Истории Джуди Чикаго – крестной матери феминистского искусства

Заглавная иллюстрация: Birth Trinity 1983 © Judy Chicago Artists Rights Society ARS , New York

Я оказалась в Нью-Йорке. На временном пребывании за океаном настояли родственники, так им спокойнее. Спасибо за неравнодушие. Неравнодушие и забота сейчас особо ценны, особенно на фоне грязного серого, стылого, надкусанного большого Яблока, где в еврейских кварталах Бруклина и Ист-Сайда на Манхеттене – плакаты, флаги, объявления, участие, выступления, спонтанность, поддержка, патрулирование? Ничего! Демонстрации, молитвы, встречи и лозунги только в заранее обговоренных местах и не надолго. В университетах – наэлектризованная тишина, тихий «бойкот» лекций, walkout– когда в середине лекции пропалестинские студенты (и среди них есть евреи– не сомневайтесь) – встают и выходят из аудитории. В метро заметно больше, чем в прошлый приезд, молодежи, обмотанной вместо шарфов куфиями–«арафатками». Тонкий лёд, который может расколоться страшными черными трещинами в одно мгновение. Попытки объяснить и рассказать: приятели-евреи слушают участливо, но признаются, что представить происходящее не могут, хотя читают и видят новости израильских каналов; приятели – не евреи сочувствуют, но нетерпеливо. У всех свои заботы, через месяц война становится рутиной, хватает своих проблем, к примеру волны беженцев из Гватемалы, а слушать про сожженные тела так тяжело. Тяжело и для дам из JCC (JCC – крупнейшая еврейская организация в США), с которыми я столкнулась в New Museum в Нижнем Манхеттене.

Дамы – все подтянутые, все в черном джерси, громко-говорливые, различимые только по цвету оправы очков – пришли стайкой на экскурсию по выставке Judy Chicago «Herstory». «Herstory» – одним словом, чтобы было понятно, что история вообще и личная история давно сплетены, а как иначе когда фамилия Коэн меняется на Чикаго?

«Herstory» занимает 4 этажа музея – отличная выставка. Вернувшись, я прочитала несколько рецензий на «Herstory» – в Financial Times, в The New York Times, Art Newspaper и т.д. Только в одной рецензии упоминалось, что Джуди Чикаго родилась в еврейской семье (ее отец – профсоюзный активист– происходил из семьи раввинов, потомков виленского гаона). Впрочем, почему Джуди Коэн, позже Геровиц, позже Хемрол, стала Джуди Чикаго можно прочитать в энциклопедии. Мне очень нравится тот факт, что в какой-то момент Джуди, после получения степени магистра искусств в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, поступила в автошколу- единственная женщина в классе из 250 мужчин, она задумала серию рисунков на капотах и ей надо было научиться красить автомобили, распылять краску на металле. Нравится и то, что она всегда отказывалась от ярлыков для своего искусства – «женское», «еврейское» – но от себя не убежать, потому ее искусство – женское и еврейское, и самые сильные разделы выставки – женский и еврейский, «Рождение» и «Холокост» – проект, над которым Джуди работала восемь лет вместе с своим третьим мужем фотографом Дональдом Вудманом – евреем, как и первые два мужа. После окончания работы над этим проектом у Чикаго началась депрессия, и она уехала в Мексику. Рисунки, сделанные в этот период, выставлены в отдельном зале, спрятаны – так они тяжелы.

Чикаго использовала тему Холокоста как призму, через которую можно было исследовать жертвенность, угнетение, несправедливость и жестокость. Чикаго и Вудман смотрели документальный фильм «Шоа» Клода Ланцмана, включающий интервью с людьми, пережившими Холокост в концлагерях; изучали фотоархивы и письменные свидетельства о Холокосте. Они провели несколько месяцев в Европе, ездили по лагерям, посетили Израиль. Чикаго затронула в этой работе и другие темы – геноцид индейцев, войну во Вьетнаме, стремясь связать современные проблемы с моральной дилеммой, стоящей за Холокостом. Этот аспект вызвал разногласия в еврейской общине из-за сравнения Холокоста с другими историческими катастрофами. Проект «Холокост: от тьмы к свету» – это 16 работ, выполненных в различных материалах, включая гобелены, витражи, изделия из металла, дерева, фотографии, живопись и вышивку. Последний фрагмент: еврейская пара зажигает субботние свечи. Впервые проект «Холокост: из тьмы к свету» был полностью представлен в октябре 1993 года в Spertus Museum в Чикаго. Большая часть работ этого проекта хранится в Центре Холокоста в Питтсбурге в штате Пенсильвания.

