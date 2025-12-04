Израильский балет представляет: «Щелкунчик» на музыку Чайковского

Заглавное фото – © Maya Neeman

Накануне зимних праздников Ханука и Новый год Израильский балет представляет самую новогоднюю и самую праздничную постановку – «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Это обновленная адаптация мирового шедевра по мотивам сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».

Спектакли будут проходить в Дни Хануки 2025 года, с 14 по 22 декабря по всей стране, а также в январе и в феврале 2026 года.

Есть истории, сюжеты которых становятся вечными… Истории, пересказ которых в любом виде – беспроигрышен. Сказки, которые известны многим поколениям и любимы читателями и зрителями всех возрастов. И что же это за истории? В первую очередь, «Щелкунчик», ставившийся на различных сценах мира и во всех жанрах тысячи и тысячи раз.

По задумке Гофмана, в этом произведении скрыт глубокий философский замысел, эта история полна мистики. Гофман пытался поднять сложные вопросы о и внутренних переживаниях, о познании личности. Он облек эти размышления в трепетную и нежную историю о заколдованном принце, превращенном в безобразную игрушку, о девочке, которая сумела разглядеть в Щелкунчике доброту и мужественность. В «Щелкунчике» Израильского балета ярко проявляется и драматургия танца, актерская игра, и потому история Клары, Щелкунчика и странной игрушки – щипцов для колки орехов в форме солдатика, которого подарил Кларе ее крестный, сказочник Дроссельмейер, становится еще привлекательней и интересней.

Этот балет, с годами обретший покров «детскости» и некое ощущение семейного утренника, на деле куда глубже и содержательнее. Недаром музыку Чайковского к «Щелкунчику» называют многогранной, уникальной «балетной симфонией». Кто только не писал музыку на сюжет «Щелкунчика» – от Дюка Эллингтона до Александра Градского и Марка Морриса – десятки композиторов и большинство из них вдохновлялись музыкой Чайковского.

Первая постановка «Щелкунчика» Чайковского прошла 18 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Литературной основой для создания балета стала сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» («Nußknacker und Mausekönig»), впервые опубликованная в 1816 году в Берлине. Сюжет ее всем известен, но не все знают, что на французский эту сказку перевел в 1838 году литератор Эмиль Лабедолльер. Этот перевод попался на глаза самому Александру Дюма-отцу. Трудно сказать, чем его привлекала эта история, но, как бы то ни было, в 1844 году он написал свою версию сказки на тот же сюжет. Именно его литературный вариант, с весьма большими отступлениями от первоначальной сказки Гофмана, и нашел директор императорских театров в Санкт-Петербурге Иван Александрович Всеволжский и задумал создать балет по сказке «Щелкунчик и мышиный король». В его планы входило поставить огромное сценическое действо, целую музыкальную феерию, куда входил бы не только балет, но и опера. В качестве основы для оперы была выбрана одноактная драма в стихах датского писателя Г. Герца «Дочь короля Рене». В качестве композитора был приглашен Петр Ильич Чайковский. Либретто к балету и всю программу совместной постановки программы, включавшей и балет, и оперу, создавал главный балетмейстер Петербургской императорской труппы Мариус Петипа. Он и должен был ставить хореографию балета, но заболел – и хореографом нового балета срочно был назначен Лев Иванович Иванов. А к работе над текстом для оперы (ставшей позже «Иолантой») сразу приступил брат композитора Модест Ильич Чайковский.

Однако если музыка к опере сочинялась у Петра Ильича Чайковского довольно быстро, то с балетом появились сложности: не сразу было найдено музыкальное видение гофманской сказки, хотя композитор целиком основывался на либретто Петипа. Но в итоге, когда нужный музыкальный аспект был найден, и музыка появилась, это была определенная своеобразная победа – партитура оказалась намного богаче и сложнее традиционных произведений для балета.

Работа композитора вынужденно прервалась весной 1891 года, когда Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла. Даже на пароходе он сочинял, но, понимая, что к назначенному дирекцией сроку не успеет, еще из Парижа отправил Всеволожскому письмо с просьбой перенести премьеры «Иоланты» и «Щелкунчика» на следующий сезон. Только по возвращении из поездки работа пошла активнее. В течение января и февраля 1892 года Чайковский закончил и оркестровал балет. В марте в одном из симфонических концертов Русского музыкального общества была исполнена сюита из музыки к балету под управлением самого композитора. Успех был оглушающим: из шести номеров пять по требованию публики были повторены. С тех пор успех «Щелкунчику» сопутствует всегда – во всех редакциях и во всех постановках. Успех этому балету сопутствовал и в Израиле, и надеемся, что удача не изменит Щелкунчику и в ближайшие ханукальные каникулы.

****

Израильский балет. «Щелкунчик»

Адаптация хореографии Льва Иванова: Клэр Бейлис-Нагер, Юлия Левин

Музыка: Петр Ильич Чайковский

Декорации: Мирьям Горецки

Освещение: Ави Йона Буэно (Бамби), Ури Мораг

Костюмы: Валентина Стац, Елена Гоникштейн

Продолжительность спектакля: 2 часа (включая антракт)

Спектакли пройдут с 14 по 22 декабря 2025 года в следующих городах:

Иерусалим – 14.12, воскресенье, 17:00, зал «Шеровер» – «Театрон Иерушалаим»

Тель-Авив – 16.12, вторник, 11:00, 14:00, 17:00, , Тель-Авивский университет, зал «Смоларш»

Тель-Авив – 17.12, среда, 11:00, 14:00, Тель-Авивский университет, зал «Смоларш»

Хайфа – 18.12, четверг, 11:00, 14:00, «Аудиториум»

Герцлия – 19.12, пятница, 11:00, 14:00, Центр сценических искусств

Герцлия – 20.12, суббота, 17:00, Центр сценических искусств

Кфар-Саба – 21.12, воскресенье, 11:00, 14:00, Гехал ха-Тарбут

Петах-Тиква – 22.12, понедельник, 11:00, 14:00, Гехал ха-Тарбут

Билеты: https://best.kassa.co.il/announce/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA

Фото – © Maya Neeman, Oren Cohen

Текст: Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting