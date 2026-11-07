Выдохнули синкопу,  вдохнули блюз! Джаз ноября и немного декабря: Эйлат, Тель-Авив, Иерусалим, Раанана

В этом году четыре джазовых фестиваля выстроились один за другим и почти не наступают друг другу на пятки, что можно считать небольшим организационным чудом, а открывает этот ряд Эйлат, где с 11 по 14 ноября в 40-й (sic!) раз проходит Red Sea Jazz Festival. Первый состоялся — вы не поверите, но таки 40 лет назад — в Эйлатском порту, 31 октября 1987 года под названием «Джаз у Красного моря» и начался с выступления оркестра Тито Пуэнте. Затеян был Дани Готфридом, который руководил им первые двадцать два года подряд; затем художественными руководителями были, среди прочих, трубач Авишай Коэн и саксофонист Эли Дижибри, а сейчас фестивалем руководит Йосси Файн. Многие годы фестиваль проходил в последнюю неделю августа — и поверьте, это было жарко, очень жарко, — а в последнее время проходит в ноябре, но главное, чем он отличается от остальных, осталось прежним — размер и порт: больше сорока выступлений на четырёх сценах, мастер-классы, фотовыставка Йосси Цвекера «Сорок лет джаза у Красного моря», food-court и молодые джаз-бэнды, а после полуночи, как и положено, джем-сейшены, на которых звёзды играют вместе с начинающими музыкантами.

Открывает 40-й фестиваль встреча «поколения основателей» — Дани Готфрид, Альберт Пьямента, Мамело Гайтанопулос, Рам Эрез и барабанщик Арэле Каминский, — а дальше: Идан Райхель с ретроспективой «Вехи», которая переходит в оркестровую программу, Керен Анн, выступающая вместе с Авишаем Коэном и его ансамблем Big Vicious в единственной в своём роде встрече, Дуду Тасса и Эли Дижибри, представляющий свой десятый альбом. Отдельно стоит отметить трибьют Мати Каспи, в котором участвуют восемь пианистов, среди них Омри Мор и Нитай Хершковиц, играющие его музыку (песни без слов), и вечер Гиди Гова с Амиром Бенаюном и Роной Кенан. Далее: Мири Месика с биг-бэндом, Иерусалимский оркестр «Восток-Запад» с Майей Бельзицман и Гаем Минтусом, вернувшийся на сцену джаз-ансамбль «Минуэт», Йони Рехтер, Анат, Юваль и Авишай Коэн в трио «The 3 Cohens» и Хуанита Коэн Смит, а закроют фестиваль Balkan Beat Box с Каролиной и Тедди Негусом. Билеты продаются на каждый концерт отдельно.

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Не успеет эйлатский джем доиграть последнюю ночь, как через пять дней, 19 ноября, джаз окажется в Тель-Авиве, где всё будет устроено почти наоборот: Джазовый фестиваль Тель-Авива-Яффо идёт три дня, без билетов, на улице и во дворах «Бейт Романо» (Дерех Яффо, 9) и в парке ха-Месила. Это официальный фестиваль городского муниципалитета, вернувшийся в «Бейт Романо» после перерыва, связанного с пандемией, и в этом году проходящий там в четвёртый раз; проводит его вместе с городом команда клуба TEDER, и затеян он в том числе для того, чтобы познакомить с джазом молодую тель-авивскую публику. Сцен здесь восемь, от дневных концертов до ночных джемов в клубе Jazz Kissa Bar, а исполнители приезжают из Нью-Йорка, Лондона и далее вплоть до Димоны. Часть программы устроена совместно с фестивалем «Саундтрек». Из приезжих музыкантов отмечу американского пианиста Джонни О’Нила, Лираз с проектом «Тегеран/Тель-Авив» и особым гостем Сахбой Моталеби, саксофониста Нила Шугармана, играющего с трио Рона Магрила, дуэт Эммы Смит и Йонатана Риклиса. А также: Хилель Салем с квинтетом в память об Уэйне Шортере, трио Shalosh, Йонатан Розен, играющий блюз, Марк Мошаев, Офер Ландсберг и шоукейс студентов джазовой школы Римон. Любопытно, что часть имён мы уже встретили в Эйлате: Мамело Гайтанопулос с квинтетом, Хуанита Коэн Смит и братья Кадош играют и там, и здесь, только здесь, в TLV — бесплатно.

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Выдохнули синкопу, вдохнули блюз! Два дня спустя, 23 ноября, начинается джазовый фестиваль в Иерусалиме, и пусть вас не смущает, что в июне в Иерусалиме уже был джазовый фестиваль, в саду Музея Израиля — но тот проводит Фестиваль Израиля, а этот принадлежит Иерусалимскому музыкальному центру и по духу совсем иной. Иерусалимский музыкальный центр находится в Мишкенот-Шаананим, первом еврейском квартале за стенами Старого города, основанном в 1860 году Моше Монтефиоре; сам же центр основал в 1973 году Айзек Стерн, здание достроили в 1976 году, сегодня это независимая некоммерческая организация, которая растит молодых израильских музыкантов, а её президент с 2009 года — пианист Мюррей Перайя. Джаз в центре звучал и раньше, достаточно вспомнить цикл «Джаз и пиво» летом 2012 года и «Фестиваль на крыше», где джаз соседствует с классикой и ближневосточной музыкой. Нынешняя джазовая неделя устроена камерно: четыре вечера, четыре концерта, каждый в 20:00, без перебежек между сценами. В понедельник Хен Леви, Катя Туболь и Ариэль Барт с коллегами по Queenta Ensemble исполнят в джазовых аранжировках песни Шошаны Дамари и Корин Элаль; во вторник Йонатан Авишай сыграет трио с флейтисткой Хадар Нойберг и виолончелисткой Майу Швиро; в среду Ави Адриан, преподававший в школе Римон и преподающий в Иерусалимской академии музыки и танца, выйдет с сольной программой из американских стандартов, израильской музыки и собственных пьес; а в четверг, 26 ноября, фестиваль закроет Авишай Коэн, который вместе с гитаристом Йотамом Зильберштейном и басистом Ореном Харди вернётся в Trio’la к песням и стандартам американской традиции. Знакомые имена возвращаются и здесь: Авишай Коэн играет в Эйлате с Керен Анн, а Йонатан Авишай, выступающий там с собственным ансамблем, впервые вышел на эйлатскую сцену лет в пятнадцать в дуэте с саксофонистом Ювалем Коэном.

https://www.jmc.org.il/en/jazz_festival_2026/

Когда в Иерусалиме отыграют последний концерт, до следующего джаза придётся подождать две с лишним недели: с 10 по 12 декабря в Центре музыки «Пайс» в Раанане пройдёт второй World Jazz Music Festival, который проводит городской муниципалитет. Раанана — город, где музыку привыкли слушать, там есть свой музыкальный центр и городской биг-бэнд, и с прошлого года — ещё и трёхдневный международный фестиваль World.Jazz.Music.

В фестивале под художественным руководством композитора и саксофониста Амита Фридмана примут участие международные музыканты, выступающие вместе с израильскими исполнителями, а также будут представлены уникальные коллаборации, создающиеся специально для фестиваля. Этот фестиваль обещает серию смелых творческих экспериментов и культурных диалогов, в том числе и детские интерактивные концерты KiddoJazz, а программа фестиваля — это карта, где каждый исполнитель демонстрирует свой уникальный акцент и свою собственную школу:

https://raananajazzfestival.com/