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Балет

Израильский балет представляет: «Дон-Кихот» Людвига Минкуса

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Один из лучших классических балетов в исполнении танцоров труппы Израильского балета. Единственное летнее представление «Дон Кихота» в Израиле – 11 июля 2023 года.  На сцене – иллюзии и реальность.

«Дон Кихот» – яркий, красочный, эмоциональный балет, полный блестящих хореографических решений и жизнерадостности, воплощенной в динамичных, зажигательных танцах. Далеко не каждая балетная труппа может похвастаться «Дон Кихотом» в своей афише. Живописные декорации и яркие костюмы создают на сцене неповторимый национальный колорит, атмосферу и настроение знойного испанского юга. Сложный в постановке и хореографии, балет насыщен сольными партиями, сочетающими отточенную виртуозную технику и выразительную актерскую игру.

@Roy Shaltiel

«Дон Кихот» – классика балета по бессмертному роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» на музыку выдающегося балетного композитора Людвига Минкуса в постановке Мариуса Петипа и последующей редакции Александра Горского. Решающую роль в судьбе спектакля сыграла постановка Александра Горского на сцене Мариинского театра в 1902 году. Горский освежил старинный балет, добавил новые номера, бережно сохранив хореографические находки Петипа и музыку Минкуса.

@Roy Shaltiel

В романе Сервантеса образ печального рыцаря Дон Кихота, готового на любые подвиги и благородные поступки, является основой сюжета. В балете же Дон Кихот является второстепенным персонажем, а сюжет сосредотачивается на любовной истории Китри, дочери трактирщика Лоренцо, и цирюльника Базиля. Дон Кихот, начитавшийся рыцарских романов, видит в Китри образ воображаемой дамы сердца Дульсинеи. Интрига закручивается, когда Лоренцо хочет выдать Китри замуж за богатого дворянина Гамаша. Но Китри влюблена в бедного Базиля… Впрочем, сюжет известен всем.
Первое представление балета «Дон Кихот» состоялось 14 декабря 1869 года в Большом театре.
Единственное летнее представление «Дон Кихота» в Израиле – 11 июля 2023 года в «Гейхал ха-Тарбут» в Петах-Тикве.

@Roy Shaltiel

Людвиг Минтус. «Дон Кихот»
Адаптация – Юлия Левин по хореографии Мариуса Петипа и Александра Горского
Сценография – Батья Сегаль, Михаэль Пик
Художница по костюмам – Маргарита Александрова
Художник по свету – Ури Форг
Продолжительность представления – 2 часа

Петах-Тиква, Гейхал ха-Тарбут 11 июля, вторник, 20:30

 

Снимки с репетиции: Рои Шальтиэль

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/42YAz5v

Или на сайте Израильского балета: http://www.iballet.co.il

 

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting совместно с Машей Хинич

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