончании работ. Таким образом у исследователей не возникло никаких проблем с датировкой» – так гласят строки из Википедии, но почему? Археологи и вкупе с ними считают, что это надпись на стене именно об окончании работ. Может быть она чем-то совсем другом, может быть это было только начало, а может быть памятная дата о любовной истории, случившейся через несколько столетий после. Арочный бассейн в Рамле – место сколь загадочное (не для археологов), столь и запущенное. Каждый раз, когда случается там побывать, странные расхристанные люди, проверяющие входные билеты, клянутся, что ремонт вот-вот закончится или что он только начался. Но так или не так, там всегда обшарпанные стены, ободранная ковровая дорожка, захламлённый двор и квест в поисках туалета. Официальный «большой» ремонт проходил в Арочном бассейне в 2007-2009-м годах, тогда – в 2009-м году здесь проходили и последние на сегодня археологические раскопки, а Управление древностей составило проект консервационных работ в Арочном бассейне.

Консервация консервацией, а легенда – правдивая, разумеется, легенда такова:

Арочный бассейн был сооружён при пятом халифе Аббасидского халифата, Гаруне ар-Рашиде (763 – 809 гг..) – том самом, из сказок «Тысячи и одной ночи». Строительство было завершено к 172 году по исламскому календарю (789 год н. э.). Об этом свидетельствует та самая надпись…

Арочный бассейн был одним из элементов системы водоснабжения Рамле в VIII—X веках нашей эры. Город Рамла был основан в 705-715 годах Сулейманом Абд-аль-Маликом. Акведук длиной около 10 км доставлял воду из источников в Тель-Гезере.

Система водоснабжения древнего Рамле, включая акведук и Арочный бассейн, функционировала, по мнению археологов, примерно 150 лет. Акведук был окончательно разрушен землетрясениями 1033 и 1068 годов. А бассейн – устоял, он же под землей, где его и обнаружил французский археолог маркиз Де Вог в 1862 году, увидевший стрельчатые арки, поддерживающие крышу бассейна. На основании этой находки Де Вог доказывал, что готический стиль архитектуры, основным элементом которого являются стрельчатые арки, не зародился в Европе, а был заимствован крестоносцами из архитектуры Ближнего Востока.

В 1934-1937 годах Управление Древностей еще Британского Мандата провело работы по изучению, реставрации и сохранению Арочного бассейна. А в 1960 году муниципалитет Рамле очистил бассейн и превратил его в туристический аттракцион с гребными лодками.

Дальше надо изучать энциклопедии, знать, что воду в бассейн привозят и меняют (отверстия для дождей в 9-метровых сводах – это уже украшение, рассказ для экскурсоводов и доверчивых, а не функция), и наконец-то – вспомнить о выставке в бассейне под названием «РамлеАнтропроцен» американского художника-выдумщика по имени Даниэль Ротбарт, поразительно похожего на молодого Леонарда Коэна.

«Рамле.Антропроцен»: почему Рамле – понятно. А почему антропроцен – эпоха пика человеческой активности, для которой характерны безумные темпы производства, перенаселение Земли, истощение ресурсов и экологические проблемы? Потому, что это – сейчас, потому, что эта тема интересна куратору выставки Смадар Шиф и, естественно, самому Даниэлю Ротбарту, художнику и писателю, занимающемуся экологическими проблемами. Выставка «Рамле.Антропроцен» подводит итог его трехлетних исследований водохранилища 1200-летней давности.

Кинетические скульптуры на воде подобны рисункам в пространстве, они представляют собой буквы на незнакомом языке, создают существа, которые движутся и танцуюь. Эти скульптуры-объекты закреплены грузами и качаются на воде, а изготовлены они из материалов, которые не портятся за время пребывания в воде и не растворяются в ней.

Не знаю, пишет ли Даниэль Ротбарт стихи, как Леонард Коэн, но о поэзии тоже пойдет речь. А пока что бассейн заполнен его инсталляциями, плавающими по воде, свисающими на крюках сверху, подвешенными на цепях. Эти плавающие скульптуры, экспонаты-инсталляции походят на огромные ювелирные изделия, на маячки-антенны, на медуз, моллюсков, морских животных и на мусор антропоцена. Фантазия работает бурно, когда вы проплываете под девятиметровыми арками, гребя на плоскодонке.

Все это придумано на благо экологии: металлические цепи обрамляют стеклянные шары, а шары эти – поплавки сетей японских рыбаков, которые Даниэль, похожий на Леонардо, нашел на пляжах западного побережья Америки. Сама идея этой водной инсталляции (устанавливали ее на плаву – с лодок, эта выставка потребовала сложных инженерных решений) пришла ему в голову, когда он жил в Венеции. Тут вам и течения, поднимающийся уровень мирового океана, и рыбы, запутавшиеся в сетях и пластиковый мусор – всё вместе. Среди этого ювелирно-экологического гигантского серебра можно покататься на лодочке, и по вечерам (не каждый вечер, а в во время мероприятий) послушать стихи на иврите, арабском и английском, которые читают сами авторы-поэты, а видео-декламации проецируются на каменные сцены. Вы плывете на лодке между странными штуковинами – серебряными загогулинами левиафанов от стены к стене, от поэта к поэту, от лирики к рифмам, и тогда получается так здорово, что можно даже забыть о вечном ремонте, вслушиваясь не только в голоса поэтов, но и в звуки капающей воды.

