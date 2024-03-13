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Израильский музей карикатуры и комиксов: три новые выставки

«2023-й – год прошедший».

«Мир согласно Ноаму» – выставка работ Ноама Надава, лауреата премии «Золотой карандаш 2024»

«Нирмо и Олленбоген идентифицируют процессы».

Кураторы: Мишель Кишка, Михаль Корман, Йотам Фишбейн, Нир Молд и Амос Олленбоген

Выставки продлятся до 31 августа 2024 года.

«2023-й – год прошедший» – события ушедшего года в карикатурах 32 израильских карикатуристов.

Выставка призвана подвести итоги периода, но действительно ли 2023-й год закончился? Для многих из нас ответ – нет. 2023-й год начался с демонстраций и завершился величайшей катастрофой в истории страны. Это был драматичный и сложный год, поставивший перед каждым художником, решившим отреагировать на события, определенный вызов. Для карикатуристов, привыкших к насмешкам и шаржированным гиперболам, задача оказалась вдвойне трудной: как преувеличить что-то уже столь чрезмерное, как попытка разобрать страну и заново собрать ее в другую страну в другой реальности? Как можно иронизировать или смеяться после зверств, произошедших 7 октября?

Выставка «2023-й – год прошедший» организована при сотрудничестве с ISRAEL CARTOON ASSOCIATION – Ассоциацией карикатуристов и художников комиксов в Израиле.

На выставке «Мир согласно Ноаму» – выставке одного из старейших иллюстраторов Израиля, представлены десятки иллюстраций из тысяч, которые создал и продолжает создавать Ноам Надав.

Выставка посвящена иллюстрациям для периодических изданий и комиксам, создававшимся Ноамом Надавом на протяжении почти сорока лет. Ноам тщательно документирует каждую иллюстрацию и хранит в своем архиве первоначальные наброски, окончательные варианты, черно-белые иллюстрации и финальные цветные иллюстрации каждой работы. Поэтому эта выставка —куда больше, чем просто взгляд на его работы. Это еще и возможность заглянуть в глубины рабочего процесса. Так что добро пожаловать в мир Ноама Надава, выбранный Музее карикатуры и комиксов лауреатом премии «Золотой карандаш» 2024 года.

Выставка «Нирмо и Олленбоген идентифицируют процессы».

2023-й год один из самых тяжелых, которые мы когда-либо знали. Что делали карикатуристы в этот трудный год? Их задача была экстремальна – рисовать шаржи.

«Нирмо и Олленбоген фиксируют процесс» – выставка, на которой представлены работы лучших современных израильских карикатуристов с акцентом на комические и сатирические рабочие моменты и процессы: как превратить ужасную реальность в шарж или анимацию?

Израильский музей карикатуры и комиксов

Часы работы:

Понедельник, среда – : 10:00-13:00.

Вторник, четверг с 17:00 до 20:00.

Суббота с 10:00 до 15:00.

По воскресеньям и пятницам музей закрыт.

https://cartoon.org.il/

https://www.facebook.com/CartoonMuseum

Израильский музей карикатуры и комиксов: ул. Вейцмана, 61, Холон.Телефон: 03-6521849

Израильский музей карикатуры и комиксов – единственный в Израиле и один из немногих подобных музеев в мире, служит десяткам тысяч поклонников этого жанра – и благодаря выставкам, и благодаря множеству разнообразных мероприятий. Музей знакомит посетителей с искусством карикатуры с целью признания необходимости этого жанра. В архиве музея хранятся десятки тысяч оригинальных произведений, вырезок из прессы, а также книги – бумажные и дигитальные. .

Всего музеев карикатуры в мире 12. Холонский связан с большинством из них – кроме музея карикатур в Иране, есть и такой, открытый также в 2007-м году, но его цели пропагандистские, а не художественные.

Израильский музей карикатуры и комиксов расположен в Холоне в бывшей библиотеке, что само по себе символично. Книги перекочевали в другой дом, их заменили карикатуры и комиксы, лаконичные рисунки, воспринимаемые с первого взгляда. На деле, книги перешли в новое здание Холонской Медиатеки, перекрытия в старом доме на улице Вайцман, 61, не выдерживали их вес, но все равно – символично.

Музей карикатуры был создан всего за год – столько времени прошло с момента обращения Союза карикатуристов Израиля к холонскому муниципалитету. В Холоне в последние годы устраивались выставки союза карикатуристов, настолько удачные, что городские власти решили открыть галерею карикатуры. «А почему не музей!» – наверное так воскликнули израильские карикатуристы, быстро нарисовали пару шаржей и написали пару прошений. А поскольку в Израиле не было подобного музея, да и в мире их немного, а первыми быть приятно и почетно, то холонские городские власти, найдя нужных людей, решили открыть музей в здании библиотеки.

Сказано – сделано, и почти как в сказке или как в комиксе, музей появился. Над его оформлением основательно поработали дизайнеры, сумевшие на пятисот квадратных метрах разместить экспозицию таким образом, чтобы посетители от мала до велика смогли понять, что такое израильская карикатура, почему она так политизирована и чем объяснить тягу к комиксам, испытываемую миллионами читателей уже не первый век.

Любите вы комиксы или нет, рассматриваете карикатуры на новостных полосах газет или пролистываете их – это не столь важно при посещении музея. Куда важнее, что этот музей – симпатичный, полезный и интересный. Уже при входе в первом зале узнаешь, что первая карикатура была создана в 470-м году до нашей эры – керамический медальон, изображающий Эзопа, беседующего с лисицей. А первая политическая карикатура относится к 79 году нашей эры – два шаржа на политиков, найденные среди настенных фресок Помпеи под слоем пепла. Силу смеха и карикатуры отлично понимали многие политики, и хотя юное поколение считает, что слова «смех – это грозное орудие» принадлежат культовому французскому писателю Бернарду Веберу, то знайте: Менахем Бегин говорил об этом задолго до него теми же словами «Смех – это орудие. Насмешка – это грозное орудие».

Карикатуры и комиксы превратились в отдельный жанр медии в конце 19 века, и долгие годы многие открывали газеты (когда их еще вообще читали) на странице, где публиковались ежедневные обязательные карикатуры, лаконичные и всем понятные итоги дня прошедшего в политике и обществе. Не удивительно, что в Израиле, стране политизированной снизу доверху, большинство карикатур создается на политические темы. Среди первых экспозиций музея 16 лет назад была выставка «Переговоры о мире» Шмуэля Каца, одного из старейших израильских карикатуристов, навидавшегося за десятки лет работы всех и вся, но не потерявшего чувства юмора, что уже само по себе достойно приза «Золотой карандаш», который он получил от музея. Жизнь в нашей стране и регионе и далее везде – веселый повод для рисунков.

Периодические выставки музея расписаны на два года вперед. Расписание экскурсий по экспозиции, лекций и встреч с карикатуристами, участвующими в выставках – известно заранее на несколько месяцев. Музей сотрудничает с международным симпозиумом карикатуристов и выпускает совместные с ним каталоги. Музей также периодически вручает призы «Золотой карандаш» – карикатуристу с именем и молодому дарованию. При музее создан архив (http://www.cartoon.org.il/articles/category.aspx?cat=13) – смелый шаг, ведь архив карикатур еще опасней для политиков, чем обычный газетный. Легко можно будет проследить, насколько у них выросли носы – как у Пиноккио или еще длиннее с годами обрушиваемой на наши головы лжи. В архиве компьютеризированная база данных карикатур, а также хранятся коллекции работ четырех наиболее заслуженных израильских карикатуристов: Фридель Штерн, Зеэва, Арье Навона и Дюша.