«Евгений Онегин» – такой, каким вы его еще не видели и не слышали: Пушкин, Чайковский и современный театр

Верхнее фото: Дан Эттингер. Photo William Katz

На одной сцене в конце ноября возникнет уникальная встреча миров театра, оперы и классической музыки: актеры театра «Гешер» и оперные певцы соединят роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин» с фрагментами одноименной оперы Чайковского, созданной по этому же произведению, а также с элементами сценической адаптации «Онегин. Комментарии» Алвиса Херманиса и Рои Хена, представленной в театре «Гешер».

В основе этого проекта лежит концепция маэстро Дана Эттингера. Один из самых востребованных дирижеров своего поколения, Эттингер известен своим глубоким пониманием оперного репертуара, что подтверждается его длительной карьерой, включающей посты музыкального руководителя Филармонического оркестра Штутгарта, Израильского симфонического оркестра Ришон-ле-Циона и Израильской Оперы. Его опыт в качестве дирижера на сценах Венской Государственной Оперы, Метрополитен-Оперы и Ковент-Гарден придает его интерпретациям не только техническое совершенство, но и редкую драматическую глубину. Дан Эттингер сам неоднократно дирижировал постановками оперы «Евгений Онегин» на сцене Израильской Оперы. В частности, он руководил возобновлениями постановки Жан-Клода Оврэ в 2003, 2008 и 2021 годах. Его глубокая связь с этим делает его идеальным руководителем данного уникального гала-концерта.

«Я хочу объединить театр и оперу в единое гармоничное произведение. При встрече голосов певцов, присутствия актёров и звучания оркестра рождается пространство, в котором границы растворяются, и искусство говорит единым, чистым и торжественным голосом», — отмечает маэстро. Это единство позволяет «Евгению Онегину» раскрыться во всей своей величественной полноте, где Пушкин и Чайковский встречаются в одном творении.

Опера Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин» давно признана шедевром, который, по замыслу композитора, является не просто оперной постановкой, а «лирическими сценами». Чайковский сместил акцент с внешних событий на внутренние, психологические переживания героев, создав одну из самых тонких и пронзительных музыкальных драм в истории. Музыкальный материал, который прозвучит на гала-концерте, позволит публике вновь пережить судьбы Татьяны, Онегина и Ленского через богатейший язык симфонического оркестра и оперных голосов.

Концерт получает современное, захватывающее прочтение благодаря интеграции элементов спектакля «Онегин. Комментарии». Постановка латвийского режиссера Алвиса Херманиса, известного своими неординарными и глубокими работами, фокусируется не столько на хрестоматийном сюжете, сколько на историческом контексте эпохи, быте и обычаях русского дворянства XIX века, используя как ключ к пониманию текста знаменитый комментарий Юрия Лотмана. Такой подход, наполненный иронией и балансированием между прозой и поэзией, литературой и театром, соединяет сценические, театральные и музыкальные элементы в единую художественную речь, созвучную духу сегодняшнего времени и зрителю нашего века.

Участники:

Дирижёр – Дан Эттингер

Режиссер – Регина Александровская

Ведущие актёры театра «Гешер» (Идо Моссери, Шломи Бартонов, Нета Рот, Генри Давид, Наама Манор)

Оперные солисты – Алла Василевицкая, Рахель Френкель, Алексей Долгов, Йонуц Паску)

Постановка будет сопровождаться субтитрами на русском и иврите и длится около двух с половиной часов, включая антракт.

Среда, 26.11.25, 20:00 – театр «Гешер», Тель-Авив

Воскресенье, 30.11.25, 20:00 — Культурный центр имени Меира Ницана, Ришон-ле-Цион

Билеты – https://shorturl.at/46Qrz

Сайт Симфонического оркестра Ришон ле-Циона https://www.isorl.co.il/

Текст подготовила Маша Хинич

Фото: William Katz

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting