Фестиваль джаза в музее Иланы Гур – октябрь 2025

Музыка – не украшение, а способ выжить

В джазе есть место для всего: для меланхолии большого города, для блюзовой тоски и для необузданной страсти импровизации. Но что произойдёт, если эту импульсивную, искреннюю энергию поместить в интерьеры музея? К чему приведёт такой эксперимент? К фестивалю! К первому джазовому фестивалю в музее Иланы Гур в Старом Яффо.

Фестиваль джаза 2025 Jazz on the Roof стартует! Три дня джаза в музее Иланы Гур – квартеты, инструментальные и вокальные трио, сольное фортепиано. Джаз, волны, бриз, вино и свобода. 28–30 октября, ежедневно с 18:00 до 22:00 на крыше музея, с видом на море, и в залах музея, среди произведений искусства и редких коллекций.

Вот уже много лет музей принимает у себя лучших джазовых музыкантов Израиля.

Сочетание джаза и искусства кажется здесь естественным и точным. Три вечера подряд, с 28 по 30 октября, после захода солнца, музей будет превращаться в джазовый клуб с видом на море: музыка будет звучать под сводами древних залов и на легендарной крыше, где ветер перемешивает музыку с запахом моря. Каждая программа продумана так, чтобы вечер развивался как то положено в драматургии: от камерных вступлений до энергичных финалов, где ритмы и импровизации звучат в унисон с закатом.

Откроет фестиваль 28 октября Brio Quartet, ансамбль, в котором джаз встречается с восточными напевами и этническими ритмами. Вслед за ним – сольный концерт пианиста Дмитрия Шехтера, известного своими эмоциональными выступлениями, когда каждая пьеса превращается в мини-спектакль. Завершит первый вечер фестиваля концерт Tali Green – The Greatest Jazz Divas Tribute – танцевальный, дерзкий свинг, который заставит зал двигаться.

Второй вечер, 29 октября, начнётся с проекта Jarek Obraztsov’s Intuitive Project – настоящего диалога инструментов, рождающегося в моменте. Затем за рояль сядет пианист Дмитрий Прессман, предлагая публике тонкое и лиричное путешествие по джазовым стандартам и авторским композициям. Финал вечера – Gilad Chatsav Trio, энергичное трио, чьи импровизации всегда находят отклик у публики и превращают концерт в праздник звука.

Заключительный вечер, 30 октября, откроет перкуссионист Шай Зельман, превращающий ритм в полноценный рассказ. Затем прозвучит солнечная музыка аргентинского пианиста Габриэля Палаччи, в которой сплетаются джаз, танго и латиноамериканские ритмы. Фестиваль завершит Guy Levy Quartet – квартет, который превращает импровизацию в тонкую беседу четырёх инструментов.

Фестиваль задуман как живая встреча искусства и музыки. Здесь звук превращается в экспонат, а пространство музея – в партитуру, где каждая арка, лестница и скульптура становятся соучастниками действия. В это трудное время мы здесь, чтобы подарить момент утешения и здравого смысла.

Билеты предлагаются в двух вариантах:

– Комплексный билет на вечер: включает два концерта на крыше и сольное фортепиано в главном зале.

– Одиночный билет: включает один концерт на крыше и фортепианное соло.

📍 Место: Музей Иланы Гур | Старый Яффо

📅 Даты: 28–30 октября 2025 года, начало каждого вечера – в 18:00

Адрес Музея Иланы Гур: Старый Яффо, ул. Мазаль Дагим, 4, тел. 03-6837676.

Ближайшая парковка: Яффский порт (намаль Яффо)