Это настолько тяжелая экспозиция, что я не смогла ее сфотографировать. Тетушки из JCC прошелестели мимо – зачем огорчаться? Что-что, но сама Джуди Чикаго никогда не была равнодушной. И никогда не оставляет равнодушными.

Смотреть на ее работы не всегда комфортно – в них много сарказма, «феминистических» излишеств, экстравагантности, революционности, пиротехники, ярких цветов, напористости, сексуальности, эмоциональности, даже грубости. В них много всего – от духа коллективизма до биоморфных мотивов. Джуди Чикаго потребовались десятилетия, чтобы завоевать уважение со стороны чванливого истеблишмента, который она подвергала критике всю жизнь, разрабатывая альтернативную культурную парадигму, ориентированную на женщин.

Будучи общественной персоной, Джуди отвергала ограничения женственности. Она носила коротко остриженные волосы, большие ботинки и курила сигары. Вместо того, чтобы стоять в стороне и наслаждаться женским телом на расстоянии, как это делали мужчины с незапамятных времен, ее больше интересовало, каково жить в таком теле, и как выразить реалии женского бытия. Чикаго привлекали неудобные темы, она умела и умеет шокировать, быть яростно откровенной. Она участвовала во всех крупных художественных течениях, начиная с 1960-х годов: минимализм, лэнд-арт, концептуальное искусство и перформанс-арт, экологическая справедливость. Джуди Чикаго себя не ограничивает: она художница, активистка, искусствовед, организатор. Она – динамо-машина высотой 5 футов 1 дюймов. Она построила мир искусства – маргинальный и театральный, который позволил ей самой, ее работам, а также работам ее сверстниц и предшественниц существовать и быть видимым.



Своей «Herstory» – первой обзорной музейной выставкой в Нью-Йорке, великая (не будем преуменьшать) 84-летняя Джуди Чикаго подводит итоги шести десятилетий творчества – в здании музея, спроектированном женщиной, в музее, которым долгое время управляла женщина. Herstory охватывает шестидесятилетнюю карьеру Джуди Чикаго – всю широту вклада художницы в живопись, скульптуру, инсталляцию, рисунок, текстиль, фотографию, витражи, рукоделие и гравюру. И поэтому (и не только поэтому) целый этаж отдан под экспозицию под названием «Город женщин», над которым развеваются гобелены (монументальные шпалеры из ее серии «Божественная женщина» 2022 года, созданной для парижского показа мод Dior), на самом большом из которых вышито «Что было бы, если б миром управляли женщины?». Однозначно – было бы лучше…

«Город женщин» – это тексты, гобелены, картины, скульптуры, фотографии, коллажи, манифесты, видео 80 художниц, отобранных самой Джуди: Симона де Бовуар, Хильдегарда Бингенская, Артемизия Джентилески, Фрида Кало, Хильма аф Клинт, Вирджиния Вульф, Джорджия О’Киф, Гертруда Стайн, Эмили Дикинсон, Марта Грэм, Эмма Голдман и многие другие, «приглашенные» на эту вечеринку.

«Herstory» прослеживает творчество Чикаго от экспериментов в сфере минимализма 1960-х годов и ее революционного феминистского искусства 1970-х годов до серий 1980-х и 1990-х годов. И, безусловно, «Herstory» демонстрирует огромное влияние Чикаго на американское искусство и историю культуры – не патриархальную историю искусства, а History Джуди Чикаго, которую многие знают по ее «Званому ужину» (1974–1979) – инсталляции, прославляющей забытые исторические достижения женщин. Концепция «Города женщин» взята из «Книги о Граде женском» Кристины де Пизан, первой женщины в Европе, которая зарабатывала себе на жизнь писательством еще на рубеже 14-го и 15-го веков. Кристина де Пизан придумала мифологический город, населенный 500 женщинами – значительными фигурами ее времени.

Чикаго – единственная живущая художница среди представленных имен в ее «Городе женщин». По ее словам: «Современное искусство еще не выдержало испытания временем. Кроме меня…»

«Если есть Джуди, есть и женская история. Если есть Джуди, есть и другие женщины», – так говорит художественный руководитель New Museum Массимилиано Джиони, который курировал выставку вместе с Гэри Кэррион-Мурайари, Марго Нортон и Мэдлин Вайсбург.

«Город женщин» – свидетельство того, что корни феминизма уходят гораздо глубже в прошлое, чем принято считать, и что существует неизвестная культурная история, написанная женщинами. А вся прекрасная выставка «Herstory» – о том по словам ДжудиЧикаго, что функция красоты в искусстве – помочь взглянуть на аспекты реальности, противостоять которым было бы слишком болезненно, если бы они не были так представлены.

Judy Chicago: Herstory | New Museum

https://www.newmuseum.org/exhibitions/view/judy-chicago-herstory

Текст – © Маша Хинич