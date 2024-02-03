HER-STORY – Клара Шуман, Эмили Майер, Гражина Бацевич

Произведения трех женщин – композиторов-романтиков в новой программе Израильского Камерного Оркестра

Израильский Камерный Оркестр | Дирижер: Йонатан Шпандорф | Солистка: Дорель Голан – фортепиано

7-8 февраля, среда-четверг, Тель-Авивский музей искусства, зал «Реканатти», 20:00

В программе:

Гражина Бацевич (1909 – 1969). Концерт для струнного оркестра.

Клара Вик-Шуман(1819 – 1896). Концерт для фортепиано с оркестром ля минор (опус 7)

Эмилия Майер (1812 – 1883). Симфония № 1 до минор

Необычный концерт пройдет уже на этой неделе в Тель-Авивском музее искусств. На сей раз Израильский Камерный Оркестр предлагает чисто «женскую» программу, названую «Ее история» – «Her-Story».

Her-Story – это не просто красивое название, а термин Herstory, появившийся в 1950-е годы в нарративах феминисткой критики традиционной историографии, ставившей мужчин и их творчество в центр тех или иных событий мира музыки (речь все-таки идет о музыке и о композиторах), в то время как женский взгляд на музыку и работы композиторов- женщин не принимались во внимание. Женское творчество вызывало в мужском обществе чувство угрозы мужскому владычеству. И так было во всех сферах – не только в музыке, но и в науке и в медицине. Сильных женщин недолюбливали. Но времена поменялись, и программа ближайшего концерта Израильского Камерного Оркестра посвящена творчеству женщин-музыкантов – трех композиторов и одной исполнительницы.

Когда мы говорим о польской музыке, в первую очередь на ум приходит Шопен. Однако в истории сохранилось гораздо больше имен. Польская композитор и скрипачка Гражина Бацевич, первая польская женщина-композитор, получившая международное признание, считается одним из самых выдающихся композиторов середины 20 века.

Гражина Бацевич – выдающаяся представительница польской культуры. Будучи разносторонне одаренной личностью, она проявила себя и как композитор, и как исполнитель, и как литератор. Родина Гражины Бацевич – Лодзь, мать её была полькой, отец – композитор Винцас Бацевичус – литовцем, все дети этой семьи связали свою жизнь с искусством.

Бацевич училась в 1932-1933 гг. в Национальной Парижской школе музыки (École Normale de Musique) композиторскому искусству – у Нади Буланже и скрипке – у Андре Туре. Ненадолго она вернулась в Польшу, в Лодзь, после чего в 1934-м вновь уехала в Париж, чтобы обучаться у венгерского скрипача Карла Флеша. Неудивительно, что во многих из ее композиций главное место уделено скрипке. Она была автором семи скрипичных концертов, двух виолончельных и одного альтового. Ей также принадлежат семь струнных квартетов, пять сонат для скрипки и фортепиано, а также две сонаты для скрипки соло. Некоторые из этих композиций, наряду с прочими камерными и симфоническими произведениями, до сих пор конкурируют на концертных площадках с «мужскими» сочинениями.

В программе «Her-Story» прозвучит Концерт для струнного оркестра Гражины Бацевич – ее самая ценимая, исполняемая и самая популярная работа. Концерт был создан под влиянием французского неоклассицизма, сочетая в себе традиционные формальные элементы с современной гармонией.

За этот концерт, написанный в 1948 году, премьера которого состоялась в 1950 году на собрании Союза польских композиторов в исполнении Симфонического оркестра Польского радио, Бацевич была удостоена Государственной премии Польши.

Клара Шуман – немецкая пианистка, композитор и педагог, одна из самых выдающихся пианисток эпохи романтизма, влиятельный педагог и композитор. Жена гения и мать восьмерых детей, Клара Шуман сумела войти в плеяду женщин, оставивших яркий след в истории музыки. Став с 1840 года женой и первая исполнительницей сочинений Роберта Шумана, Клара Вик-Шуман также была первой исполнительницей сочинений Иоганнеса Брамса. Клара Шуман, ставшая одной из центральных фигур в музыкальной жизни Европы XIX века и сделавшая блестящую карьеру пианистки, была вундеркиндом. Уже в 11 лет она совершала концертные поездки по Европе и сочиняла пьесы для своих сольных концертов. Еще до того, как ей исполнилось 14 лет, она начала сочинять фортепианный концерт и за несколько месяцев закончила это концертное произведение. В феврале 1834 года ее будущий муж Роберт Шуман пересмотрел оркестровку. Полностью это виртуозное и глубоко лиричное произведение она впервые исполнила за несколько дней до своего 16-летия с оркестром Гвандхауса из Лейпцига под управлением Феликса Мендельсона.

Жизнь этой женщины- явление вмире музыки, но будучи в тени своего мужа, одного из величайших композиторов XIX века, она говорила так: «Однажды я поверила, что у меня есть талант к творчеству, но мне пришлось расстаться с этой идеей. Женщина не должна желать быть композитором – у женщин никогда не было такой возможности. Можно ли было ожидать, что я стану одной единственной, той самой?».

