fbpx
Выставки

«Разрывы и связи, и разрывы» – выставка в Центре современного искусства в Рамле CACR

By
Posted on
Anna Hayat and Slava Pirsky Dry Flowers 2022 Mixed media 73 x118 cm

Верхнее фото:Anna Hayat and Slava Pirsky. Dry Flowers. 2022. Mixed media. 73 x118 cm


Центр современного искусства, Рамле – CACR | Новые выставки: “Разрывы и связи, и разрывы” – Анна Хаят и Слава Пирский | “И дальше тишина” – Рути Хельбиц Коэн | Куратор: дрСмадарШеффи | Официальное открытие: пятница, 2 декабря 2022, в 12:00 | Встречи с художниками: Пятница, 30 декабря 2022 г., с 11:00 до 13:00. Пятница, 3 февраля 2023 г., с 11:00 до 13:00

2 декабря в Центре современного искусства CACR в Рамле открываются две новые выставки – Анна Хаят и Слава Пирский «Разрывы и связи, и разрывы» и Рути Хельбиц Коэн – «И дальше тишина». Куратор – д-р Смадар Шеффи.

Изысканные работы Анны Хаят и Славы Пирского созданы специально для выставки «Разрывы и связи, и разрывы». Большинство фотографий напечатаны на ткани. Некоторые разорваны и сшиты вручную, другие прошиты ниспадающими нитями. Швы в соединениях разорванных изображений, кажется, пульсируют от боли, как раненое тело.

Фотографии сняты на старые широкоформатные пленки Polaroid, производство которых прекратилось в 2007 году. Химикаты оставляют на отпечатках случайные следы, намекая на будущий распад изображения. Работы напоминают раннюю аналоговую фотографию, но все же при этом отличаются от нее.

Anna Hayat and Slava Pirsky Tree 2022 Mixed media 100x122 cm

Anna Hayat and Slava Pirsky. Tree. 2022. Mixed media. 100×122 cm

Впервые дуэт представляет работы с элементами шитья, вдохновленные Кинцуги — японским искусством реставрации разбитой глиняной посуды путем склеивания осколков лаком, смешанным с золотым порошком, подчеркивающим стыки и сохраняющим историю объекта. Использование шитья по фотографиям создают произведения, колеблющиеся между двух- и трехмерной плоскостью.

Художники внимательно следят за новостями о войне в Украине, поскольку боевые действия напрямую влияют на жизнь их друзей и родственников. Произведения с использованием объёмного шитья, вызывают ощущения сопереживания и травмы.

Anna Hayat and Slava Pirsky Death of Marat 2022 Mixed media 75 x100 cm

Anna Hayat and Slava Pirsky. Death of Marat. 2022. Mixed media. 75 x100 cm

Куратор, д-р Смадар Шеффи, пишет: «С началом совместной работы в 1999 году художественный язык дуэта развивался, ведя непрерывный диалог между фотографией и живописью. «Смерть Марата» — прямая отсылка к французскому неоклассическому художнику Жану-Луи Давиду «Смерть Марата»  (1793). На картине изображен Марат, один из лидеров Французской революции, убитый в ванне у себя дома. Давид наполнил картину христианской иконографией (особенно в ее сходстве с «Пьетой» Микеланджело (1499 г.) Ватикан). Хаят и Пирский расположили букет пионов горизонтально, как бы символизируя поражение в бою, с заплатами, швами и свисающими нитями, усиливающими меланхоличное чувство отчаяния, возникающее от образа».

Закрытие: 28 февраля 2023 г.

 Инсталляция, состоящая из трех работ на огромных полотнах ткани (каждая высотой около 6 м) является ядром выставки «И дальше тишина» Рути Хельбиц Коэн. Инсталляция создает капсулу пространства внутри пространства; эллиптические зеркала на полу одновременно отражают и произведения, и зрителя.

ואז יבוא השקט – תערוכה חדשה של רותי הלביץ כהן במרכז לאמנות עכשווית רמלה צילום רותי הלביץ כהן

Куратор доктор Смадар Шеффи пишет: «Работы Рути Хельбиц Коэн сосредоточены на вопросах женственности, гендера, равенства и культурном структурировании женских образов. Ее фигуры основаны на первобытных мифологиях и сказаниях — и на их воплощениях в искусстве и популярной культуре, таких как фильмы Уолта Диснея.

Напряженные произведения Хельбиц Коэн рассказывают истории, кошмары, сны и легенды, порой болезненно. Ее образы кажутся звуковыми, как будто декламируют стихи, кричат и бормочут, действуют как живые существа, ищущие свой путь в мире».

Впервые Хельбиц Коэн представляет постановочную фотографию: Томер Сапир, художник и друг, на фотографиях он закутан в бумажное платье и вставлен в песочные часы как часть инсталляции. Платье создано из нарисованных частей тела, нежное, и одновременно пугающее. Бумажное платье обволакивает Сапира, как кокон, обволакивает куколку, которая вот-вот станет бабочкой. Связью между мужским телом и бумагой платья Хельбиц Коэн поднимает вопросы пола и власти.

Так же, одновременно с выставкой в CACR, в The Open House в Рамле будет представлена новая работа Хельбиц Коэн – «Сияющая красота». Занавес из бумажных слез, созданный в процессе коллективной работы под руководством Хельбиц Коэн с женщинами из разных сообществ Рамле на воркшопах, организованных CACR совместно с The Open House. Участники написали свои мысли, вопросы и рассказы на этих слезах.

Взаимодействие Хельбиц Коэн с женским началом, его мифическими аспектами и различными выражениями затрагивает конкретные жизненные вопросы.

Закрытие: 28 февраля 2023 г.

Центр современного искусства, Рамле – CACR  |Директор: Рон Пелед / Основатель и главный куратор: доктор Смадар Шеффи 

Бульвар Герцль, 112, Рамле / Открыто вс-чт, с 9:30 до 15:30. / Вход бесплатный

 «Отражение», Дор Злеха Леви,  инсталляция  в Бассейне арок, открыт до 2 декабря 2022 г., с 8:00 до 14:00, улица Ха-Хагана, 12, Рамле (Вход платный) 

Дополнительная информация:

Ramle Tourism: www.goramla.com     https://www.instagram.com/cacr_ramla/ 

CACR:   https://www.facebook.com/ramlaCACR

При поддержке муниципалитета Рамле и Фонда Рамле 

Текст и фото – по материалам пресс-релиза

 

Related Items:, , , , , , , , , ,

Recommended for you

Click to comment

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Интернет-журнал об израильской культуре и культуре в Израиле. Что это? Одно и то же или разные явления? Это мы и выясняем, описываем и рассказываем почти что обо всем, что происходит в мире культуры и развлечений в Израиле. Почти - потому, что происходит всего так много, что за всем уследить невозможно. Но мы пытаемся. Присоединяйтесь.

Facebook

Вся ответственность за присланные материалы лежит на авторах – участниках блога и на пи-ар агентствах. Держатели блога не несут ответственность за содержание присланных материалов и за авторские права на тексты, фотографии и иллюстрации. Зарегистрированные на сайте пользователи, размещающие материалы от своего имени, несут полную ответственность за текстовые и изобразительные материалы – за их содержание и авторские права.
Блог не несет ответственности за содержание информации и действия зарегистрированных участников, которые могут нанести вред или ущерб третьим лицам.

To Top
www.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.comwww.adanahost.net - www.escortmersinli.com - www.usadana.com - www.mersinrehber.net - www.eskisehiryurdu.net - www.escortizmirescort.org - www.bursakiz.com - www.xizmitescort.com - www.tangomersin.com - www.escorteskisehirli.com