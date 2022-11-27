«Разрывы и связи, и разрывы» – выставка в Центре современного искусства в Рамле CACR

Верхнее фото:Anna Hayat and Slava Pirsky. Dry Flowers. 2022. Mixed media. 73 x118 cm



Центр современного искусства, Рамле – CACR | Новые выставки: “Разрывы и связи, и разрывы” – Анна Хаят и Слава Пирский | “И дальше тишина” – Рути Хельбиц Коэн | Куратор: д–рСмадарШеффи | Официальное открытие: пятница, 2 декабря 2022, в 12:00 | Встречи с художниками : Пятница, 30 декабря 2022 г., с 11:00 до 13:00. Пятница, 3 февраля 2023 г., с 11:00 до 13:00

2 декабря в Центре современного искусства CACR в Рамле открываются две новые выставки – Анна Хаят и Слава Пирский «Разрывы и связи, и разрывы» и Рути Хельбиц Коэн – «И дальше тишина». Куратор – д-р Смадар Шеффи.

Изысканные работы Анны Хаят и Славы Пирского созданы специально для выставки «Разрывы и связи, и разрывы». Большинство фотографий напечатаны на ткани. Некоторые разорваны и сшиты вручную, другие прошиты ниспадающими нитями. Швы в соединениях разорванных изображений, кажется, пульсируют от боли, как раненое тело.

Фотографии сняты на старые широкоформатные пленки Polaroid, производство которых прекратилось в 2007 году. Химикаты оставляют на отпечатках случайные следы, намекая на будущий распад изображения. Работы напоминают раннюю аналоговую фотографию, но все же при этом отличаются от нее.

Впервые дуэт представляет работы с элементами шитья, вдохновленные Кинцуги — японским искусством реставрации разбитой глиняной посуды путем склеивания осколков лаком, смешанным с золотым порошком, подчеркивающим стыки и сохраняющим историю объекта. Использование шитья по фотографиям создают произведения, колеблющиеся между двух- и трехмерной плоскостью.

Художники внимательно следят за новостями о войне в Украине, поскольку боевые действия напрямую влияют на жизнь их друзей и родственников. Произведения с использованием объёмного шитья, вызывают ощущения сопереживания и травмы.

Куратор, д-р Смадар Шеффи, пишет: «С началом совместной работы в 1999 году художественный язык дуэта развивался, ведя непрерывный диалог между фотографией и живописью. «Смерть Марата» — прямая отсылка к французскому неоклассическому художнику Жану-Луи Давиду «Смерть Марата» (1793). На картине изображен Марат, один из лидеров Французской революции, убитый в ванне у себя дома. Давид наполнил картину христианской иконографией (особенно в ее сходстве с «Пьетой» Микеланджело (1499 г.) Ватикан). Хаят и Пирский расположили букет пионов горизонтально, как бы символизируя поражение в бою, с заплатами, швами и свисающими нитями, усиливающими меланхоличное чувство отчаяния, возникающее от образа».

Закрытие: 28 февраля 2023 г.

Инсталляция, состоящая из трех работ на огромных полотнах ткани (каждая высотой около 6 м) является ядром выставки «И дальше тишина» Рути Хельбиц Коэн. Инсталляция создает капсулу пространства внутри пространства; эллиптические зеркала на полу одновременно отражают и произведения, и зрителя.

Куратор доктор Смадар Шеффи пишет: «Работы Рути Хельбиц Коэн сосредоточены на вопросах женственности, гендера, равенства и культурном структурировании женских образов. Ее фигуры основаны на первобытных мифологиях и сказаниях — и на их воплощениях в искусстве и популярной культуре, таких как фильмы Уолта Диснея.

Напряженные произведения Хельбиц Коэн рассказывают истории, кошмары, сны и легенды, порой болезненно. Ее образы кажутся звуковыми, как будто декламируют стихи, кричат и бормочут, действуют как живые существа, ищущие свой путь в мире».

Впервые Хельбиц Коэн представляет постановочную фотографию: Томер Сапир, художник и друг, на фотографиях он закутан в бумажное платье и вставлен в песочные часы как часть инсталляции. Платье создано из нарисованных частей тела, нежное, и одновременно пугающее. Бумажное платье обволакивает Сапира, как кокон, обволакивает куколку, которая вот-вот станет бабочкой. Связью между мужским телом и бумагой платья Хельбиц Коэн поднимает вопросы пола и власти.

Так же, одновременно с выставкой в CACR, в The Open House в Рамле будет представлена новая работа Хельбиц Коэн – «Сияющая красота». Занавес из бумажных слез, созданный в процессе коллективной работы под руководством Хельбиц Коэн с женщинами из разных сообществ Рамле на воркшопах, организованных CACR совместно с The Open House. Участники написали свои мысли, вопросы и рассказы на этих слезах.

Взаимодействие Хельбиц Коэн с женским началом, его мифическими аспектами и различными выражениями затрагивает конкретные жизненные вопросы.

Закрытие: 28 февраля 2023 г.

Центр современного искусства, Рамле – CACR |Директор: Рон Пелед / Основатель и главный куратор: доктор Смадар Шеффи

Бульвар Герцль, 112, Рамле / Открыто вс-чт, с 9:30 до 15:30. / Вход бесплатный

«Отражение», Дор Злеха Леви, инсталляция в Бассейне арок, открыт до 2 декабря 2022 г., с 8:00 до 14:00, улица Ха-Хагана, 12, Рамле (Вход платный)

Дополнительная информация:

Ramle Tourism: www.goramla.com https://www.instagram.com/cacr_ramla/

CACR: https://www.facebook.com/ramlaCACR

При поддержке муниципалитета Рамле и Фонда Рамле

Текст и фото – по материалам пресс-релиза