Немецкий композитор-романтик Эмили Майер начала свою музыкальную карьеру в относительно позднем возрасте, однако достигла впечатляющих музыкальных достижений и была оценена по достоинству. В 1847 году, к выпускному диплому, она сочинила свою первую симфонию. Ее произведения исполнялись в оркестрах по всей Европе – явление необычное для женщины того времени. В 1841 году, в возрасте 29 лет, Майер поехала в Щецин (ныне Польша, а до 1945 года а – Штеттин в Германии), чтобы учиться у композитора Карла Леве. Чтобы закончить у него обучение, в 1847 году она написала свои первые две симфонии, исполненные в Штеттине и имевшие большой успех. Позже Майер переехала в Берлин, где стала была заместителем директора Оперной академии. Необычно для ее времени было то, что она видела себя в первую очередь композитором, а не автором-пианисткой. Но опубликована была только её 4-я симфония, да и то как отрывок для фортепиано в 4 руки, а после смерти её произведения были забыты. Лишь недавно некоторые из ее произведений были исполнены и записаны.

Современники называли Эмили Майер «Бетховеном в женском обличии» – и с этим нельзя не согласиться. Майер написала 8 симфоний, 15 концертных увертюр, множество камерной и вокальной музыки – немалое количество крупных сочинений, исполнявшихся публично. Для середины XIX века это был настоящий прорыв: женщины-композиторы тогда преимущественно музицировали за клавикордом. Майер творила в эпоху, когда еще живы были Бетховен, Шуберт, Шуман, Шопен и другие классики-романтики. Но о них мы знаем почти все, а об Эмили Майер – ничего. Неслучайно открытие ее имени произошло именно сегодня, когда о феминизме и равенстве гендеров в любой профессии говорят едва ли не каждый день, а возрождение почти забытых сочинений стало одной из главных задач любого европейского оркестра.

Дорель Голан, одна из заметных молодых пианисток страны, хорошо известна любителям классической музыки, как в Израиле, так и за рубежом. Голан – желанная исполнительница в самых престижных концертных залах и на известных музыкальных фестивалях мира. После серии побед на престижных международных конкурсах Дорель Голан выступала в США, Южной Америке, Канаде, Ирландии, Болгарии, Литве, Хорватии, Сербии, Словении, Китае, Гонконге, Южной Африке – более чем в 40 странах мира. Сольные концерты Дорель и ее выступления с оркестрами были записаны и неоднократно транслировались в Израиле и в других стран.

Дорель Голан закончила с отличием музыкальное отделение Бухмана-Меты Тель-Авивского университета, где обучалась под руководством профессора Арье Варди. Имеет степень магистра. Ее преподавателями также были известные пианисты и музыкальные педагоги Даниэль Гортлер и Вадим Монастырский, у которого Дорель начала учиться в возрасте 10 лет. Концертировать по миру Дорель Голан начала с 17 лет.

Родившийся в Израиле дирижер Йонатан Шпандорф дирижировал Израильской Камератой, Хайфским Симфоническим оркестром, Израильским Камерным Оркестром, оркестром «Симфонет Раанана», Симфоническим оркестром Менди Родана и Джульярдским оркестром. В 2011–2013 годах Йонатан Шпандорф был главным дирижером Камерного оркестра «Молодой маэстро» и j студенческого оркестра в Университете Фордхэм в Нью-Йорке в 2015–2016 годах. Он окончил Джульярдскую школу и Иерусалимскую музыкальную академию, преподавал теорию музыки в Джульярдском и Индианском университетах. Получил степень бакалавра Музыкальной академии в Иерусалиме, степень магистра Джульярда в Нью-Йорке и докторскую степень Университета Индианы, где он с помощью технических средств изучил связь между романтической музыкой и музыкой Арнольда Шенберга и написал оригинальную оркестровку произведений Шенберга. Помимо своей профессии музыканта, он является разработчиком программного обеспечения в компании Quilt в Израиле.

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Израильский Камерный Оркестр

Her-Story

Дирижер – Йонатан Шпандорф | Солистка: Дорель Голан – фортепиано

Тель-Авивский музей искусств, 7- 8 02.2024, среда – четверг, 20:00.

7-8 февраля, среда-четверг, Тель-Авивский музей искусства, зал «Реканатти», 20:00

В программе:

Гражина Бацевич (1909 – 1969). Концерт для струнного оркестра.

Клара Вик-Шуман(1819 – 1896). Концерт для фортепиано с оркестром ля минор (опус 7)

Эмилия Майер (1812 – 1883). Симфония № 1 до минор

Видео – https://www.youtube.com/watch?v=S1bpl2Kibew

Билеты: https://www.ico.co.il/show/2046 или по телефону 03-5188845

Код скидки 9965 (120 шекелей вместо 195 шек.)

Photo: © Wojfgang Braun, Michael Pavia