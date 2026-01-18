Йехошуа Нойштейн. «Нельзя войти в одну реку дважды» – ленд-арт через саунд-арт. Эхо «Иерусалимской реки»

Верхнее фото: יהושע נוישטיין, ג’ורג’ט בלייה וג’ררד מרקס, פרויקט נהר ירושלים, 1970 צילום ראובן מילון . Йехошуа Нойштейн, Жоржетт Баттл Жерар Маркс, проект «Река Иерусалим», 1970 год. Фотография Реувена Милона. Все фото предоставлены пресс-отделом Тель-Ависввкого музея искусств

Мне всегда было интересно почему нельзя дважды войти в одну реку, но можно дважды и даже больше раз наступить на грабли. Это вступление к рассказу о выставке Йехошуа Нойштейна «Нельзя войти в одну реку дважды» в Тель-Авивском музее искусств, открывшуюся 16 января.

Йехошуа Нойштейн – один из пионеров концептуального искусства в Израиле и в мире, начавший свою художественную деятельность в Израиле в 1960-е годы. Нойштейн известен благодаря оригинальной концептуализации экологического искусства в исторически насыщенных пространствах. Его новаторские работы на бумаге расширили само определение рисунка, а созданные им инсталляции из серии «Пять городов из пепла» были показаны в пяти музеях на трех континентах.

Его новая работа, созданная специально для зала сменных выставок в центре экспозиции собрания израильского искусства в Тель-Авивском музее искусств, возникла как отзвук и переосмысление проекта «Иерусалимская река» – революционного произведения 1970 года. В первой тогда в Израиле звуковой инсталяции – саунд-арт и ленд-арте («ландшафтное искусство») – Нойштейн и его партнеры по проекту, Жоржетт Балье и Жерар Маркс, разместили громкоговорители вдоль высохшего русла одного из притоков ручья Кедрон, спускающегося с восточной стороны Иерусалима в районе Абу-Тор. Звуки текущей воды, исходившие из динамиков, создавали воображаемую реку – и было то радикальным жестом, бросавшим вызов различиям между природой и репрезентацией, а также между материей и языком.

Мало того, что эта была первая в Израиле масштабная звуковая инсталляция под открытым небом и что вместо того, чтобы изменять ландшафт физически (копать русло), художники изменили его восприятие через звук, то эта работа носила и политический подтекст: размещение «реки» в восточной части Иерусалима, в засушливой зоне, граничащей с пустыней, затрагивало темы дефицита ресурсов и утопических ожиданий. Да и в целом, Нойштейн постоянно исследует чувство «неукорененности» – его река течет, но никуда не впадает, как и идентичность человека в глобальном мире.

Когда художника пригласили воссоздать звуковую скульптуру ручья в Тель-Авивском музее искусств, естественным образом возникли принципиальные проблемы: возможно ли оживить произведение ленд-арта внутри музейных стен. Как воссоздать природу в музее? Название нынешней работы, вдохновленное изречением древнегреческого философа Гераклита «Нельзя войти в одну реку дважды», проясняет приверженность Нойштейна материалам и непрерывному движению, при его принципиальном отказе укладываться в устойчивую или привычную форму. В новой работе Нойштейн очертил русло реки листами нержавеющей стали и звуком. Извилистая стальная река ускользает от чёткого о определения, что это – инсталляция, скульптура или событие, и концентрирует принципы работ Нойштейна, многие из которых «сварены» посредством звука. Аспекты Стальной реки перекликаются с его предыдущими инсталляциями. «Нельзя войти в одну реку дважды» поднимает на поверхность современные кризисы как произведение институциональной критики – работу, зависящую от места и одновременно зависящую от времени. Творчество Нойштейна, соединившее ранний модернистский трезвый взгляд с эко-поэтической чувствительностью, утверждает модернистское видение, не отказываясь при этом от обращения к еврейской идентичности и к вопросам напряжения, перемещения и географической амбивалентности.