Стихи эти и поэтические декламации – о воде и сняты видео-декламации на фоне скульптур Дэниэля Ротбарта, размешенных на водоемах в разных странах. Вот так это выглядит – один из примеров: https://vimeo.com/800116112/f0564a9a9b – короткометражный фильм «Песнь об Улиссе для Примо Леви». Кадры плавучих скульптурных инсталляций в долине Гудзона и чтение Карло Джулиано «Ада» Данте, песни XXVI, также известной как «Песнь об Улиссе». В своих мемуарах об Освенциме Примо Леви рассказывает как читал эту песню о последнем путешествии Улисса Жану, его товарищу по заключению. В других видео свои стихи читают Маруа Саабани, Аги Мишоль, Картер Рэтклифф и Ричард Милаццо.

Кстати, в время пресс-тура представители муниципалитета утверждали, что ремонт не дает закончить Управление древностей. Немедленно, тем же вечером я у Управления древностей поинтересовалась: так ли оно? Так вот – не так, вполне дают закончить ремонт, а дальше напомню, что скоро грядут муниципальные выборы и потому журналистов скопом вывозят на объекты.

Один из таких вечно ремонтирующихся объектов – Городской музей Рамле. Мне кажется, что его приводят в порядок столько же, сколько прокладывался тель-авивской трамвай. Обещают, что музей откроют после Суккота и можно будет снова увидеть его редчайшую нумизматическую коллекцию.

К музею, расположенному в здании мандатного периода, примыкает Центр современного искусства Рамле, которым уже несколько лет очень успешно руководит все та же куратор Смадар Шефи, организующая здесь интересные необычные выставки. Нынешняя называется «Место, где пересекаются тропы» израило-итальянской художницы Элены Черетти-Штейн, живущей между Израилем и Миланом. Она получила степень бакалавра культурологии в Лондоне и степень магистра искусств в «Бецалеле».

«Место, где пересекаются тропы» – выставка о человеке и мире вокруг, о взаимовлиянии, о море и суше, цветах и животных. Это абстрактная живопись и витражи, объекты и отражения. Это та выставка, на которой возможны любые ассоциации. Может быть эта фреска на стене – распластанная карта мира или увеличенные бактерии под микроскопом, а блестящий пол – это вода или нефть. Культура всегда превосходит природу – ассоциации могут варьироваться от облаков до атомного гриба и даже до текстуры кожи дракона.

Фантазия тут работает так же бурно, как и в Арочном бассейне, но фантазия Елены Черетти-Штейн явно более продуктивна, чем наша. Ее работы могут быть и иллюстрацией научного эксперимента. Да и вся ее выставка – это изменение пространства, эксперимент на темы экологии, воды, новых источников энергии и экосистем. При этом сама Елена упоминает христианского святого Георгия, мусульманского святого Аль-Хадира и еврейского пророка Илию. Три фигуры отсутствуют в пространстве, но пейзаж, в котором они описаны в источниках, изображен в росписях на окнах центра, в, бабочках и ракушках, в живописи, часть деталей которой нарисованы природными пигментами – листья деревьев, цвет которых будут меняться на свету в течение выставки. «Место, где пересекаются тропы» – это и иммерсивная инсталляция, имитирующую дорожку внутри оазиса – тропу к фрескам и витражам.

Рядом с Центром современного искусства – рынок Рамле. Напомню, что город был основан в 716 году халифом Сулейманом, предполагавшим сделать его столицей Палестины вместо близлежащей Лидды. При нём были отстроены крепостные стены, рынок (тот самый, где сегодня продают знаменитые тунисские сэндвичи с тунцом) и большая мечеть. От построек того времени сохранился только 27-метровый минарет («Белая башня»), достроенный в XIII веке мамлюкским султаном Бейбарсом I.

Городу и рынку – тысяча с гаком лет, живут в городе выходцы из 60 стран и выходцы из 60 стран торгуют на рынке. В Рамле полно археологических и прочих аттракций, в нем бывал Ричард Львиное Сердце и ночевал Наполеон, а вот Герцль не ночевал, но тоже побывал. И в том же Рамле Давид Бен-Гурион и Цви Гринберг основали партию Поалей Цион.

Владельцы 150 киосков на рынке. возможно, скажут, что стигмы о Рамле разбиваются на рынке, но, на мой взгляд, это не так. Рынок как рынок, заброшенность, как заброшенность. Жарко, крикливо, грязно, замусорено. Хотя стоит пройти от центра города 10 минут, как появляются симпатичные кварталы с новым строительством.

Но напомню, что на сей раз речь идет не об истории , а о выставках. Вход на обе бесплатный и обе выставки – часть фестиваля на Суккот, который проводит муниципалитет Рамле, подробности о котором должны быть выложены вот на этом сайте http://www.goramla.com/, но когда я проверяла, их еще не было. Но все одно к одному: если так долго длится ремонт, то и сайт не скоро обновляется.

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Выставка Даниэля Ротбарта «Рамле.Антропоцен».

Арочный бассейн – Рамле ул. Ха-Шомер, 18,

Часы работы: воскресенье 08:00-16:00, пятница 09:00-14:00, суббота 09:00-16:00.

Выставка «Рамле.Антропоцен» продлится до 15 декабря 2023 года

Выставка «Место, где пересекаются тропы» Елены Черитте-Штейн

Центр современного искусства CACR – Рамле, улица Герцля, 112

Часы работы: воскресенье – четверг 09:00 – 15:00.

https://www.facebook.com/ramlaCACR/

Выставка «Место, где пересекаются тропы» Елены Черитте-Штейн продлится до 12 января 2024 года

Куратор: д-р Смадар Шефи

Вход в CACR бесплатный

Текст и фото – © Маша Хинич