27-й Фестиваль уда в Иерусалиме: семнадцать концертов за восемь дней

5-12 ноября 2026, Иерусалим

Дом Конфедерации, «Театрон Иерушалаим», театр «Хан»

Международный фестиваль уда отмечает в этом году двадцать седьмой сезон и проходит в Иерусалиме с 5 по 12 ноября, представляя в Доме Конфедерации, в «Театрон Иерушалаим» и в театре «Хан» 17 концертов, связывающие слушателей с музыкальными традициями близкими и далёкими, джа еоень алекими. Фестиваль основан Домом Конфедерации в 2000 году, и с тех пор его программа строится вокруг арабского музыкального наследия, пересекающего границы и языки, а гостями становятся известные зарубежные музыканты и израильские артисты, впервые выступающие в программах, созданных специально для фестиваля.

Открытие 5 ноября в 21:00 в зале «Шеровер» в «Театрон Иерушалаим» — Дуду Тасса и Джонни Гринвуд, известный музыкант и композитор-гитарист, лауреат многих премий, участнику Radiohead и The Smile. Тасса и Гринвуд исполнят песни из совместного альбома Jarak Qaribak, где по-новому звучат классические арабские песни о любви, которые когда-то пели в разных стран региона – в Иордании, Ливане, Сирии, Ираке, Алжире, Египте, Марокко и в других, — а также песни из нового раздела проекта и из альбомов Dudu Tassa and the Kuwaitis. Сотрудничество двух музыкантов началось, когда Тасса выступал на разогреве у Radiohead во время американского турне, выпустив альбом, посвящённый творчеству его деда Дауда аль-Кувейти и брата его деда Салеху, родившихся в Ираке и ставших в 1940-е годы одними из самых значительных музыкантов Ближнего Востока. Вместе с Тассой и Гринвудом выступит ансамбль ведущих музыкантов и певцов из Израиля и других стран, и организаторы считают этот вечер одним из самых масштабных и завораживающих в истории фестиваля. Из-за большого спроса добавлен второй концерт, 6 ноября в 12:45 в том же зале.

Шестого ноября в 12:00 в Доме Конфедерации сыграет трио Вассима Одеха в программе «Путь к экстазу», 7 ноября в 21:00 там же — профессор Тайсир Элиас с реситалем «Культура звука», а 8 ноября в 18:30 Чарли Сабах представит программу «Мост струн». В тот же день в 21:00 в театре «Ха-Хан» Омри Мор выступит с гостем, Шломо Баром. Девятого ноября в 18:30 в Доме Конфедерации прозвучит программа Нур Дарвиш «Эхо», а в 21:00 в зале Ребекки Краун греческий певец Бабис Цертос и певица и исполнительница на сантури Арети Кетиме впервые выйдут на израильскую сцену вместе с программой «Греческая душа — от ребетико до смирнеики»; в то же время в театре «Ха-Хан» пройдёт вечер памяти Ахувы Озери «Я буду петь и играть дальше».

Десятого ноября в 18:30 в Доме Конфедерации Гур Волнер и ансамбль Sazland представят вечер-посвящение Берри Сахарову и турецкому сазу, инструменту рассказчиков и поэтов, одинаково близкому и простым людям, и дипломированным музыкантам. В 21:00 в зале Ребекки Краун израильскому слушателю впервые встретятся три мастера индийской классической музыки, трио Triveni, а в театре «Ха-Хан» в то же время пройдёт премьера Итамара Дуари, одного из самых уважаемых в Израиле и за его пределами музыкантов и исполнителей на ударных инструментах. Программа называется Tinctura, и в ней он впервые покажет публике собственные сочинения накануне выхода первого альбома. Основой стал инструментальный материал, написанный Дуари для фортепиано из глубокой интуитивной близости с этим инструментом, и в сжатом виде концерт передаёт богатство его художественного мира, показывая автора как неисчерпаемый источник вдохновения и творчества.

Одиннадцатого ноября в 20:30 в зале Ребекки Краун Израильский андалусский оркестр выступит вместе с Аннасом Бельхашеми и ансамблем «Мосты любви» из Марокко. В 21:00 в зале Шеровер вернётся на фестиваль певец, автор песен и пианист Шломи Шабан, один из самых оригинальных и влиятельных авторов израильской музыки, с программой, подготовленной специально для фестиваля: это музыкальное путешествие между его песнями и новыми звуковыми мирами, между личным письмом и импровизацией, между Востоком и Западом. Гостем вечера будет Марк Элияху, один из ведущих музыкантов и композиторов Израиля, чей музыкальный голос соединяет древние традиции с современным языком и приносит на сцену глубину звука и чувства, неотделимую от его имени. К ним присоединятся братья Кадош, одни из самых интересных голосов нового поколения, ансамбль, в центре музыки которого стоит уд, а границы расширяются за счёт джаза, прогрессивного рока и современной музыки; для них это первое выступление на фестивале и первая сценическая встреча с Шабаном. Фортепиано Шабана, каманча Марка Элияху и особый стиль братьев Кадош соединятся в вечер, где знакомые песни обретают новые лица в живом разговоре между музыкальными традициями, импровизацией и современным творчеством.

Двенадцатого ноября в 18:30 в Доме Конфедерации прозвучат скрытые пиютим из традиции мафтирим, «Обновим наши песни, как встарь». В 20:30 в зале Ребекки Краун зрители увидят обновлённую версию танцевальной работы хореографа Орли Портал «Весенний ритуал Фарида аль-Атраша», которая выросла из классической музыки Фарида аль-Атраша, Вечного Влюблённого, певца, композитора и исполнителя на уде, ставшего незабываемой легендой. Это весенний танцевальный ритуал, развёртывающийся в бесконечных мирах времени и пространства, где женщины танцуют на алтаре любви в алхимии мелодии и ритма, разрушая миф о влюблённости и принимая женское тело. На языке тела работа говорит о цветении и увядании и о конце, который становится началом, а мука любви сменяется тарабом — состоянием экстаза и подъёма. Впервые «Ритуал» был показан в 2017 году на фестивале «Между небом и землёй» и теперь возвращается в новой версии на Международный фестиваль уда в Иерусалиме. В 21:00 в зале Шеровер фестиваль завершит группа «Тиипакс».

Билеты продаются на каждое выступление отдельно: концерты-реситали в Доме Конфедерации стоят 90 шекелей, вечерние концерты — от 120 до 250 шекелей.

Все ссылки

Фестиваль:

Концерты:

Тасса и Гринвуд, 5.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19347

Тасса и Гринвуд, добавленный, 6.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19356

Вассим Одех, 6.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19350

Тайсир Элиас, 7.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19353

Чарли Сабах, 8.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19357

Омри Мор и Шломо Бар, 8.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19360

Нур Дарвиш, 9.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19364

Цертос и Кетиме, 9.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19367

Памяти Ахувы Озери, 9.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19370

Гур Волнер и Sazland, 10.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19373

Triveni, 10.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19376

Итамар Доари, 10.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19381

Израильский андалусский оркестр, 11.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19384

Шломи Шабан, 11.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19387

Пиютим мафтирим, 12.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19390

Орли Портал, 12.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19393

Тиипакс, 12.11: https://www.confederationhouse.org/en/page_19397