Израиль победил Исландию на ЧМ-2023 по хоккею и сохранил место в группе

Сборная Израиля одержала волевую победу над Исландией в заключительном матче чемпионата мира в Мадриде – 7:3 (1:1, 4:2, 2:0) и сохранила прописку в II дивизионе группе А.

Поединок получился напряженным и результативным. Счет уже на третьей минуте открыл Давид Левин, выступающий за британский «Ноттингем Пантерз». Партнеру ассистировали Илья Спектор и Авив Милнер.

В середине периода Андри Микаэлссон восстановил равенство – 1:1. А в дебюте второй двадцатиминутки исландцы смогли выйти вперед, реализовав большинство после точного броска Гуннара Арамсона. Но спустя меньше двух минут Рой Ахаранович с передачи Спектора сделал счет 2:2.

На 31-й минуте Левин закрепил успех израильской сборной, оформив дубль. Однако Исландия проявила характер и вскоре смогла зажечь на табло 3:3 после гола Хейдара Йоханнссона.

В концовке периода израильтяне склонили чашу весов в свою пользу. Причем сделали они это в меньшинстве. Сначала Милнер с передачи все того же Левина снова вывел свою команду вперед, а затем уже в равных составах №9 после ассистов Левина и Михаила Кожевникова довел преимущество Израиля до двух шайб (5:3).

В третьем игровом отрезке исландцы оказали сопротивление, но Нир Тихон смог оставить свои ворота в неприкосновенности. А израильская сборная забила еще два гола. После передачи Давида Левина Милнер оформил хет-трик, а на последней минуте матча с передач Левина и Евгения Кожевникова точку поставил Спектор – 7:3 уверенная победа сборной Израиля.

Давид Левин набрал в этой игре 6 (2+4) очков. Авив Милнер – 4 (3+1), Илья Спектор 3 (1+2).

Стоит отметить, что израильтяне нанесли меньше бросков в створ ворот, чем соперник – 30 против 41, но благодаря мастерству тройки нападения Левин-Милнер-Спектор и надежной игре голкипера Нира Тихона, который отразил 38 бросков (против 23 у оппонента), наша команда смогла добиться этой важной победы.

По итогам турнира Давид Левин с 9 (2+7) очками стал одной из трех звезд чемпионата. Лучший бомбардир нашей сборной Авив Милнер поделил по набранным очкам 4 место – 8 (5+3), а Илья Спектор вошел в топ-10 с 7 (3+4) баллами.

Сборная Израиля заняла 5 место в группе, обойдя Исландию. Первой строки и повышения в классе добились испанцы. Грузия стала второй, стартовую тройку замкнула Хорватия, на четвертой позиции оказались австралийские хоккеисты.

Евгений Кожевников, в активе которого ассистентский балл в поединке против Исландии, в середине марта привел в качестве главного тренера израильскую молодежку (U18) к золоту в III дивизионе группе А. Символично, что в решающем матче Израиль обыграл именно Исландию (5:1).

Многие из игроков основной сборной готовились к чемпионату мира в Испании на израильской OneIce Arena. В частности, сильнейшие хоккеисты команды – Авив Милнер и Илья Спектор, которые также успешно тренируют хоккеистов разных возрастов в академии арены. А Давид Левин ежегодно проходит на базе комплекса в мошаве Тнувот летнюю предсезонную подготовку.

OneIce Arena – это самая большая и современная ледовая арена Израиля, построенная три года назад. На ней тренируются хоккеисты сборной страны разных возрастов.

В конце марта на льду комплекса прошел первый в истории Израиля чемпионат мира по хоккею. На лед, кроме хозяев, вышли команды Сербии и Боснии и Герцеговины, чтобы побороться в III дивизионе группе В. Именно в родных стенах израильтянки одержали свою первую в истории победу, переиграв боснийских хоккеисток (4:1).

На двух ледовых площадках OneIce Arena тренируются хоккейная школа и академия фигурного катания, а по выходным и в праздники проходит массовое катание. Для отдыхающих есть прокат коньков, магазин спортивного оборудования для хоккея и фигурного катания, итальянское кафе с панорамными окнами на лед.

Дополнительная информация на сайте проекта – https://www.oneice.co.il/

Фото: Сергей Бело

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