Для полноты контекста важно понимать, кто работал вместе с Нойштейном над этим революционным произведением:

Жоржетт Батлл – американская и израильская художница. В 1960-70-е годы активно работала в области концептуального искусства и ленд-арта. Её вклад в проект заключался в разработке визуальной и пространственной структуры «воображаемой реки».

Жерар Маркс – фотограф и междисциплинарный художник. Маркс специализировался на фиксации мимолетных явлений и исследовании границ между реальностью и её техническим воспроизведением. Его участие было ключевым для технической реализации звуковой части проекта.

Йехошуа Нойштейн – современный художник, родившийся в 1940 году в Данциге (ныне Гданьск, Польша). После учебы в Институте Пратта в Нью-Йорке он иммигрировал в Иерусалим в 1964 году. Считается одним из основателей экологического концептуального искусства в Израиле.

Работы Нойштейна включались в выставки в таких музеях, как Центр скульптуры Нэшера, Метрополитен-музей, Музей современного искусства в Лос-Анджелесе, Хаус дер Кунст в Мюнхене.

В постоянной экспозиции Тель-Авивского музея искусств его работы представлены в разделе, посвященном постминималистскому искусству в Израиле после войны 1967 года, наряду с Михаэлем Гитлином, Эхудом Пекером и другими художниками.

Серия «Пять городов из пепла» (Five Ash Cities)

Серия «Города из пепла» – это цикл масштабных инсталляций, реализованных Нойштейном в 1990-х годах в пяти музеях на трех континентах. Эти работы стали кульминацией его исследований памяти, истории и территории.

Каждая инсталляция представляла собой огромную рельефную карту города, воссозданную прямо на полу музейного зала из плотно утрамбованного серого пепла. Зрителям предлагалось перемещаться по «улицам» этой карты, при этом само пространство было крайне хрупким: неосторожный шаг за пределы намеченного пути разрушал «тело» города.

Пять инсталляций серии:

Уинстон-Сейлем, Северная Каролина (1996): Работа «Свет на пепле» (Light on the Ashes). Использовалась карта города 1832 года.

Варшава, Польша (1997): Инсталляция в замке Уяздовский, посвященная польским лесам и исторической памяти.

Берлин, Германия: Проект «Изображения запрещены» (Bilder Sind Verboten) в Мартин-Гропиус-Бау.

Кливленд, Огайо (1999): Работа «Река из пепла» (River of Ashes) в Центре современного искусства.

Герцлия, Израиль (2000): Финальная часть серии – «Домашнее спокойствие: Бней-Брак» (Domestic Tranquillity, Bnei Brak). Нойштейн выбрал Бней-Брак как город, олицетворяющий глубокие внутренние конфликты между религиозным и светским миром.

Пепел и Свет: Почти во всех инсталляциях над картой из пепла низко висела массивная хрустальная люстра (иногда копия антикварной люстры XVIII века). Она находилась всего в нескольких десятках сантиметров от пола, едва не касаясь пепла. Этот контраст символизировал столкновение высокой культуры и элитарности (хрусталь) с тленом, прахом и «приземленной» реальностью (пепел).

Текст и Буквы: Иногда в пепел были вкраплены буквы из терракоты или глины – фрагменты языка, которые превращались в пыль вместе с городом.

Нойштейн говорит не о биологическом углеродном цикле, а о культурном. Пепел – это то, что остается от истории, но из него же формируется карта будущего.

Работа подчеркивает, как легко разрушить исторический ландшафт. Зритель, идущий по карте, сам становится участником процесса сохранения или разрушения памяти.

Размещая «грязный» пепел в стерильных залах музеев, Нойштейн бросает вызов музейному пространству, превращая его из «коробки для объектов» в часть самого произведения искусства.

*****

«Йехошуа Нойштейн: Нельзя войти в одну реку дважды»

Кураторы: Далит Мататьяху, Мира Лапидот. Ассистент куратора: Кфир Меир

Выставка продлится до 20 июня 2026 года

www.tamuseum.org.il/he/exhibition/joshua-neustein-you-cannot-step-same-river-twice/#gallery/page/4830